Schalke 04: Nächster Werder-Anlauf bei Bentaleb, bald neuer Job für Tedesco? Alle News und Gerüchte zu S04

Werder Bremen will wohl erneut um Nabil Bentaleb buhlen, Ex-Schalke-Coach Tedesco soll Anfragen aus dem Ausland haben. Alle S04-News am Dienstag.

Die Länderspielpause ist fast vorbei, beim FC Schalke richtet sich der Fokus nun auf den kommenden Sonntag. Dann tritt S04 zum Abschluss des 4. Bundesligaspieltags beim Aufsteiger aus Paderborn an.

Weston McKennie reiste extra früher von der Nationalelf der USA ab, um sich optimal auf die Aufgabe in Paderborn vorbereiten zu können. Indes hat im Fall Nabil Bentaleb offenbar noch nicht aufgegeben und Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco könnte bald im Ausland trainieren.

Schalke 04: Werder Bremen startet offenbar erneuten Anlauf bei Nabil Bentaleb

In diesem Sommer war ein Wechsel von Nabil Bentaleb von Schalke 04 zu Werder Bremen geplatzt. Laut Angaben der Deichstube wollen die Norddeutschen im Winter aber einen erneuten Versuch unternehmen, den Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Als Ersatz für Bentalebs Kaderplanstelle haben die Schalker angeblich Abdulkadir Parmak von im Visier.

Schalke 04: Ex-Coach Domenico Tedesco wohl vor Rückkehr auf die Trainerbank - Anfragen aus dem Ausland?

Der frühere Schalke-Trainer Domenico Tedesco will offenbar in Kürze wieder einen neuen Job an der Seitenlinie annehmen. Laut WAZ hat der 33-Jährige, der fünf Sprachen spricht, bereits einige Anfragen aus dem Ausland vorliegen.

Tedesco war im März nach gut eineinhalb Jahren auf Schalke entlassen worden. Zuvor hatte er den Zweitligisten sowie Nachwuchsteams der TSG Hoffenheim und des trainiert.

Schalke 04: Weston McKennie schon am Dienstag wieder im Training

Mittelfeldspieler Weston McKennie verzichtet auf das Testspiel mit der Nationalelf der USA gegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, um sich gut auf die kommende Bundesligapartie in Paderborn vorbereiten zu können.

Der 21-Jährige reiste schon nach dem Spiel gegen am Samstag vom US-Team ab und soll am Dienstag wieder auf Schalke trainieren.

Schalke 04: Mark Uth brennt auf Comeback in Paderborn

Nach monatelanger Verletzungspause will Schalke-Offensivmann Mark Uth am Sonntag in Paderborn unbedingt sein Comeback in der feiern.

"Ich brenne darauf, will da unbedingt auf dem Platz stehen. Nach der langen Pause habe ich einfach Bock, wieder Fußball zu spielen", sagte der 28-Jährige. Am liebsten wolle er im Zentrum spielen - und müsste sich dann mit Amine Harit um den Stammplatz dort streiten. "Konkurrenz gehört dazu, das ist gut so. Jeder will spielen", betonte Uth.

Schalke-Trainer David Wagner über Breel Embolo: "Wollte unbedingt weg"

Eigentlich hatte sich Schalke-Trainer David Wagner ganz besonders auf Breel Embolo gefreut, als er das Angebot von S04 annahm. Der Schweizer Offensivmann wechselte allerdings nach Gladbach - und Wagner äußerte sich nun bei den Ruhrnachrichten dazu.

"Als ich mir den Kader nach meiner Verpflichtung angeschaut habe, war Breel einer der Spieler, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Vom Alter her, von der Veranlagung, vom Talent. Aber Breel und seine Berater haben von Beginn an keinen Zweifel daran gelassen, dass er unbedingt weg wollte. Er wollte einen Neuanfang, das wurde klar und deutlich so kommuniziert. Also hätte es keinen Sinn gehabt, ihm den Wechsel zu verweigern. Denn gerade in unserer Situation brauchen wir nur Spieler in der Kabine, die vom ersten Tag an zu 100 Prozent für Schalke da sind", erklärte Wagner.