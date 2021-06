Der ehemalige Schalke-Boss Tönnies sorgt sich, Ex-Schalker Todibo geht fix nach Nizza. Die News zu den Knappen am Sonntag.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 am Sonntag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

FC Schalke, News: Ex-Schalke-Boss Tönnies hat Angst um S04

Clemens Tönnies, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Schalke 04 hat sich in einem Interview mit der Welt am Sonntag äußerst besorgt um die Zukunft der Königsblauen geäußert.

"Ich habe große Sorge, dass Schalke durchgereicht wird wie andere Clubs - schauen Sie sich die Entwicklung großer Vereine wie 1860 München oder Kaiserslautern an", sagte Tönnies und verwies auf das desolate Bild, das die Vereinsführung in der vergangenen Rückrunde abgegeben habe: "Ich bin Schalker durch und durch, aber in dieser Phase konnte ich mich, mit dem was dort passiert, nicht mehr identifizieren."

Der 65-Jährige bedauert, dass er seine Pläne für den Klub nicht zu Ende bringen konnte: "Ich kann Ihnen sagen, dass das Konzept für ein neues Schalke fix und fertig in der Schublade liegt. Das hatte ich noch mit dem ehemaligen Vorstand erarbeitet. Dabei geht es um eine KGaA, also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, sprich Schalke gehört allen Mitgliedern, womit die Sicherstellung des Wertes von Schalke 04 gewährleistet wäre."

Man hätte ihn "jederzeit" um Hilfe fragen können, beteuert Tönnies, aber "die Verantwortlichen wollten sich emanzipieren." Der Ex-Funktionär gab zu, es sei schön gewesen, "im Rampenlicht zu stehen", dennoch sei dies nicht der Grund gewesen, sich "die vielen Jahre für Schalke die Nächte um die Ohren geschlagen und die Hacken wund gelaufen" zu haben. Er bereue die Zeit aber keineswegs, so Tönnies.

Alles Gute zum Geburtstag, Clemens Tönnies! Unser ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender wird heute 65 Jahre alt.

Der Fleischfabrikant trat vor einem Jahr als Chef des Aufsichtsrates zurück, nachdem das Ansehen des Klubs massiv unter Rassismus-Debatten um seine Person und Skandalen in seinen Produktionsstätten gelitten hatte.

FC Schalke heute: Die bisherigen Zugänge bei S04

NAME KAM VON ABLÖSE Victor Palsson Darmstadt 98 700.000 Euro Reinhold Ranftl LASK 650.000 Euro Marcin Kaminski VfB Stuttgart ablösefrei Danny Latza Mainz 05 ablösefrei Simon Terodde Hamburger SV ablösefrei Thomas Ouwejan AZ Alkmaar Leihe Marvin Pieringer SC Freiburg Leihe (mit Kaufoption) Marius Bülter Union Berlin 800.000 Euro

FC Schalke, News: Ex-Schalker Todibo wechselt fix nach Nizza

Der ehemalige Schalker Bundesliga-Profi Jean-Clair Todibo (21) wechselt für 8,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona zu OGC Nizza nach Frankreich. Dies gab Barca am Sonntag bekannt.

Der Franzose Todibo spielte zuletzt schon als Leihspieler an der Cote d'Azur und soll den Katalanen bis zu sieben Millionen Euro an weiteren Bonuszahlungen einbringen. Nizza besaß eine Kaufoption für den Profi. Der Innenverteidiger spielte 2020 für ein halbes Jahr auf Leihbasis bei den Königsblauen.

