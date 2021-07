Bundesliga-Absteiger Schalke 04 trifft heute auf Zenit. St. Petersburg. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Schalke 04 unterzieht sich in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga am heutigen Samstag, 3. Juli, einem weiteren Formtest. Der Bundesliga-Absteiger trifft auf den russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg. Das Spiel wird um 16 Uhr in Kufstein angepfiffen.

Die Saison 2020/21 möchte der FC Schalke 04 so schnell als möglich vergessen machen. Sang und klanglos stiegen die Königsblauen in die 2. Liga ab. Jetzt wird die Rückkehr in die Bundesliga anvisiert.

Schalke 04 begann bereits am 17. Juni mit der Vorbereitung auf die am 23. Juli mit einem Heimspiel gegen den HSV beginnende Zweitliga-Saison. Seit dem 29. Juni bereitet sich der Traditionsklub im österreichischen Mittersill in einem Trainingslager intensiv vor. Im Rahmen dieses Trainingslagers absolviert Schalke zwei Testspiele. Heute gegen St. Petersburg und am kommenden Freitag, 9. Juli, gegen Shakhtar Donezk.

Der heutige Gegner gewann in der vergangenen Saison zum dritten Mal in Serie die russische Meisterschaft und wird deshalb sicher in der Gruppenphase der Champions League spielen.

⚽️ SPIELTACH ⚽️



🆚 @fczenit_de

🏟️ Stadion Kufstein

🕒 16 Uhr



📺 Das Spiel wird LIVE auf Servus TV übertragen. Die Highlights gibt's wie gewohnt im Anschluss auf unserem YouTube-Channel ℹ️#S04 | 🔵⚪️ | #S04Zenit pic.twitter.com/N2pHRaCD3D — FC Schalke 04 (@s04) July 3, 2021

FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und im LIVE-STREAM.

FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Das Testspiel im Überblick

Begegnung FC Schalke 04 - Zenit St. Petersburg Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 3. Juli 2021 Anstoss 16 Uhr Ort Kufstein Arena, Kufstein (Österreich)

FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Für alle Fans, insbesondere die von Schalke 04, gibt es erfreuliche Nachrichten. Das Spiel wird heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - und das auf mehreren Wegen. Wir zeigen Euch in den folgenden Abschnitten detailliert, wie Ihr das Spiel heute live verfolgen könnt.

FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Testspiel heute live im TV sehen

Der österreichische Sender ServusTV hat sich die Übertragungsrechte an dem Spiel gesichert und zeigt es via ServusTV Deutschland ab 15.55 Uhr kostenlos im Free-TV.

Der Sender ist in Deutschland in allen Bundesländern über Kabel 24 Stunden zu empfangen. In einigen Kabelnetzen auch analog. Zudem lässt er sich mit DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) jederzeit abrufen und ist auch im Free TV-Angebot von Telekom Entertain und Vodafone TV.

FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Testspiel heute im LIVE-STREAM sehen

ServusTV bietet auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an.

Eine zweite Alternative sich das Spiel im LIVE-STREAM anzusehen ist der YouTube-Kanal des FC Schalke 04. Somit ist das Spiel auf verschieden Endgeräten (Handy, Laptop) und auch am heimischen TV mit einem Smart-TV oder einem TV-Stick über die YouTube-App live zu verfolgen.

FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch die Aufstellungen von Schalke 04 und Zenit. St. Petersburg sobald diese vorliegen.

