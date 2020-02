Champions League: Darum zeigt das ZDF die Königsklasse heute nicht live

Das Achtelfinale der Champions League steht auf dem Programm. Goal liefert alle Infos dazu, warum das Free-TV bzw. das ZDF keine Spiele live zeigt.

Die ist bereits in der Runde der letzten 16 angekommen. Im Achtelfinale warten einige echte Kracher auf die Fans des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs. Goal liefert dazu alle Infos.

Der muss in der Wiederauflage des Finales von 2012 gegen den ran. trifft beim Duell mit PSG auf Ex-Trainer Thomas Tuchel. Julian Nagelsmanns Leipziger erwartet das interessante Duell mit The Special One Jose Mourinho und den Spurs.

Zudem hat Zinedine Zidane mit den Königlichen von und deren Starcoach Pep Guardiola als Gegner gezogen. Ferner muss der mit Lionel Messi gegen Napoli ran und CR7 bzw. Juventus bekommt es mit zu tun.

Mehr Teams

Wo kommt die Champions League heute live? Goal liefert in diesem Artikel alle Informationen, warum das ZDF die Königsklasse heute nicht live zeigt / überträgt.

Champions League: Das Achtelfinale auf einen Blick

Wettbewerb UEFA Champions League Runde Achtelfinale Teilnehmende Teams FC Bayern München, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Real Madrid, , , Manchester City, , FC Chelsea , , PSG, Olympique Lyon Datum Hinspiele am 18./19. und 25./26. Februar Rückspiele am 10./11. und 17./18. März

Champions League: Darum zeigt das Free-TV die Königsklasse heute nicht live

Das deutsche Free-TV hat das Achtelfinale der UEFA Champions League heute nicht live im Angebot. Doch warum ist das so? Warum zeigt das ZDF die Königsklasse heute nicht live? In diesem Abschnitt bekommt Ihr darauf alle Antworten.

Darum zeigt das ZDF die Champions League heute nicht live

Das ZDF war in den vergangenen Jahren der Sender, der die Champions League im Free-TV gezeigt / übertragen hat. Das hat sich jedoch mittlerweile bahnbrechend geändert. Das ZDF hat keine Rechte mehr an der UEFA Champions League und zeigt genau deshalb keine Live-Bilder mehr, wenn sich die besten Teams und Spieler dieser Welt gegenüberstehen.

Die fehlende Rechtelage ist der Hauptgrund, warum der Wettbewerb nur noch ausschließlich im Pay-TV bzw. live im Internet gezeigt wird. Auch alle Begegnungen, die in diesem Jahr das Achtelfinale der Champions League bilden, beispielsweise FC Bayern München gegen FC Chelsea oder BVB gegen PSG, werden heute nicht live beim ZDF gezeigt. Auch im Netz bleiben die Bildschirme beim ZDF schwarz, es gibt keinen LIVE-STREAM in der ZDF-Mediathek.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Kanäle die Begegnungen der Königsklasse anstelle des ZDF zeigen / übertragen. Dies erfahrt Ihr in den kommenden Zeilen.

Champions League heute nicht live im ZDF: DAZN zeigt die Königsklasse im LIVE-STREAM

Die erste Möglichkeit, wie Ihr die UEFA Champions League stattdessen anschauen könnt, ist der Ismaninger Streamingsender DAZN. Der Kanal hat seit geraumer Zeit ein Stück vom Champions-League-Kuchen abbekommen.

DAZN zeigt ausgewählte Spiele der Champions-League-Saison 2019/20 im LIVE-STREAM. Beispielsweise laufen unter den Achtelfinalhinspielen gleich vier Duelle exklusiv und in voller Länge auf DAZN. Hier bekommt Ihr eine Übersicht.

