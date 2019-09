SSC Neapel vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - Alles zur Übertragung der Champions League

Wer zeigt / überträgt das Champions-League-Duell SSC Neapel vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert Euch die Antworten.

Champions League, 1. Spieltag der Gruppe E: Der SSC Neapel empfängt den FC Liverpool. Das Duell beider Mannschaften findet am Dienstagabend im Stadio San Paolo statt. Anstoß ist um 21 Uhr.

Der Titelverteidiger startet in die neue Saison der Königsklasse. Nachdem der das vergangene Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur gewinnen konnte, holte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp zudem den UEFA Supercup nach einem Sieg gegen den FC Chelsea zu Beginn dieser Spielzeit.

Der und die Reds kennen sich derweil noch aus der vergangenen CL-Saison. Auch dort trafen beide Teams in der Gruppenphase aufeinander. In diesem Jahr kämpfen Napoli und Liverpool in der Gruppe E zusammen mit dem FC Salzburg und KRC Genk um das Weiterkommen ins Achtelfinale.

SSC Neapel vs. FC Liverpool - Wer startet erfolgreich in die neue Saison der ? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr das Duell in der Königsklasse heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu unserem LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen beider Teams.

SSC Neapel vs. FC Liverpool heute live: Das Champions-League-Duell in der Übersicht

SSC Neapel vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - So geht's!

DAZN und Sky haben sich auch in dieser Champions-League-Saison die Übertragungsrechte untereinander aufgeteilt. Wann und wo läuft welches Spiel live im TV und LIVE-STREAM? Das erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Insgesamt laufen 110 von 138 Spielen der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge bei DAZN im Einzelspiel. Der Streamingdienst zeigt alle Duelle im LIVE-STREAM.

Sky überträgt dagegen ausgewählte Partien live im Einzelspiel. Außerdem zeigt der Bezahlsender eine Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Spiele live im TV oder im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket.

DAZN zeigt / überträgt SSC Neapel vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

Am Dienstagabend ist DAZN für die Übertragung aus dem Stadio San Paolo zuständig. Der Streamingdienst zeigt / überträgt SSC Neapel vs. FC Liverpool exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN könnt Ihr das Spiel der Reds gegen Napoli über die kompletten 90 Minuten im Einzelspiel verfolgen.

Bereits um 20.45 Uhr geht DAZN mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Ab diesem Zeitpunkt verpasst Ihr keine Sekunde zwischen dem SSC Neapel und dem FC Liverpool in der Champions League.

Für SSC Neapel vs. FC Liverpool schickt DAZN folgendes Trio ins Rennen:

DAZN zeigt / überträgt SSC Neapel vs. FC Liverpool heute kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Habt Ihr noch kein DAZN-Abonnement? Ihr wollt aber trotzdem die Champions League sehen - und dafür am besten nichts bezahlen? Dann seid Ihr beim Streamingdienst genau richtig. Ihr erlebt SSC Neapel vs. FC Liverpool heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlose Probemonat und genießt die Champions League vier Wochen lang gratis.

Klingt gut, oder? Aber damit noch nicht genug: Mit Eurem DAZN-Gratismonat erlebt Ihr nicht nur die Champions League live im Stream, sondern die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes. Hier findet Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS zu den Einzelspielen der Königsklasse sowie die Übertragungen der Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und vielen weiteren Top-Ligen und Wettbewerben.

Pro Jahr zeigt DAZN über 8.000 Livesport-Übertragungen im LIVE-STREAM. Bock? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App hier herunter:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann beantworten wir Euch alle offenen Fragen in unseren Übersichtsartikeln. Klickt Euch mal rein:

Napoli vs. FC Liverpool heute live im TV anschauen - Geht das?

Ihr wisst bereits, dass das Champions-League-Spiel zwischen dem SSC Neapel und Liverpool ausschließlich bei DAZN im Einzelspiel läuft - und zwar im LIVE-STREAM. Doch wird das Duell auch live im TV übertragen?

DAZN zeigt / überträgt SSC Neapel vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN SSC Neapel vs. FC Liverpool nur im LIVE-STREAM und nicht live im TV. Doch Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, die Champions League auf Eurem Fernseher zu genießen.

DAZN bringt Euch SSC Neapel vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie geht das? Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Befolgt Ihr die folgende Anleitung, könnt Ihr SSC Neapel vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Napoli gegen Liverpool mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Sky zeigt / überträgt SSC Neapel vs. FC Liverpool heute live im TV - aber nur in der Konferenz

Auch Sky ist mit seinen Kameras im Stadio San Paolo vor Ort. Doch der Bezahlsender überträgt SSC Neapel vs. FC Liverpool nicht live im Einzelspiel bei Sky. Stattdessen zeigt Sky das Duell ausschließlich zusammen mit allen anderen Partien, die um 21 Uhr angepfiffen werden, in der Konferenz.

Die Konferenzschaltung findet Ihr auf den Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos. Ihr benötigt ein Abonnement beim Bezahlsender, wenn Ihr SSC Neapel vs. FC Liverpool in der Konferenz bei Sky live im TV sehen wollt. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen hierzu findet Ihr auf der Website von Sky.

SSC Neapel vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell zwischen dem SSC Neapel und dem FC Liverpool leider nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Dann empfehlen wir Euch folgendes:

Keine Chance, keinen Treffer, keine Entscheidung verpassen. Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten am Ball und versäumt keine relevante Szene zwischen Napoli und Liverpool. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Diese steht Euch in den gängigen Downloadportalen zur Verfügung:

SSC Neapel vs. FC Liverpool: Die Aufstellungen

Wer steht beim SSC Neapel in der Startaufstellung? Mit welcher Anfangself beginnt der FC Liverpool am ersten Spieltag der Champions League? Die Aufstellungen beider Mannschaften erfahrt Ihr knapp eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle (gegen 20 Uhr).

SSC Neapel vs. FC Liverpool: Die Bilanz

SSC Neapel (insgesamt bislang 4 Duelle) FC Liverpool 1 Siege 2 1 Unentschieden 1 2 Niederlagen 1 2 Tore 4

