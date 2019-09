Schalke 04: Jonjoe Kenny nennt sein Vorbild und träumt von Titeln mit S04 - alle News und Gerüchte zu S04

Er ist einer der größten Hoffnungsträger beim FC Schalke 04 und orientiert sich an einer DFB-Legende. Jonjoe Kenny hat sein Vorbild verraten.

Auch in der Länderspielpause ging es für die Profis des rund. In Bottrop testete das Team von Cheftrainer David Wagner gegen den Drittligisten Viktoria Köln. Doch ähnlich wie für die deutsche Nationalmannschaft gab es auch für S04 wenig zu lachen. Nach 90 Minuten unterlag man mit 2:4.

In der lief es mit dem 3:0-Sieg gegen allerdings zuletzt deutlich besser – auch dank Jonjoe Kenny, der gegen die Berliner seinen ersten Bundesligatreffer erzielen konnte. In einem Interview verriet er nun sein großes Vorbild.

Schalke 04: Jonjoe Kenny nennt Philipp Lahm sein Vorbild

Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny startet beim FC Schalke 04 durch. Die Leihgabe des stand bislang in jedem Pflichtspiel in der Startelf und traf beim 3:0-Sieg gegen Hertha BSC sehenswert zum Endstand.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung hat er nun verraten, dass Philipp Lahm sein großes Vorbild ist. "Er war ein Allrounder, konnte links, rechts, in der Mitte spielen. Für mich war er immer herausragend und der beste Rechtsverteidiger", erklärte der Engländer.

Obwohl S04 in der vergangenen Saison noch gegen den Abstieg kämpfte, traut Kenny dem Klub schon bald wieder den Sprung nach Europa zu: "Warum nicht?! Man kennt Schalke aus der , es ist ein Welt-Klub. Klar, es ist noch früh und vieles ist neu. Aber wer weiß, wo uns das mittelfristig noch hinführt."

Der 22-Jährige ist noch bis Saisonende von den Toffees nach Gelsenkirchen ausgeliehen. Ob er auch darüber hinau ein Königsblauer bleiben will, ließ er noch offen: "Für diese Entscheidung ist es noch zu früh. Ich will nicht in der Zukunft leben. Was auch passiert, passiert. Jetzt gebe ich auf jeden Fall alles für Schalke."

Schalke 04 verliert Test gegen Drittligist Viktoria Köln

Beim Debüt des lange verletzten Innenverteidigers Ozan Kabak hat sich Bundesligist Schalke 04 gegen den Drittligisten Viktoria Köln blamiert. Die Mannschaft von Trainer David Wagner verlor in Bottrop ein Testspiel gegen den Aufsteiger mit 2:4 (2:2) und ließ dabei viele Wünsche offen.

Die Kölner gingen durch Lars Dietz (5.) und ein Eigentor von Suat Serdar (19.), bei dem auch Schalke-Torwart Michael Langer keine gute Figur machte, 2:0 in Führung. Mark Uth (33.) und der ebenfalls wochenlang angeschlagene walisische Nationalspieler Rabbi Matondo (39.) sorgten aber noch vor der Pause für den Gleichstand. Simon Handle (83.) und Ernesto Jimenez (84.) machten dann in der Schlussphase den verdienten Erfolg der Kölner perfekt.

Schalke-Trainer David Wagner ärgert sich über die Chancenverwertung gegen Köln

Nach der 2:4-Niederlage gegen Viktoria Köln bemängelte Schalkes Trainer David Wagner in erster Linie die Chancenverwertung seiner Mannschaft. "Ich ärgere mich mehr über unsere Chancenauswertung. Vor allem in den ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit war das inkonsequent", wird der 47-Jährige von den Ruhrnachrichten zitiert.

Einer der Lichtblicke bei S04 war allerdings Mark Uth, der nach überstandener Verletzungspause gegen die Kölner sein Comeback gefeiert hat.

Schalke 04: Isaac Thelin war im Sommer ein Kandidat für den Sturm

Schalke 04 wollte im Sommer unbedingt noch einen neuen Stürmer verpflichten. Das klappte nicht, zahlreiche Kandidaten wie Mariano Diaz ( ) oder Patrik Schick (nun ) waren nicht zu bekommen. Gemäß Het Laatste Nieuws bekamen die Knappen auch in einen Korb.

Demnach habe sich S04 um einen Transfer von Isaac Thelin vom Spitzenklub bemüht. Allerdings wollte der 27-Jährige, der in der Vorsaison auf Leihbasis bei (14 Einsätze, ein Tor) spielte, Anderlecht nicht verlassen, sondern sich bei seinem aktuellen Verein durchsetzen.

Schalke will Bentaleb wieder integrieren – und im Winter verkaufen

Schalke 04 plant gemäß eines Berichts der Bild, Sorgenkind Nabil Bentaleb nach dessen Verletzungspause wieder in die Mannschaft zu integrieren. Der zwischenzeitlich zu den Amateuren degradierte Mittelfeldspieler soll so nicht noch mehr an Marktwert verlieren und dann idealerweise im Winter verkauft werden, heißt es.

Bentaleb war bereits im vergangenen Sommer in Gelsenkirchen ein ganz heißer Verkaufskandidat. warb um ihn, nahm aber kurz vor dem Schließen des Transferfensters wegen der Meniskusverletzung des ehemaligen Tottenham-Spielers Abstand.