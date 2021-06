Schalke 04, News und Gerüchte: Rudy hat wohl neuen Klub, Königsblauen witzeln in Richtung Bale - die S04-News

Ex-Schalker Sebastian Rudy hat einen neuen Klub gefunden und Gareth Bale hat ein "Angebot" von S04. Alle Schalke-News am Montag.

FC Schalke 04: Sebastian Rudy wechselt wohl erneut nach Hoffenheim

Der frühere Nationalspieler Sebastian Rudy (31) kehrt offenbar zum Bundesligisten TSG Hoffenheim zurück. Wie der kicker berichtet, soll der Mittelfeldspieler nach seiner Vertragsauflösung bei Schalke 04 einen neuen Kontrakt über zwei Jahre im Kraichgau unterschreiben.

Für Rudy wäre es das vierte Engagement in Hoffenheim, den Vertrag auf Schalke hatte er Mitte Juni aufgelöst. Bereits von 2010 bis 2017 hatte er für die TSG gespielt.

Nach einem Jahr bei Bayern München wechselte er 2018 nach Gelsenkirchen, zuletzt war Rudy zweimal auf Leihbasis für die Hoffenheimer aktiv.

FC Schalke 04 lockt Superstar Gareth Bale von Real Madrid: "Gelsenkirchen erwartet dich"

Der FC Schalke 04 hat ein nicht ganz ernst gemeintes Angebot in Richtung des walisischen Superstars Gareth Bale von Real Madrid gerichtet.

"Gelsenkirchen erwartet dich, Gareth", lautet die Bildüberschrift eines Tweets der Königsblauen, der den Golfplatz in Gelsenkirchen zeigt.

Zum Hintergrund: Bale gilt als begnadeter Golfer, seine Liebe zum Sport ist hinlänglich bekannt. Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation 2019 schwenkte er sogar eine Flagge, auf der zu lesen war: "Wales, Golf, Madrid. In dieser Reihenfolge". Ein Spaß, der vor allem bei den Real-Fans nicht sonderlich gut ankam.

Anlass des Tweets von S04 waren jedoch drei Schalker Fans, die beim Spiel der Waliser gegen Dänemark in Amsterdam Plakate mit der Aufschrift "Bale, come to S04" ("Bale, komm zu S04") in die Kamera hielten und bei der Live-Übertragung sogar kurz zu sehen waren.

FC Schalke 04 - Norbert Elgert: S04 "anstrengend und aufreibend, auch für einen U19-Trainer"

Der legendäre Schalker U19-Trainer Norbert Elgert hat in seinen 25 Jahren in der S04-Jugend einiges erlebt und steht auch in der größten Krise zu seinem Verein: "Schalke 04 ist für mich der großartigste Verein weltweit, aber auch extrem - mit emotionalen Ausschlägen in sämtliche Richtungen", sagte er dem kicker.

Dies sei "anstrengend und aufreibend, auch für einen U-19-Trainer. Das ist keine Komfortzone, sondern immer wieder eine riesige Herausforderung". Abgesehen von einem kurzen Intermezzo in der Saison 2002/03 als Co-Trainer von Frank Neubarth bei den Profis trainiert Elgert seit 1996 die A-Jugend. Nachdem er 2016 kurzzeitig über eine Veränderung nachdachte, unterschrieb er im Herbst einen unbefristeten Vertrag.

In Zukunft wolle er "noch einmal anpacken mit selbstverständlich weiterhin 100 Prozent Motivation und Fokus auf die bestmögliche Ausbildung unserer U19-Spieler. Dass wir es noch einmal schaffen, dahin zu kommen, wo wir als Schalke 04 auch einfach hingehören."

Elgert schwärmte von Champions-League-Nächten wie jener im März 2015, als Schalke trotz 4:3-Sieg bei Real Madrid knapp ausschied - mit einer Mannschaft, "die mindestens zur Hälfte aus Spielern aus der Knappenschmiede bestanden hat. Mit Leroy Sane, mit Benedikt Höwedes, mit Joel Matip, mit Max Meyer, mit Timon Wellenreuther."

