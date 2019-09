Schalke 04: War Rückholaktion von Sead Kolasinac geplant? Alle News und Gerüchte zu S04

Der FC Schalke 04 wollte offenbar Sead Kolasinac zurück nach Gelsenkirchen holen. Ein Transfer des Bosniers gestaltete sich aber als zu kostspielig.

Am vergangenen Samstag fuhr der den ersten Sieg in der noch jungen -Saison ein. Gegen siegten die Knappen souverän mit 3:0.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am Deadline Day passierte bei den Gelsenkirchenern nicht mehr allzu viel. Lediglich Yevhen Konoplyanka wurde an abgegeben. Dabei hätten die Königsblauen offenbar gerne Eigengewächs Sead Kolasinac zurück ins Ruhrgebiet geholt. Der Bosnier in Diensten des sei allerdings zu teuer gewesen.

Mehr Teams

Ein weiterer Kandidat war wohl Real-Reservist Mariano Diaz. Nach Informationen von Real Total habe dieser sich aber für einen Verbleib bei den Königlichen ausgesprochen und neben Schalke auch Sevilla und Monaco abgesagt.

Schalke 04 am Mittwoch - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Schalke 04 plante angeblich, Sead Kolasinac zurückzuholen

Der FC Schalke 04 wollte in diesem Sommer offenbar Sead Kolasinac vom FC Arsenal zurück nach Gelsenkirchen lotsen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach habe sich der Linksverteidiger einen Wechsel an seine alte Wirkunsgsstätte durchaus vorstellen können, gescheitert sei der Deal allerdings am Gehalt des Bosniers, der bei den Gunners rund sechs Millionen Euro netto verdienen soll.

Schalke 04 testet gegen Drittligist Viktoria Köln

Am kommenden Wochenende finden aufgrund der Länderspielpause keine Bundesligapartien statt. Um sich auf die Begegnung mit dem in anderthalb Wochen vorzubereiten, testet der FC Schalke 04 am kommenden Freitag um 18 Uhr gegen den Drittligisten Viktoria Köln.

Austragungsort des Tests ist das Jahnstadion in Bottrop.

Schalke 04 wollte Mariano Diaz von

Schalke 04 hat auf der Suche nach einem neuen Stürmer ein Auge auf Mariano Diaz von Real Madrid geworfen - dies berichtet das Portal Real Total.

Der 26-Jährige wollte die Königlichen aber nicht verlassen und seine Rolle als dritter Stürmer hinter Karim Benzema und Luka Jovic weiter ausfüllen. Deshalb sagte er wohl auch Sevilla und Monaco ab.

Eine Alternativlösung sei laut WAZ aber keine Option für die Königsblauen gewesen, weshalb man am Deadline Day keinen Stürmer mehr verpflichtete.