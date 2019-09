Schalke 04: Matondo zurück im Teamtraining, Mini-Ablöse für Konoplyanka? Alle News und Gerüchte zu S04

Flügelflitzer Rabbi Matondo ist bei Schalke 04 zurück im Teamtraining. Medienberichten zufolge kassierte S04 eine Mini-Ablöse für Konoplyanka.

In der Länderspielpause testet Schalke 04 am Freitag in Bottrop gegen Drittligist Viktoria Köln. Zuletzt verletzte Spieler wie Alessandro Schöpf oder Mark Uth sollen dort Spielpraxis sammeln und anschließend auch wieder im Bundesligakader angreifen.

Nach Uth und Schöpf kehrte am Mittwoch der nächste Offensivspieler zurück ins Teamtraining der Schalker. Flügelflitzer Rabbi Matondo stand nach überstandener Fußverletzung erstmals wieder mit seinen Kollegen auf dem Rasen und konnte die komplette Einheit mitmachen.

Schalke 04 am Donnerstag - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Schalke 04 kassiert wohl Mini-Ablöse für Yevhen Konoplyanka

Am Deadline Day verkaufte Schalke 04 Yevhen Konoplyanka an Schachtjor Donezk in die . Wie der kicker nun berichtet, kassierte Schalke lediglich eine Ablöse in Höhe von 1,8 Millionen Euro für den 29-jährigen Flügelspieler.

Vor drei Jahren zahlte der ehemalige Schalker Sportvorstand Christian Heidel für den Ukrainer noch 12,5 Millionen Euro Ablöse an den .

Schalke 04: Rabbi Matondo wieder im Mannschaftstraining

Das Lazarett von Schalkes Trainer David Wagner lichtet sich weiter. Nach Alessandro Schöpf und Mark Uth, die zuletzt langfristig ausgefallen sind, kehrte auch Rabbi Matondo am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück.

Der Flügelspieler aus zog sich in der Vorbereitung eine Fußverletzung zu und musste am Spann genäht werden.

Innenverteidiger Salif Sane fehlte allerdings beim Mittwochstraining. Laut Vereinsangaben ist dies mit "individueller Belastungssteuerung" begründet.

Schalke 04 plante angeblich, Sead Kolasinac zurückzuholen

Der FC Schalke 04 wollte in diesem Sommer offenbar Sead Kolasinac vom zurück nach Gelsenkirchen lotsen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach habe sich der Linksverteidiger einen Wechsel an seine alte Wirkunsgsstätte durchaus vorstellen können, gescheitert sei der Deal allerdings am Gehalt des Bosniers, der bei den Gunners rund sechs Millionen Euro netto verdienen soll.

Schalke 04 testet gegen Drittligist Viktoria Köln

Am kommenden Wochenende finden aufgrund der Länderspielpause keine Bundesligapartien statt. Um sich auf die Begegnung mit dem in anderthalb Wochen vorzubereiten, testet der FC Schalke 04 am kommenden Freitag um 18 Uhr gegen den Drittligisten Viktoria Köln.

Austragungsort des Tests ist das Jahnstadion in Bottrop.