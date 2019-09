Schalke 04 beim SC Paderborn: LIVE-STREAM, TV, LIVE-TICKER, Highlights – alle Infos zur Übertragung

Schalke muss am 4. Spieltag nach Paderborn. Wir erklären, wie Ihr den Kracher heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen will der in der beim nachlegen und die nächsten drei Zähler einfahren. Beide Mannschaften schließen den 3. Spieltag der Bundesliga am späten Sonntagnachmittag ab.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Bundesligaspiel zwischen Schalke und Paderborn heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Zudem informieren wir über LIVE-TICKER des Spiels und die Aufstellungen beider Teams.

SC Paderborn vs. Schalke 04: Alle Infos zur Partie

Duell SC Paderborn gegen FC Schalke 04 Datum 15.09.2019, 18.00 Uhr Ort Benteler Arena, Paderborn Zuschauer 15.000 Plätze

SC Paderborn gegen Schalke 04 heute live im TV sehen

Heute um 18.00 Uhr wird die Benteler-Arena kochen, wenn der Schiedsrichter die Begegnung zwischen Schalke 04 und dem SC Paderborn anpfeifen wird. Doch nur 15.000 Zuschauer können vor Ort live dabei sein. Dem Rest bleibt allerdings, das Spiel im TV zu sehen.

Doch das Wichtigste vorweg: Das Spiel zwischen Paderborn und Schalke wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein. Die einzige Möglichkeit, den Kick zu sehen, ist der Pay-TV-Anbieter Sky. Dort beginnt die Vorberichterstattung um 17.30 Uhr.

Kommentator des Spiels zwischen dem Aufsteiger und dem Team von Trainer David Wagner ist Oliver Seidler, der die Begegnung live aus Paderborn begleiten wird.

SC Paderborn gegen Schalke 04 heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zum Fernseher habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel der Schalker in Paderborn im LIVE-STREAM zu sehen. Einziger Haken: Auch um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr Kunde von Sky sein. Sky Go ist hier die Lösung.

Denn wenn Ihr Sky-Kunden seid und das Bundesligapaket abonniert habt, könnt Ihr die kompletten TV-Inhalte auch mit der Sky-Go-App auf Euren mobilen Geräten schauen – egal, ob Smartphone, Tablet oder Laptop. Einfach die Sky-Go-App kostenlos installieren und loslegen.

Schalke 04 beim SC Paderborn im LIVE-TICKER

Auch Fans von Paderborn und Schalke, die kein Sky haben und das Spiel am Sonntag somit nicht sehen können, können dank der zahlreichen LIVE-TICKER im Netz während der 90 Minuten immer auf dem Laufenden bleiben.

Auch Goal bietet einen solchen Ticker zu jedem Spiel in der Bundesliga an – auch Schalke gegen Paderborn. Dort versorgt Euch der zuständige Tickerer zeitnah mit Aktualisierungen bei Toren, Großchancen und sonstigen Highlights. Zusätzlich liefert er auch spannenden Statistiken und Fakten rund ums Spiel.

Schalke beim SC Paderborn: So seht Ihr die Highlights

Wenn Ihr Schalke gegen Paderborn verpasst haben solltet, könnt Ihr am Sonntagabend die Highlights des Spiels sehen. Im Free-TV laufen die Highlights am heute ab 21.45 Uhr auf den dritten Programmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens (zum Beispiel WDR).

Alternativ bietet beispielsweise auch DAZN die Highlights zu alles Spielen in der Bundesliga an. Schon 40 Minuten nach Abpfiff stellt DAZN die Highlights aller Bundesligaspiele auf die Plattform – auch zu Paderborn vs. Schalke.

Um bei DAZN auf die Highlights zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich Abonnent des Streamingdienstes sein. Dies kostet Euch 11,99 Euro pro Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos. Alternativ könnt Ihr DAZN auch im Jahrespass abonnieren – für nur 119,99 Euro, also etwa 10 Euro pro Monat.

Neben den Highlights aller Spiele aus der 1. und zeigt DAZN auch über 100 Spiele der UEFA , die UEFA , , , und im LIVE-STREAM.

Schalke beim SC Paderborn: Die Aufstellungen

Noch ist offen, wie Schalke und Paderborn heute ins Spiel gehen. Sobald beide Trainer ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, findet Ihr sie an dieser Stelle.