Begegnung Datum Kanal Borussia Dortmund - 18. Februar 2020 DAZN Tottenham Hotspur - RB Leipzig 19. Februar 2020 DAZN SSC Neapel - FC Barcelona 25. Februar 2020 DAZN Olympique Lyon - Juventus Turin 26. Februar 2020 DAZN

Die gute Nachricht ist, dass Ihr die Begegnungen der Champions League auf DAZN heute kostenlos sehen könnt. Jede Partie, die von DAZN exklusiv übertragen wird, könnt Ihr mit dem Gratismonat kostenlos sehen.

Jeder Neukunde erhält vom Ismaninger Streamingsender einen Freifahrtschein für die ersten 30 Tage des Abonnements. In diesen könnt Ihr das Portal kostenfrei nutzen und Euch an den Service gewöhnen. Danach kostet das Abonnement 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Champions League heute nicht live im ZDF: Sky zeigt die Königsklasse im Pay-TV

Neben DAZN gibt es in dieser Saison einen weiteren Sender, die die UEFA Champions League live zeigt / überträgt. Sky hat ebenfalls die Rechte am Klubwettbewerb in seinen Reihen.

Sky ist bereits seit langem Rechteinhaber der UEFA Champions League. Neben ausgewählten Einzelspielen zeigt Sky auch zu jeder Champions-League-Zeit die Spiele in der Konferenz, sofern diese gleichzeitig angestoßen werden. Hier bekommt Ihr einen Überblick über das CL-Achtelfinale und die Verteilung der Begegnungen live im TV bei Sky.

Champions League heute live bei Sky: Das Achtelfinale und die Übertragung der Spiele

Datum Achtelfinale Übertragung live im TV oder LIVE-STREAM 18. Februar 2020 Atletico Madrid vs. FC Liverpool Sky / Sky-Konferenz 18. Februar 2020 BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG DAZN / Sky-Konferenz 19. Februar 2020 Atalanta Bergamo vs. FC Valencia Sky / Sky-Konferenz 19. Februar 2020 Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig DAZN / Sky-Konferenz 25. Februar 2020 FC Chelsea vs. FC Bayern München Sky / Sky-Konferenz 25. Februar 2020 SSC Neapel vs. FC Barcelona DAZN / Sky-Konferenz 26. Februar 2020 Olympique Lyon vs. Juventus Turin DAZN / Sky-Konferenz 26. Februar 2020 Real Madrid vs. Manchester City Sky / Sky-Konferenz

Um die Begegnungen heute live bei Sky sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring. Auf der Homepage erhaltet Ihr alle möglichen Informationen zu den verschiedenen Paketen, die Ihr zwingend kostenpflichtig buchen müsst, um die Champions League bei Sky live im TV und im LIVE-STREAM sehen zu können.

Mit dem Login bei Sky erhaltet Ihr nämlich auch einen Account bei Sky Go, wo die Königsklasse dann im LIVE-STREAM zu sehen ist. Alternativ könnt Ihr Euch auch bei Sky Ticket anmelden, damit ein langfristiges Abonnement umgehen und die CL dennoch live im Stream anschauen.

Champions League heute nicht live im Free-TV: Alle Informationen zur Übertragung der Königsklasse

Die Champions League wird heute live im TV bei Sky und live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen. Nur wenn Ihr Sky und DAZN habt, seht Ihr die ganze Champions League live. Im Free-TV wird die Königsklasse dagegen gar nicht mehr übertragen - auch nicht im ZDF.

Habt Ihr Euch auf einen spannenden Fußballabend im frei empfangbaren Fernsehen gefreut? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Auch die ARD, RTL, Sport1 und Co. zeigen die Champions League nicht live im Free-TV.

Die Champions League heute im LIVE-STREAM bei DAZN - alle Infos:

DAZN zeigt 110 von 138 CL-Duellen live im Einzelspiel - ausschließlich im LIVE-STREAM

DAZN überträgt den Großteil der Spiele exklusiv in voller Länge

Die Champions League heute live bei Sky - alle Infos:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, live in der Konferenz

Zusätzlich überträgt Sky pro Spieltag eine Partie live und exklusiv im TV sowie im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket

Champions League heute nicht live im ZDF: Die Übertragungsübersicht im TV und LIVE-STREAM