Schalke 04, News und Gerüchte: Tempo für Sane zu hoch, Kutucu vor Transfer zu Basaksehir - alle News zu S04

FC Schalke 04, News - Salif Sane verlässt Trainingslager: "Konnte Tempo nicht mitgehen"

Schalkes Innenverteidiger Salif Sane hat das Trainingslager in Mittersill/Österreich. verlassen. Grund sind Knieprobleme, die den 30-Jährigen aufgrund der hohen Belastung plagen. Sportdirektor Rouven Schröder äußerte sich vielsagend.

"Das Trainerteam hat an den vergangenen Tagen die Belastung für alle deutlich sichtbar gesteigert. Salif konnte dieses Tempo leider nicht mitgehen", erklärte Schröder. "Wir haben mit ihm und mit dem Arzt gesprochen, und dann entschieden, dass er abreisen wird. Wir werden genauere Untersuchungen machen."

#S04 -Update: Ahmed #Kutucu befindet sich in Gesprächen mit einem anderen Verein, Salif #Sané ist vorzeitig aus dem Trainingslager in Mittersill abgereist.



Bereits in den vergangenen Jahren bereitete Sane das rechte Knie immer wieder Probleme, in der jetzigen Verfassung ist er laut Schröder keine Hilfe für den Bundesliga-Absteiger. "Wir wissen um den Wert von Salif, aber man muss das Tempo gehen können, das ist für uns elementar. Das Tempo wird sicherlich weiter so bleiben."

Ohne Sane, der noch bis 2022 an die Königsblauen gebunden ist, wird die Besetzung der Schalker Abwehrzentrale immer kritischer. Laut der WAZ kommen ansonsten nur Marcin Kaminski, Malick Thiaw und Timo Becker für die drei Plätze infrage. Die Verpflichtung einer Alternative scheint notwendig.

FC Schalke 04, Transfer: Ahmed Kutucu vor Wechsel zu Basaksehir

Stürmer Ahmed Kutucu steht vor einem Wechsel von Schalke 04 zum türkischen Spitzenklub Basaksehir. S04-Sportchef Rouven Schröder äußerte sich im Trainingslager in Mittersill/Österreich zu den Verhandlungen mit den Istanbuler Verantwortlichen: "Ich kann bestätigen, dass wir in fortgeschrittenen Gesprächen sind, um den Transfer zu verhandeln und zu diskutieren."

Kutucu, der nicht für den türkischen EM-Kader berufen wurde, verbrachte die vergangene Spielzeit auf Leihbasis beim niederländischen Erstligisten Heracles Almelo. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2022.

FC Schalke heute: Die bisherigen Zugänge bei S04

NAME KAM VON ABLÖSE Victor Palsson Darmstadt 98 700.000 Euro Reinhold Ranftl LASK 650.000 Euro Marcin Kaminski VfB Stuttgart ablösefrei Danny Latza Mainz 05 ablösefrei Simon Terodde Hamburger SV ablösefrei Thomas Ouwejan AZ Alkmaar Leihe Marvin Pieringer SC Freiburg Leihe (mit Kaufoption) Marius Bülter Union Berlin 800.000 Euro

FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Testspiel heute live

Schalke 04 unterzieht sich in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga am heutigen Samstag, 3. Juli, einem weiteren Formtest. Der Bundesliga-Absteiger trifft auf den russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg. Das Spiel wird um 16 Uhr in Kufstein angepfiffen.