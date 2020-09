Schalke 04: "Indiskutabel!" Schneider kritisiert Auftritt beim FC Bayern - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Bei Schalke 04 wirkt das Debakel vom Saisonstart gegen den FC Bayern noch nach. Ein Stürmer musste dagegen das Training abbrechen.

Die 0:8-Pleite des beim zum Bundesligaauftakt wirkt bei S04 noch immer nach. Sportvorstand Jochen Schneider bezieht klar Stellung und kritisiert die Mannschaft. Allerdings ist er auch optimistisch, beim Heimspiel gegen ein anderes Gesicht des Teams zu sehen.

FC Schalke 04: Omar Mascarell feiert Comeback

Nach der 0:8-Klatsche gegen den FC Bayern gibt es gute Neuigkeiten für Trainer David Wagner: Leistungsträger Omar Mascarell ist zurück. Der Spanier feierte am Samstag nach überstandenem Sehnenabriss im Adduktorenbereich sein Comeback.

Mascarell war einer von fünf Profi-Spielern, die beim 2:0-Sieg der Schalker U23 gegen den SV Rödighausen in der Startelf standen. Neben Mascarell spielten auch Nassim Boujellab, Can Bozdogan, Levent Mercan und Nick Taitague.

Unter den Augen von David Wagner erzielte Boujellab einen Doppelpack.

Schalke 04: Schneider haut auf den Tisch nach Bayern-Debakel - "Indiskutabel"

Sportvorstand Jochen Schneider von Bundesligist Schalke 04 hat die Mannschaft nach der 0:8-Pleite beim FC Bayern München zum Saisonstart heftig kritisiert. "Der Auftritt in München war indiskutabel, da gibt es keine zwei Meinungen", sagt der S04-Sportvorstand der Deutschen Presse-Agentur: "So darf sich eine Mannschaft von Schalke 04 nicht präsentieren. Wir waren insbesondere in puncto Aggressivität und Cleverness nicht auf dem Niveau, das es gegen die aktuell beste Mannschaft der Welt braucht. Hinzu kamen zahlreiche individuelle Fehler."

Dennoch baut Schneider auf die Fähigkeiten von Trainer Wagner und glaubt daran, dass die Mannschaft im Heimspiel gegen Werder Bremen eine bessere Leistung auf den Platz legen wird. "Das Trainer-Team um David Wagner wird die Fehler analysieren und klar ansprechen, um dann den Fokus auf das Heimspiel gegen Werder Bremen zu richten. Zu Hause müssen wir – hoffentlich vor Zuschauern – die richtige Reaktion zeigen. Ich erwarte eine deutliche Leistungssteigerung, die sich auch im Ergebnis widerspiegelt."

Schalke 04: Ahmed Kutucu muss das Training abbrechen

Die nächste Hiobsbotschaft für S04? Offenbar musste Stürmer Ahmed Kutucu am Samstag das Training vorzeitig abbrechen und den Platz mit einem dicken Eisverband am Fuß verlassen. Das berichtet Sky -Reporter Dirk große Schlarmann. Allerdings gab es direkt Entwarnung: gerissen oder gar gebrochen sei nichts.

Ob Kutucu auch in der kompletten neuen Saison bei Schalke 04 bleiben wird, ist noch unsicher. Zuletzt wurde immer wieder von einem Abgang des 20-Jährigen berichtet. Mögliche Interessenten aus der Bundeslig sollen , Arminia Bielefeld und sein.

Schalke 04: "Schämt euch!" Schalke-"Schande" auf und neben dem Rasen

Schalke 04 blamiert sich beim 0:8 in München bis auf die Knochen - nicht nur auf dem Platz. Der Stadionbesuch von Ex-Boss Clemens Tönnies sorgt für Unmut.

Der Blick auf die VIP-Tribüne machte die "Schande" von München für viele Schalker noch unerträglicher. Dort verfolgte Ex-Boss Clemens Tönnies das bayerische "Schlachtfest" im Kreise der Vorstände Jochen Schneider und Alexander Jobst, als hätte es die Skandale um Fleisch und Rassismus nie gegeben. "Schämt euch!", lautete einer der netteren Fan-Kommentare im Netz, Tönnies habe "echt kein Gewissen" und "gar kein Schamgefühl", der Vorstand verhalte sich "vereinsschädigend".

