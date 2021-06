Schalke 04, News und Gerüchte: Leverkusen scharf auf Kabak, Tekpetey bleibt bei Ludogorets

Leverkusen hat wohl ein Auge auf Ozan Kabak geworfen, Bernard Tekpetey wechselt fix zu Ludogorets. News und Gerüchte zu Schalke 04 am Mittwoch.

FC Schalke, Transfer: Tekpetey wechselt zu Ludogorets

Angreifer Bernard Tekpetey (23) von Schalke 04 wechselt endgültig zum bulgarischen Meister Ludogorets Razgrad. Das gaben die Königsblauen am Dienstag bekannt.

Der ghanaische Angreifer war im vergangenen Sommer für zwei Jahre an den bulgarischen Erstligisten ausgeliehen worden. Tekpetey besaß ursprünglich noch einen Vertrag auf Schalke bis 2023. "Dass wir den endgültigen Wechsel schon jetzt vollziehen konnten, tut uns wirtschaftlich gut", sagte Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder.

FC Schalke, Gerücht: Leverkusen scharf auf Ozan Kabak

Bayer Leverkusen hat als Reaktion auf mögliche Abgänge in der Innenverteidigung laut Sport Bild Schalkes Ozan Kabak als Ersatz ins Auge gefasst. Aleksandar Dragovic (30, Roter Stern Belgrad) und Sven Bender (32, Karriereende) verlassen die Werkself im Sommer sicher, zudem ranken sich Abschiedsgerüchte um Jonathan Tah (25), Tin Jedvaj (25) und Panagiotis Retsos (22).

Kabak wäre derweil wohl für rund 15 Millionen Euro zu haben, nachdem der FC Liverpool, an den der türkische Nationalspieler zuletzt ausgeliehen war, seine Kaufoption nicht gezogen hat.

Aber erst ein Abgang von Tah und die damit verbundene Ablöse könnten einen Transfer von Kabak nach Leverkusen ins Rollen bringen. Auch Matthias Ginter und Kristoffer Ajer von Celtic gelten als potenzielle Neuzugänge bei Bayer.

FC Schalke, News: S04 gegen HSV wohl vor bis zu 19.770 Zuschauern

Das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV soll vor bis zu 19.770 Zuschauern ausgetragen werden. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Dienstag auf seiner Homepage mit. Aktuell gilt in Gelsenkirchen die Inzidenzstufe 1. Für diese sieht die Coronaschutzverordnung vom 24. Juni des Landes Nordrhein-Westfalens vor, dass die Stadien zu einem Drittel der regulären Stadionkapazität gefüllt werden dürfen.

Bereits am Montag hatte der kicker unter Berufung auf eine Bestätigung von Borussia Mönchengladbach berichtet, dass auch das Bundesliga Eröffnungsspiel zwischen dem fünfmaligen Titelträgers und Rekordmeister Bayern München vor bis 18.000 Zuschauern ausgetragen werden kann.

FC Schalke, News: S04 verkauft LEC-Startplatz für 26,5 Millionen Euro

Schalke 04 hat seine Kassen mit dem Verkauf des wichtigsten Teils seines eSport-Sektors kräftig gefüllt. Der Zweitligist gibt seinen Startplatz in der League of Legends European Championship (LEC) für 26,5 Millionen Euro ab. Abnehmer ist die Schweizer esport-Organisation Team BDS, die Knappen sprachen von einem "beachtlichen Erlös".

"Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und das Nichterreichen der sportlichen Ziele im Kerngeschäft in der Saison 2020/2021 haben die Entscheidung notwendig gemacht", sagte Claudio Kasper, Geschäftsführer der FC Schalke 04 Esports GmbH.

Zur Frühjahrssaison 2022 verabschiedet sich Schalke somit nach vier Jahren aus dem europäischen Spitzenwettbewerb. Die Entscheidung über die Fortführung der Engagements in den Fußballsimulationen FIFA und PES sowie in der League-of-Legends-Prime-League steht noch aus.

"Als einer der ersten Fußballvereine weltweit haben wir das einzigartige Potenzial des Esports erkannt und daher im Mai 2016 eine zukunftsweisende strategische Entscheidung getroffen. In den vergangenen fünf Jahren haben wir Schalke 04 sukzessive zu einer festen Größe im elektronischen Sport entwickelt. Wirtschaftlich betrachtet, zählt der Esport zu unseren Geschäftsbereichen mit dem größten Wachstum. Dass er nun in erheblichem Maße auf das Kerngeschäft des S04 einzahlt, hat eine enorme Bedeutung für uns", sagte Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation des FC Schalke 04.

Der #S04 hat den Entschluss gefasst, den Startplatz in der League of Legends European Championship (LEC) gewinnbringend zu veräußern. Durch den Verkauf ihrer LEC-Teilnahmeberechtigung erzielen die Knappen einen beachtlichen Erlös in Höhe von 26,5 Mio. Euro.



