Schalke 04: Sturmkandidat Shon Weissman kommt nicht, Weston McKennie unterschreibt bei Juventus - alle News und Gerüchte zu S04

Während Shon Weissman wohl nicht neuer Sturmführer in Gelsenkirchen wird, ist der McKennie-Abschied Richtung Turin fix. Alle S04-News.

Bei Schalke 04 wird derzeit auf Hochtouren am Kader für die anstehende Saison gebastelt. Ein Spieler, den der Bundesligist dabei nicht mehr einplanen kann, ist Weston McKennie. Der Mittelfeldspieler wechselt zu Juventus.

S04-Sportchef Jochen Schneider erläuterte den Verkauf des US-Nationalspielers und machte deutlich, dass der wirtschaftliche Aspekt dabei im Vordergrund stand.

Auf der Suche nach einem Torjäger soll Schalke zuletzt Shon Weissman ins Visier genommen haben, diese Spur allerdings dürfte mit dessen Trip nach erkalten.

Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft derweil weiterhin nicht rund. So fällt ein für die kommende Woche geplantes Testspiel gegen Viktoria Köln aus, weil den Knappen aus unterschiedlichen Gründen zu wenig Spieler zur Verfügung stehen.

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Sonntag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

statt Schalke 04: Shon Weissmann vor Wechsel nach Spanien

Torjäger Shon Weissman vom österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC wird nicht zum FC Schalke wechseln. Gerüchte um ein Interesse der Knappen waren in den vergangenen Tagen aufgekommen. Allerdings zieht es den Angreifer nach Spanien, zum Ronaldo-Klub Real Valladolid.

Das vereinsnahe Portal Pucela Fichajes meldet, Weissman reise am Sonntag nach Spanien, um den Wechsel nach Valladolid auf die Zielgerade zu bringen. Und der Journalist Guillem Balague schreibt, der Transfer werde in der kommenden Woche vollzogen, Valladolids Klubeigentümer Ronaldo sei ein großer Fan des israelischen Nationalstürmers.



Neben Schalke sollen auf die Glasgow und ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen haben, der in der vergangenen Saison 37 Tore in 40 Pflichtspielen erzielte. Weissman steht in Wolfsberg noch bis 2021 unter Vertrag.

Weston McKennie verlässt Schalke 04 und wechselt zu Juventus

Der Wechsel des Mittelfeldspielers Weston McKennie von Schalke 04 zum italienischen Rekordmeister ist perfekt. Wie Juve bekannt gab, wird der US-Amerikaner, der am Samstag 22 Jahre alt wurde, zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Die Gebühr beträgt 4,5 Millionen Euro, zudem beinhalten die Modalitäten eine Kaufoption für 18,5 Millionen Euro sowie die Möglichkeit von weiteren Bonuszahlungen.

"Die Übereinkunft mit Juventus Turin ist nach Gesprächen mit verschiedenen Vereinen die wirtschaftlich sinnvollste für Schalke und die sportliche attraktivste für Weston", sagte Sportvorstand Jochen Schneider: "Natürlich ist die Entscheidung, einen talentierten Spieler wie Weston abzugeben, auch ein Stück weit der wirtschaftlichen Situation unseres Clubs geschuldet."



In der hatte McKennie, der 2016 aus Dallas nach Gelsenkirchen gekommen war und einen Vertrag bis 2024 besitzt, in 75 Partien (4 Tore) für Schalke gespielt. Sechsmal (1 Tor) kam er zudem in der zum Einsatz. Für die USA lief er bislang in 22 Länderspielen (6 Tore) auf.

Schalke 04 in der Kaderanalyse: Da kann nur noch Messi helfen

Die bisherigen Testspiele von Schalke 04 waren größenteils wie die Neuauflage von Pleiten, Pech und Pannen. Trainer David Wagner ist angeblich schon angezählt. In Weston McKennie verlässt ein Lichtblick der tristen vergangenen Saison den Klub und finanziell könnten die Knappen kaum schlechter dastehen.

Kann man die Saison also schon abhaken? Geht es wieder gegen den Abstieg? Kann nur noch Lionel Messi helfen?

Zu wenig Spieler: Schalke 04 sagt Testspiel gegen Viktoria Köln ab

Schalke 04 gehen in der Länderspielpause die Spieler aus. Die Knappen mussten ein für Mittwoch gegen den Drittligisten Viktoria Köln geplantes Testspiel aus Personalmangel absagen, dies teilte der Verein am Freitag mit. Grund dafür sind mehrere Faktoren.

Wegen der Coronainfektion eines Teammitglieds müssen vier Spieler aus dessen sogenannter Kontaktgruppe eins ein paar Tage länger im Trainingslager im österreichischen Längenfeld bleiben, da sie gemäß der behördlichen Vorgaben in nicht zurückreisen dürfen. Außerdem müssen die Königsblauen einige Profis wie Suat Serdar für ihre Nationalmannschaften abstellen. Omar Mascarell und Salif Sane fehlen weiter verletzungsbedingt.

Das für Mittwoch (2.9.) im Parkstadion geplante Testspiel des #S04 gegen @viktoria1904 ist abgesagt worden. Zu den Hintergründen ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) August 28, 2020

Das Testspiel am 5. September gegen den soll nach jetzigem Stand planmäßig stattfinden. Am gleichen Wochenende soll als Ersatz für die ausgefallene Begegnung gegen Viktoria Köln womöglich ein weiterer Test anberaumt werden.