Tönnies, hieß es von S04, sei einer Einladung von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß gefolgt, habe aber "lieber" im Schalker Kreis Platz genommen. Die Verantwortlichen äußerten sich dazu nicht, Schneider ging nach dem "indiskutablen" 0:8 (0:3) stattdessen auf die Spieler los. "So darf sich eine Mannschaft von Schalke 04 nicht präsentieren", schimpfte er via Klubhomepage, er vermisste "Aggressivität und Cleverness".

Dann folgte ein Satz, den auch Trainer David Wagner als Drohung verstehen dürfte. Er erwarte am Samstag gegen Werder Bremen "eine deutliche Leistungssteigerung", betonte Schneider, "die sich auch im Ergebnis widerspiegelt". Denn auf Schalke fragen sie sich nicht erst seit der höchsten Pleite seit fast 51 Jahren (0:8 beim ), wie Wagner die Horror-Serie von jetzt 17 Spielen ohne Sieg beenden soll.

Die kopflose Vorstellung seiner Elf hatte der Trainer mit zunehmender Hilflosigkeit verfolgt. "Naiv" nannte er sie später, andere wurden deutlicher. Klub-Ikone Olaf Thon nannte die Leistung beim Sportbuzzer "blamabel", Bastian Oczipka sprach bei DAZN von einer "Schande", und Ersatzkapitän Benjamin Stambouli ächzte im ZDF : "Das tut weh. Wir spielen Fußball, um Spaß zu haben - heute war kein Spaß."

Wagner versuchte fast verzweifelt, Optimismus zu verbreiten. "Wir müssen uns jetzt schütteln, diese herbe Niederlage hinnehmen und gegen Bremen die Reaktion zeigen, die wir selber von uns erwarten", sagte er. Dass seine Mannschaft mit Debütant Goncalo Paciencia auch nach dem vierten, fünften Gegentor planlos nach vorne gestürmt war, fand er "wahnsinnig ärgerlich". Die Aussage zeigte, dass der Coach sein Team zumindest in dieser Phase nicht mehr erreichte.

Die gute Nachricht sei jedoch, dass Schalke das "schwerste Spiel der Saison jetzt gespielt" habe, betonte Wagner über seinem Cola-Glas: "Wir werden nicht jede Woche gegen so eine Truppe antreten müssen." Dass in Kapitän Omar Mascarell, Matija Nastasic und Salif Sane drei wichtige Defensivspieler fehlten und mit Suat Serdar (Muskelverletzung am rechten Oberschenkel) ein weiterer früh raus musste, bemühte er nicht als Ausrede.

Stattdessen betonte Wagner: "Ich habe Hoffnung, weil ich Vertrauen in die Mannschaft und ihre Qualität habe, die sie heute nicht gezeigt hat." Er sei "felsenfest überzeugt", dass es gegen Bremen besser werde, ergänzte er scheinbar unbeirrt. Dann trank er seine Cola mit zwei großen Schlucken aus und ging. (Quelle: SID )

Schalke 04 bei Bayern München sorgt für Traumquoten

Den 8:0-Kantersieg von Triple-Gewinner Bayern München zum -Auftakt am Freitagabend gegen Schalke 04 haben in der Live-Übertragung des ZDF im Schnitt 6,68 Millionen Fußball-Fans verfolgt. Der Marktanteil betrug 24 Prozent.

Am Freitag war die Fußball-Übertragung die meistgesehene Sendung im Zweiten. Schon die Vorberichterstattung hatten ab 20.14 Uhr im Schnitt 4,84 Millionen (MA: 19,1 Prozent) verfolgt. Mit 16,4 Prozent holte sich das ZDF am Freitag auch den Tagessieg unter den TV-Sendern vor den Dritten Programmen der ARD (14,8) und dem Ersten (10,5).

Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Irland (3:0) am Samstagnachmittag sahen knapp eine Million Zuschauer (990.000/MA: 10,5 Prozent) im Zweiten.

Die Live-Übertragung vom Eröffnungsspiel der zwischen dem und (0:1) sahen in der ARD ab 17.50 Uhr immerhin 1,30 Millionen Zuseher, der Marktanteil betrug 7,8 Prozent. ( Quelle : SID )