Schalke 04: Benito Raman günstiger als gedacht? Staatsanwaltschaft prüft Fan-Anzeige - alle News und Gerüchte zu S04

Benito Raman war im Sommer der Königstransfer von Schalke 04. Laut Spiegel soll er deutlich günstiger sein als bisher angenommen.

Es ist Spieltag! Der trifft am heutigen Sonntag auf Aufsteiger . Dort will man nach dem 3:0-Sieg gegen im Idealfall den nächsten Dreier einfahren.

Dabei helfen soll unter anderem Mark Uth, der nach überstandener Verletzung in den Kader zurückkehren wird. Gleiches gilt wohl auch für Alessandro Schöpf. Neuzugang Benito Raman wird hingegen nicht zur Verfügung stehen.

Schalke 04 am Sonntag: Hier gibt's alle News rund um S04!

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Massenschlägerei in Wattenscheid – Schalke-Fans sollen beteiligt gewesen sein

Nach dem Regionalligaspiel zwischen dem SV Lippstadt und Rot-Weiß Essen kam es am Freitagabend zu einer Massenschlägerei im Bahnhof Wattenscheid. Nach Angaben der Bundespolizei sollen drei Angreifer aus dem Umfeld der Schalker Risikofanszene kommen, wie die WAZ berichtet.

Dem Bericht zufolge fuhr ein Regionalexpress mit rund 150 RWE-Fans gegen 23.30 Uhr in den Bahnhof ein und wurde unmittelbar nach dem Stillstand von 30 bis 40 Personen gestürmt. Ein Großteil der Personen im Zug soll der Risikofanszene der Essener angehört haben.

Schalke 04: War Benito Raman günstiger als gedacht?

Laut eines Berichts des Nachrichtenmagazins Spiegel ist der Transfer von Offensivmann Benito Raman zum FC Schalke 04 günstiger als bisher angenommen. Auf Berufung des vorliegenden Transfervertrags wird dort behauptet, dass der Belgier nur im "ungeahnten Erfolgslauf maximal zehn Millionen Euro" einbringen wird.

In einer Stellungnahme der Fortuna bezeichnete Düsseldorfs Vorstandschef Thomas Röttgermann den Spiegel -Bericht als "falsch". Vor einigen Wochen hatte er öffentlich erklärt, dass die Ablöse für Raman "nördlich von 13 Millionen Euro" liege.

Nach Anzeige gegen Schiri Marco Fritz – Staatsanwaltschaft prüft den Fall

Rund drei Wochen nachdem ein Fan des FC Schalke 04 Schiedsrichter Marco Fritz und Videoassistent Bastian Dankert wegen zweier verweigerter Handelfmeter im Duell mit Bayern München (0:3) angezeigt hat, liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft.

"Der Sachverhalt ist bei uns eingegangen und Gegenstand der Prüfung", sagte die Essener Oberstaatsanwältin Anette Milk der Deutschen Presse-Agentur . Der S04-Anhänger wirft den Unparteiischen Betrug vor.

Schalke 04 beim SC Paderborn im LIVE-STREAM und TV – so geht's

Nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Hertha BSC will der FC Schalke 04 in der beim SC Paderborn nachlegen und die nächsten drei Zähler einfahren. Beide Mannschaften schließen den 3. Spieltag der Bundesliga am späten Sonntagnachmittag ab.

David Wagner will Juan Miranda auf Schalke "ein Nest bauen"

Trainer David Wagner hat offen gelassen, ob Neuzugang Juan Miranda nach der Länderspielpause zum Schalker Kader für das Spiel beim SC Paderborn zählt. Der S04-Coach betonte, er wolle der 19 Jahre alten Leihgabe des Zeit geben, sich einzugewöhnen.

"Wir werden uns alle Zeit nehmen, ihm ein Nest zu bauen, wo er sich entfalten kann", sagte Wagner gemäß WAZ . Das große Potenzial des Teenagers steht für ihn außer Frage: "Er war der jüngste Spieler bei der U21 und hat 90 Minuten gespielt. Das zeigt, dass er ein sehr, sehr talentierter junger Außenverteidiger ist."

Schalkes-Verteidiger Jonjoe Kenny ist "Rookie des Monats in der Bundesliga"

Schalke 04: Paderborn-Coach Baumgart vertraut auf Wolfsburg-Startelf

Das nennt man Vertrauensvorschuss: Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten SC Paderborn hat mehr als 52 Stunden vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 bereits seine Startelf benannt. "Gegenüber der letzten Begegnung in Wolfsburg planen wir keine Änderungen", sagte Baumgart am Freitagmittag bei der Pressekonferenz.

Mit Ausnahme des weiterhin verletzten Sebastian Schonlau stehen dem 47-Jährigen alle Spieler zur Verfügung, auch der lange an der Schulter verletzte Aufstiegstorwart Leopold Zingerle (25) ist wieder einsatzbereit.

Baumgart lobte explizit den Wandel beim Gegner unter dem neuen Trainer David Wagner: "Der Verein hat zu seinen Tugenden zurückgefunden. Wir müssen das Umschaltspiel unterbinden und Räume finden, um unser Spiel durchdrücken zu können."

Die Königsblauen blieben in zwei der bisherigen drei Ligaspiele ohne Gegentor und haben vor dem vierten Spieltag vier Punkte auf dem Konto. Aufsteiger Paderborn ergatterte vor der Länderspielpause bei Europa-League-Starter seinen ersten Zähler der Saison, präsentierte sich aber in allen bisherigen Begegnungen in guter Verfassung.