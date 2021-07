Schalke 04, News und Gerüchte: Keine Transfers durch eSport-Erlös, Panne beim neuen Trikot - alle News zu S04

Der Verkauf der eSport-Lizenz bringt Schalke viel Geld, aber nicht unbedingt viel Spielraum bei Transfers. Beim neuen Trikot gab es eine Panne.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke 04, Transfers: Keine neuen Spieler von eSport-Erlös?

Der FC Schalke 04 hat durch den Verkauf der eSport-Lizenz für den Startplatz in der League of Legends European Championship (LEC) für 26,5 Millionen Euro eingenommen. Den Erlös können die Königsblauen laut kicker aber nicht für Spielertransfers nutzen.

"Wirtschaftlich betrachtet zählt der eSport zu unseren Geschäftsbereichen mit dem größten Wachstum. Dass er nun in erheblichem Maße auf das Kerngeschäft des S04 einzahlt, hat eine enorme Bedeutung für uns", sagte Alexander Jobst zuletzt. Dieser hatte am Mittwoch seinen letzten Tag als Vorstandsmitglied des FC Schalke.

Der Wert der Lizenz wäre mit großer Sicherheit noch angestiegen, angesichts der 217 Millionen Euro Schulden gab es aber keine Alternative zu einem Verkauf.

Deshalb könne Sportdirektor Rouven Schröder die stattliche Millioneneinnahme auch nicht in neue Spieler reinvestieren. Mit den Millionen sollen andere Löcher gestopft werden. Dem Bericht zufolge muss der Verein Lizenzauflagen erfüllen, um einem drohenden Abzug von sechs Punkten in der neuen Saison zu entgehen.

Demnach müsse Schröder nach den Abgängen von Mark Uth (Köln), Suat Serdar (Hertha) und Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) weitere Spieler verkaufen. Zu den Kandidaten würden Matija Nastasic, Amine Harit, Omar Mascarell, Hamza Mendyl und Salif Sane zählen. Konkrete Angebote soll es allerdings noch nicht geben.

"Der Transfermarkt ist allgemein sehr ruhig", wird Schröder zitiert: "Jeder wartet, bis der erste Dominostein fällt." Die unter Verkaufszwang stehenden Schalker seien "guten Mutes", fügte er an.

Schalke 04, News: PR-Panne bei Veröffentlichung des Heimtrikots

Schalke 04 ist offenbar eine Marketing-Panne im Vorfeld der Präsentation des neuen Heimtrikots unterlaufen. Wie Bilder auf Twitter belegen, wurde das neue königsblaue Heimtrikot bereits zwei Tage vor der offiziellen Präsentation auf einem Werbeplakat verklebt und somit "geleakt".

Darauf reagierten die Knappen nur wenig später, bestätigten somit den Fauxpas und machten das Trikot über die sozialen Medien öffentlich, obwohl es erst an diesem Freitag offiziell vorgestellt werden und erhältlich sein sollte.

#Schalke - ist das das neue Heimtrikot des #S04 ? Wäre dann wohl eine kleine PR-Panne - Plakat zu früh geklebt… pic.twitter.com/K5hC1wK3Fs — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) June 30, 2021

"Gesehen habt ihr es ja schon... In den Stores ist es aber erst ab dem 2.7", teilte S04 via Twitter mit. "Schickes Teil" oder "Nices Trikot" schrieben einige User unter den S04-Post, für die offensichtlich zu zeitig gestartete Marketing-Offensive ernteten sie dennoch mächtig Kritik.

FC Schalke heute: Die bisherigen Zugänge bei S04

NAME KAM VON ABLÖSE Victor Palsson Darmstadt 98 700.000 Euro Reinhold Ranftl LASK 650.000 Euro Marcin Kaminski VfB Stuttgart ablösefrei Danny Latza Mainz 05 ablösefrei Simon Terodde Hamburger SV ablösefrei Thomas Ouwejan AZ Alkmaar Leihe Marvin Pieringer SC Freiburg Leihe (mit Kaufoption) Marius Bülter Union Berlin 800.000 Euro

FC Schalke, News: Ex-S04-Spieler Max Meyer verlässt den 1. FC Köln

Ex-Schalke-Star Max Meyer hat keine Zukunft beim Bundesligisten 1. FC Köln. Das bestätigte Interims-Sportchef Jörg Jakobs am Donnerstag im Rahmen der Vorstellung des neuen Trainers Steffen Baumgart. "Max Meyer kommt in unseren Planungen nicht vor", sagte Jakobs.

Der 25-Jährige war im Winter für ein halbes Jahr vom englischen Erstligisten Crystal Palace nach Köln gekommen, der Vertrag lief zum Saisonende aus. "Dass er ein sehr talentierter Spieler ist, darüber müssen wir nicht reden", sagte Baumgart: "Aber wir haben momentan 39 Leute im Kader. Wenn jemand dann nicht unter Vertrag steht, dann lässt du ihn eher ziehen."

Der FC muss in diesem Sommer erneut seinen Kader reduzieren, auch zahlreiche bisherige Leihspieler stehen beim Trainingsauftakt am kommenden Montag wieder in Köln auf dem Platz. Zunächst, so Baumgart, wolle er sich von allen Spielern ein Bild machen. "Ich will alle sehen, und ich freue mich auf alle", so der 49-Jährige.