Die Schalker Probleme in der abgelaufenen Saison hatten zumindest in dieser Hinsicht etwas Gutes: Zahlreiche Eigengewächse durften Bundesligaluft schnuppern und wertvolle Erfahrungen sammeln. Auch für diese war die Zeit laut Elgert nicht einfach: "Unsere Jungs sind da in einen Abwärtsstrudel und in eine Negativspirale hineingeraten, die ich so noch nie erlebt habe. Unter diesen Umständen haben sie ihre Sache sehr ordentlich gemacht und konnten Pluspunkte sammeln. Trotzdem war es für den einen oder anderen eigentlich zu früh."

Schalke 04, Elgert: U19 "zu meinem Baby geworden"

Elgert, der mit S04 2002 den Juniorenpokal gewann und dreimal die Deutsche Meisterschaft, bezeichnet den deutschen WM-Sieg 2014 als "speziellen" Moment, da mit Manuel Neuer, Julian Draxler, Benedikt Höwedes und Mesut Özil auch vier Spieler aus der Knappenschmiede dabei waren. 2013 wurde er zum DFB-Trainer des Jahres gewählt.

Aufgrund seiner Erfolge gab es auch zahlreiche Avancen. Verlockend war laut Elgert insbesondere die "Perspektive, eine der bekanntesten Akademien in England zu leiten". Neben seiner Familie habe auf Schalke "die besondere Verbindung zu den S04-Fans" eine Rolle dabei gespielt, dass Angebot abzulehnen. Die U19 der Königsblauen sei "mittlerweile irgendwie auch zu meinem Baby geworden".

FC Schalke 04, News: Ex-Schalke-Boss Tönnies hat Angst um S04

Clemens Tönnies, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Schalke 04 hat sich in einem Interview mit der Welt am Sonntag äußerst besorgt um die Zukunft der Königsblauen geäußert.

"Ich habe große Sorge, dass Schalke durchgereicht wird wie andere Clubs - schauen Sie sich die Entwicklung großer Vereine wie 1860 München oder Kaiserslautern an", sagte Tönnies und verwies auf das desolate Bild, das die Vereinsführung in der vergangenen Rückrunde abgegeben habe: "Ich bin Schalker durch und durch, aber in dieser Phase konnte ich mich, mit dem was dort passiert, nicht mehr identifizieren."

Der 65-Jährige bedauert, dass er seine Pläne für den Klub nicht zu Ende bringen konnte: "Ich kann Ihnen sagen, dass das Konzept für ein neues Schalke fix und fertig in der Schublade liegt. Das hatte ich noch mit dem ehemaligen Vorstand erarbeitet. Dabei geht es um eine KGaA, also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, sprich Schalke gehört allen Mitgliedern, womit die Sicherstellung des Wertes von Schalke 04 gewährleistet wäre."

Man hätte ihn "jederzeit" um Hilfe fragen können, beteuert Tönnies, aber "die Verantwortlichen wollten sich emanzipieren." Der Ex-Funktionär gab zu, es sei schön gewesen, "im Rampenlicht zu stehen", dennoch sei dies nicht der Grund gewesen, sich "die vielen Jahre für Schalke die Nächte um die Ohren geschlagen und die Hacken wund gelaufen" zu haben. Er bereue die Zeit aber keineswegs, so Tönnies.

Alles Gute zum Geburtstag, Clemens Tönnies! Unser ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender wird heute 65 Jahre alt.

Der Fleischfabrikant trat vor einem Jahr als Chef des Aufsichtsrates zurück, nachdem das Ansehen des Klubs massiv unter Rassismus-Debatten um seine Person und Skandalen in seinen Produktionsstätten gelitten hatte .

