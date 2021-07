Schalke 04, News und Gerüchte: Elgert lobt die Knappenschmiede, Ranftl wird Fan-Liebling - alle News zu S04

Elgert zieht eine hochzufriedene Zwischenbilanz der Jugend-Ausbildung bei den Königsblauen. News und Gerüchte zu Schalke 04 am Donnerstag.

FC Schalke, News: Elgert nennt Erfolgsbilanz der Knappenschmiede "außergewöhnlich"

Norbert Elgert hat anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums auf Schalke auf seine Arbeit als Jugendtrainer bei den Königsblauen zurückgeblickt. "Das Ziel war, dem FC Schalke 04 und der Knappenschmiede dabei zu helfen, so vielen Talenten wie möglich den Weg in unseren Profikader zu ebnen", nannte er im kicker die Aufgabenstellung, mit der er 1996 angetreten war.

Die Knappenschmiede brachte unter anderem vier Rio-Weltmeister mit Manuel Neuer, Julian Draxler, Benedikt Höwedes und Mesut Özil hervor. "Die Quote unserer Knappenschmiede ist sicher außergewöhnlich", sagte Elgert. Dass die Arbeit auf Schalke nun unter dem Abstieg in die 2. Liga leiden wird, glaubt er nicht: "Ich blicke realistisch optimistisch in die Zukunft unseres FC Schalke", meinte Elgert.

FC Schalke, News: Ranftl wird sofort zum Fan-Liebling

Neuzugang Reinhold Ranftl hat bei den Schalke-Fans in den wenigen Tagen seit seiner Ankunft bereits bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Österreicher wird in den Sozialen Netzwerken wegen seiner offenen Art gefeiert - und es hat sich bereits mit den "Reini Ranftl Rackers" eine Fan-Gruppe gebildet.

In den Testspielen gegen Lackhausen (7:0) und Hamborn (14:0) hinterließ er außerdem einen guten Eindruck, sodass der Außenverteidiger sofort zu einem Hoffnungsträger bei den Königsblauen geworden ist.

FC Schalke, News: S04-Testspiel läuft live im TV

Das Testspiel zwischen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und Zenit St. Petersburg am kommenden Samstag wird live auf ServusTV Deutschland übertragen.

Anstoß der Partie in der Kufstein-Arena in Tirol ist um 16 Uhr. Darüber hinaus sollen im Sommer weitere Fußballspiele auf ServusTV gezeigt werden.

