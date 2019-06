Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: Die Highlights des Champions-League-Finals

Es wird das Spektakel der Saison! Die beiden besten europäischen Teams treffen aufeinander. Goal erklärt Euch, wie Ihr die Highlights des Spiels seht.

Den Schlusspunkt einer aufregenden Champions-League-Saison setzen und , wenn sie am Samstagabend in Madrid aufeinandertreffen. Das Finale wird zum Ende der CL-Saison 2018/2019 noch mal ein Spektakel bieten. Los geht's am 1. Juni um 21 Uhr.

Die vollen 90 Minuten plus möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen sind live sowohl bei Sky als auch auf DAZN zu sehen. Doch wer das verpasst, kann beruhigt sein. Die Highlights der Partie gibt es bereits kurz nach Abpfiff auf Abruf bei DAZN.

Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie die Highlights auf DAZN abgerufen werden können. Zudem lest Ihr hier, um wie viel Uhr der Highlight-Clip online sein wird.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: Hier laufen die Highlights des Champions-League-Finals

Nachdem die Spiele der jahrelang nur auf Sky und ZDF liefen, fand die Königsklasse in diesem Jahr ein neues Zuhause. Die Streaming-Plattform DAZN sicherte sich einen großen Teil der Übertragungsrechte und zeigt deshalb mindestens bis 2020/2021 Live-Spiele der Champions League.

Nachdem DAZN die Spiele live zeigt, stellen sie nach der Partie natürlich auch einen Highlight-Clip mit den unterhaltsamsten Szenen auf ihrer Plattform zur Verfügung. Somit wartet auf alle, die Samstagabend noch unterwegs sind und das Spiel nicht live verfolgen können, beim Heimkommen das Highlight-Video abrufbar bereit.

DAZN ist nicht der einzige Anbieter, der die Highlights zeigt

Auch auf Goal - die größte Fußballseite der Welt mit weltweit 39 Editionen und über 500 Journalisten - könnt Ihr das Highlight-Video sehen und das bereits kurz nach Abpfiff. Das Finale am Samstagabend endet frühestens gegen 23 Uhr und ab 00:01 Uhr läuft der Highlight-Clip auf der Webseite von Goal bereits ein.

Martin Volkmar, der Head of Portals Perform Media Germany sagt dazu: "Mit der Ausstrahlung der Highlight Clips auf unseren Portalen dokumentiert die Perform Group ihren Anspruch, dem User die bestmögliche 360 Grad-Berichterstattung im Sport zu bieten. Mit den Topvideos der UEFA Champions League und der UEFA besitzen SPOX und Goal ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Markt."

Auch Haruka Gruber, der Global Publishing Director Perform Group meint: "Mit den Live-Spielen auf DAZN und den Highlight Clips auf SPOX und Goal haben wir ein starkes Paket für die deutschen Fußballfans geschnürt, damit sie [...] keine packende Szene in der UEFA Champions League oder der UEFA Europa League verpassen."

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: DAZN zeigt die Highlights - wer ist der Streaming-Dienst?

DAZN ist eine Plattform für LIVE-STREAMS von allerlei Sportarten und wurde schnell bekannt als das "Netflix des Sports". Seit 2016 ist das Angebot der Perform Group online, zu dem neben DAZN auch SPOX und Goal gehört.

Abonnenten von DAZN steht ein Angebot von über 8.000 Live-Übertragungen jährlich zur Verfügung. Dort wird nicht nur die Champions League geboten, sondern auch die Europa League, , oder Highlights der . Auch Football (NFL), Basketball (NBA), Boxen, Rennsport wird gestreamt. Die komplette Übersicht zum aktuellen Programm gibt es hier.

Smartphone, Tablet oder Smart-TV - DAZN läuft auf so gut wie allen Endgeräten

Voraussetzung für ein erfolgreiches Einloggen auf der Streaming-Plattform sind lediglich eine funktionierende Internetverbindung auf einem Endgerät und ein DAZN-Abo. Jeder Interessierte kann sich einen Monat lang kostenlos einen Account erstellen und auf das Angebot probeweise zugreifen. Nach dem Gratismonat kostet das Abo 9,99 Euro monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden.

Sobald das Konto eingerichtet wurde, kann sich über die kostenlose DAZN-App auf Smart-TVs, Tablets und Smartphones eingeloggt werden. Hierzu muss sie nur im Google Play Store oder App Store runtergeladen werden. Auch auf Desktop-PCs und MacBooks ist die DAZN-Webseite abrufbar.

Über die Playstation, die XBOX und den Amazon Fire TV Stick ist sogar auch ein Login möglich, womit auch auf herkömmlichen TV-Geräten die LIVE-STREAMS abgespielt werden können.

Klickt Euch also einfach in die DAZN-Plattform rein und streamt die Highlights des Champions-League-Finals zwischen Tottenham Hotspur und FC Liverpool kurz nach Abpfiff. Oder zieht Euch die spektakulärsten Szenen ab 00:01 Uhr am Sonntag auf Goal rein.