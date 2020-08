Schalke 04: Juventus will Weston McKennie, Konkurrenz im Poker um Sead Kolasinac - alle News und Gerüchte zu S04

Weston McKennie könnte bald in der Serie A spielen und Sead Kolasinac steht auch bei anderen Klubs hoch im Kurs. Alle News und Gerüchte zu S04.

Beim laufen die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit. Noch gibt es keine namhaften Transfers bei den Königsblauen, aber dies könnte sich offenbar in kurzer Zeit ändern.

So soll es einen hochkarätigen Interessenten an Weston McKennie geben. Außerdem bastelt S04 an einer Rückholaktion von Arsenals Sead Kolasinac, bei ihm gibt es aber namhafte Konkurrenz.

Der FC Schalke 04 am heutigen Mittwoch: In diesem Artikel findet Ihr alle relevanten News und Gerüchte zu S04 heute.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke bekommt im Kolasinac-Poker Konkurrenz von der Roma

Schalke 04 bekommt im Werben um Sead Kolasinac Konkurrenz aus der Ewigen Stadt: Wie Sky berichtet, zeige auch die Roma Interesse am Linksverteidiger des . Kolasinac sei einer der Kandidaten für die Außenverteidigerposition, wo sich Trainer Paulo Fonseca zur kommenden Saison Verstärkungen wünsche.

Ein Interesse der Giallorossi an Kolasinac ist dabei nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr wurde der 27 Jahre als Nationalspieler Bosniens in Rom als Neuzugang gehandelt.

Die Knappen wollen ihren Ex-Spieler derweil zurückholen. Angestrebt wird ein Leihgeschäft für die kommende Spielzeit. Kolasinac war 2017 ablösefrei zu Arsenal gewechselt, wo sein Vertrag noch bis 2022 läuft.

Schalke 04: ist scharf auf Weston McKennie

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin zeigt gemäß übereinstimmender Medienberichte Interesse an Schalkes Mittelfeldspieler Weston McKennie. Sport1 und Sky Sport Italia melden, es habe bereits Gespräche zwischen den Klubs wegen eines Transfers in diesem Sommer gegeben.

Unterschiede in beiden Medien gibt es allerdings zu den möglichen Modalitäten eines McKennie-Wechsels. Während Sport1 schreibt, Juve sei bereit, Schalkes Ablöseforderung in Höhe von 25 Millionen Euro zu erfüllen, soll es laut Sky Sport Italia auf eine Leihe hinauslaufen. Die Gebühr für ein Jahr soll drei Millionen Euro betragen und anschließend gäbe es eine Kaufoption, die bei 18 Millionen Euro liege.

McKennie gilt seit Wochen als Verkaufskandidat bei den wirtschaftlich angeschlagenen Schalkern. Als Wunschziel des US-Nationalspielers (19 Einsätze) gilt aber eigentlich die Premier League, von wo es seitens des FC Southampton Interesse geben soll.

Der 21-Jährige kam 2016 ablösefrei aus Dallas nach Gelsenkirchen. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2024.

Schalke geht leer aus: Chelsea schnappt sich Malang Sarr

Die Bundesligisten Schalke 04 und Bayer Leverkusen haben nach Informationen von Goal und SPOX den Transferpoker um die Dienste des jungen Franzosen Malang Sarr verloren. Statt in die wird der vielseitige Innenverteidiger zum in die Premier League wechseln. Die Blues haben sich mit Sarr auf einen sofortigen Wechsel und einen Fünfjahresvertrag geeinigt.

Der Vertrag des 21-Jährigen bei seinem Ex-Klub lief vor wenigen Wochen aus. Er ist also ablösefrei, was ihn zu einem attraktiven Transferziel machte. Neben Schalke und Bayer wurden auch , Arsenal und der mit ihm in Verbindung gebracht.



Das Rennen aber machte Chelsea, wo er noch in dieser Woche den Medizincheck absolvieren soll. Anschließend wird erwartet, dass der englische Top-Klub Sarr zunächst verleiht, damit dieser regelmäßige Spielpraxis bekommt.

Schalke 04 vermeldet negative Coronatests

Bundesligist Schalke 04 hat nach einem positiven Coronafall in einer weiteren Testung ausschließlich negative Ergebnisse bekannt gegeben. Die gesamte Trainingslager-Delegation in Österreich sowie die Mitarbeiter des Team-Hotels, die im für Schalke reservierten Bereich gearbeitet haben, wurden nach Klubangaben getestet.

Die Königsblauen verkündeten, dass das Mannschaftstraining unter Beachtung aller behördlichen Auflagen fortgesetzt wird. "Um mögliche gesundheitliche Risiken für die Allgemeinheit zu reduzieren, werden die verbleibenden Einheiten in Längenfeld ohne Fans stattfinden", teilten die Königsblauen mit.

Schalke werde auch weiterhin auf detaillierte Angaben zur betroffenen Person verzichten, um deren Privatsphäre zu schützen, gab der Klub bekannt. Am Montag war das Testspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers aufgrund des Coronafalls bei S04 abgesagt worden.