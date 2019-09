Schalke 04: Nabil Bentaleb soll integriert werden, Isaac Thelin wollte nicht kommen - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke holte sich auch in Belgien einen Stürmer-Korb und Nabil Bentaleb soll im Winter verkauft werden. Alle S04-News.

In der Länderspielpause testet Schalke 04 am Freitag in Bottrop gegen Drittligist Viktoria Köln. Zuletzt verletzte Spieler wie Alessandro Schöpf oder Mark Uth sollen dort Spielpraxis sammeln und anschließend auch wieder im Bundesligakader angreifen.

Nach Uth und Schöpf kehrte am Mittwoch der nächste Offensivspieler zurück ins Teamtraining der Schalker. Flügelflitzer Rabbi Matondo stand nach überstandener Fußverletzung erstmals wieder mit seinen Kollegen auf dem Rasen und konnte die komplette Einheit mitmachen.

Derweil gibt es ein neues Detail zur Stürmersuche im Sommer und einen neuen Plan mit Nabil Bentaleb.

Schalke 04 am Freitag - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Schalke 04: Isaac Thelin war im Sommer ein Kandidat für den Sturm

Schalke 04 wollte im Sommer unbedingt noch einen neuen Stürmer verpflichten. Das klappte nicht, zahlreiche Kandidaten wie Mariano Diaz ( ) oder Patrick Schick (nun ) waren nicht zu bekommen. Gemäß Het Laatste Nieuws bekamen die Knappen auch in einen Korb.

Demnach habe sich S04 um einen Transfer von Isaac Thelin vom Spitzenklub bemüht. Allerdings wollte der 27-Jährige, der in der Vorsaison auf Leihbasis bei (14 Einsätze, ein Tor) spielte, Anderlecht nicht verlassen, sondern sich bei seinem aktuellen Verein durchsetzen.

Schalke will Bentaleb wieder integrieren – und im Winter verkaufen

Schalke 04 plant gemäß eines Berichts der Bild, Sorgenkind Nabil Bentaleb nach dessen Verletzungspause wieder in die Mannschaft zu integrieren. Der zwischenzeitlich zu den Amateuren degradierte Mittelfeldspieler soll so nicht noch mehr an Marktwert verlieren und dann idealerweise im Winter verkauft werden, heißt es.

Bentaleb war bereits im vergangenen Sommer in Gelsenkirchen ein ganz heißer Verkaufskandidat. warb um ihn, nahm aber kurz vor dem Schließen des Transferfensters wegen der Meniskusverletzung des ehemaligen Tottenham-Spielers Abstand.

Schalke 04 kassiert wohl Mini-Ablöse für Yevhen Konoplyanka

Am Deadline Day verkaufte Schalke 04 Yevhen Konoplyanka an Schachtjor Donezk in die . Wie der kicker nun berichtet, kassierte Schalke lediglich eine Ablöse in Höhe von 1,8 Millionen Euro für den 29-jährigen Flügelspieler.

Vor drei Jahren zahlte der ehemalige Schalker Sportvorstand Christian Heidel für den Ukrainer noch 12,5 Millionen Euro Ablöse an den .

Schalke 04: Rabbi Matondo wieder im Mannschaftstraining

Das Lazarett von Schalkes Trainer David Wagner lichtet sich weiter. Nach Alessandro Schöpf und Mark Uth, die zuletzt langfristig ausgefallen sind, kehrte auch Rabbi Matondo am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück.

Der Flügelspieler aus zog sich in der Vorbereitung eine Fußverletzung zu und musste am Spann genäht werden.

Innenverteidiger Salif Sane fehlte allerdings beim Mittwochstraining. Laut Vereinsangaben ist dies mit "individueller Belastungssteuerung" begründet.