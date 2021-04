Schalke 04, News und Gerüchte: Gosens verrät Beinahe-Wechsel, Sarpei fand Witze "immer lustig" - S04 am Montag

Robin Gosens wäre um ein Haar auf Schalke gelandet. Das verriet der Nationalspieler nun. Alles zu Schalke heute.

Der FC Schalke 04 am Montag. Alle News und Infos rund um die Königsblauen gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

S04 News: Gosens wäre beinahe bei Schalke gelandet

Robin Gosens wäre fast im Sommer 2019 zu Schalke 04 gewechselt. Das hat er in seiner Biografie "Träumen lohnt sich - Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi", deren Auszüge die Bild-Zeitung vorab veröffentlichte.

Während er mit Atalanta Bergamo gerade das Erreichen der Champions-League-Qualifikation feierte, erhielt er eine Nachricht des damaligen Kaderplaners Michael Reschke. "Hi Robin, wäre das Thema S04 für dich interessant? David Wagner würde sich am Montag bei deinem Berater melden. Frohes Feiern heute Abend! Glückauf, Michael Reschke'", lautete nach Gosens' Aussage der Wortlaut der SMS.

Der Linksverteidiger war sofort Feuer und Flamme. "Was ich wollte, wusste ich genau. Mit einem Wechsel nach Schalke hätte sich nicht nur mein Traum von der Bundesliga erfüllt, ich hätte auch für meinen Herzensverein spielen und vor allem wieder in Deutschland leben können", schildert er die Situation.

Er sei in den Urlaub gefahren "in der Hoffnung, bald Schalker zu sein", so Gosens. Noch am Flughafen hätte ihn sein Berater angerufen. "Der Vertrag mit Schalke sei ausgehandelt und alle Details seien geklärt. Zitat: 'Ich habe das Beste für dich rausgeholt.' Ich war unfassbar glücklich. Die Konditionen waren perfekt."

Bekanntlich klappte der Wechsel letztendlich nicht, da sich Schalke nicht mit den Bergamo-Verantwortlichen auf die Ablösemodalitäten einigen konnte. "Atalanta wollte mich nämlich auf keinen Fall ziehen lassen", erläuterte Gosens.

S04 News: Sarpei fand Witze über seinen Namen "immer lustig"

Hans Sarpei hat auf seine Karriere und sein Leben als Social-Media-Star zurückgeblickt. Besonders die eigenen Hans-Sarpei-Witze fand der 44-Jährige immer lustig.

"Ich fand das immer lustig, ich habe ja auch selber mitgespielt und mit Alex (Alexander Baumjohan, d.Red.) auf Social Media solche Sprüche vorgelesen", erklärte Sarpei im kicker. "Wir haben die Fans ja sogar angeheizt, sich noch mehr Sprüche auszudenken. Die Leute und die Fans haben das immer auf eine lustige Weise kommuniziert. Man muss sowas immer mit Humor angehen. Und es war ja nichts Schlimmes."

Der Linksverteidiger und Baumjohan posteten immer wieder Chuck-Norris-Witze wie: "Hans Sarpei darf während der Fahrt mit dem Busfahrer reden" oder "Hans Sarpei bekommt bei McDonald's einen Whopper".

Auch nach seinem Karriereende liegt Schalke Sarpei noch am Herzen, weshalb er sich nun für den Aufsichtsrat beworben hat. "Ich würde gerne meine Erfahrung und mein Wissen als Fußballer und Trainer weitergeben - auch in gesellschaftlichen Themen. Schalke ist eine Multikulti-Gesellschaft, das möchte ich mit einbringen. Ich denke, dass das sehr gut passen würde", sagte er.

S04 News: Shkodran Mustafi bei Schalke dauerhaft raus?

Das Kapitel Schalke 04 könnte für Weltmeister Shkodran Mustafi bereits nach wenigen Monaten schon wieder beendet sein. Wie die Bild-Zeitung am Sonntag berichtete, sei "die Wahrscheinlichkeit hoch", dass der 28 Jahre alte Innenverteidiger kein Spiel mehr für die Knappen bestreite.

Dies steht jedoch im direkten Widerspruch zu den offiziellen Klubangaben, denen zufolge Mustafi in der kommenden Woche die Gelegenheit habe, "sich im Training wieder anzubieten". Mustafi war am Samstag von Trainer Dimitrios Grammozis kurzfristig und "aus sportlichen Gründen" aus dem Spieltagskader gestrichen worden. Gleiches widerfuhr Leihspieler William (VfL Wolfsburg), jedoch aus disziplinarischen Gründen, weil er nach seiner frühen Auswechslung im Spiel gegen Gladbach (0:3) eine Teamsitzung geschwänzt hatte.

Grammozis sah sich trotz der 1:2-Niederlage der Schalker gegen Leverkusen in seiner Entscheidung, Mustafi und William rauszunehmen, bestätigt: "Wir haben unsere Maßnahmen ergriffen und uns für den bestmöglichen Kader entschieden. Die Art und Weise unseres Auftritts in Leverkusen hat das gerechtfertigt.

S04: Die kommenden Spiele