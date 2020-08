Schalke 04: Vedad Ibisevic wohl schon bald ein Königsblauer, McKennie vor dem Abflug - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 holt sich wohl eine neuen Stürmer von einem Bundesliga-Konkurrenten - und der ist schon 36 Jahre alt. Alle News und Gerüchte zu S04.

Bei Schalke 04 laufen die Planungen für die anstehende Saison, die Königsblau in rund drei Wochen gegen den eröffnet, auf Hochtouren.

Für den Angriff hat S04 wohl Vedad Ibisevic an der Angel. Im Mittelfeld deutet derweil alles auf einen Abgang von Weston McKennie hin - den 21-Jährigen soll es zu ziehen.

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Donnerstag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Vedad Ibisevic kommt wohl von

Bundesligist Schalke 04 hat sich offenbar die Dienste von Mittelstürmer Vedad Ibisevic gesichert. Das berichtet die Bild am Mittwoch.

Demnach unterschreibt Ibisevic, dessen ausgelaufener Vertrag bei beim Schalker Ligarivalen Hertha BSC nicht verlängert wurde, ein Arbeitspapier über ein Jahr bei S04. Der 36-jährige Bosnier soll ablösefrei nach Gelsenkirchen kommen, da er offiziell seit 1. Juli vereinslos ist.

Ibisevic, der in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit unter Bruno Labbadia noch einmal zu einem wichtigen Faktor wurde, und die Hertha hatten zuletzt noch über eine Verlängerung seines Vertrags in Berlin verhandelt. Eine Einigung konnte man allerdings nicht erzielen.

Quelle: Getty Images

Schalke 04: Weston McKennie vor Wechsel zu Juventus

Mittelfeldspieler Weston McKennie soll es sicher zu Juventus Turin ziehen. Das berichtet der kicker. Demnach soll der 21-Jährige zuerst für ein Jahr an den italienischen Meister verliehen werden, wofür die Alte Dame rund sechs Millionen Euro an den Bundesligisten überweist.

Danach, so der Bericht weiter, soll es eine Kaufoption für Juventus geben, womit der US-Amerikaner für 18 Millionen Euro fest verpflichtet werden kann. Die Gazzetta dello Sport schreibt von einer Leihgebühr in der Höhe von drei Millionen Euro. Wieder andere Summen werden von Sport 1 und Sky Sport Italia ins Spiel gebracht.

Ein Abgang von McKennie ist seit Wochen ein Thema auf Schalke, obwohl sein Vertrag erst im vergangenen Jahr bis 2024 verlängert wurde. McKennie wechselte 2016 aus Dallas ablösefrei nach Gelsenkirchen.

Quelle: Getty Images

Schalke 04: Schneider gibt Wagner Rückendeckung

Sportvorstand Jochen Schneider von Bundesligist Schalke 04 hat Trainer David Wagner das Vertrauen ausgesprochen. "David Wagner ist der richtige Trainer für Schalke 04. Wir sind ein Team. Und ich unterstütze ihn zu 100 Prozent", erklärte Schneider in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Zuletzt hatte Königsblau einen einmaligen Negativlauf hingelegt. In der Rückrunde der vergangenen Saison konnte Schalke insgesamt 16 Spiele in Folge keinen Sieg einfahren und auch die Vorbereitung auf die neue Saison läuft noch nicht nach Wunsch - mit dem 4:5 gegen Verl und dem 1:3 gegen Uerdingen hagelte es bereits zwei Niederlage gegen Drittligisten.

Quelle: Getty Images

Schalke 04: Sportvorstand Schneider plädiert für Corona-Klauseln

Dass in Zeiten der Corona-Pandemie neu geschlossene Verträge gewisse Klauseln enthalten, findet Sportvorstand Jochen Schneider von Schalke 04 "sinnvoll" und als etwas "ganz Normales".

"Das ist nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, das wird bei vielen Vereinen so gehandhabt", sagte Schneider gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Die Klauseln sollen vor allem die Zahlung von Gehältern und einen darin beschlossenen Gehaltsverzicht beinhalten. So sollen künftig vertraglich fixierte Gehaltseinbußen bestehen, die im Falle einer erneuten Aussetzung des Trainings- und Wettkampfbetriebes automatisch greifen sollen und nicht erst neu mit den Spielern ausgehandelt werden müssen.

"Solche Klauseln sind praktikabel und machen aus unternehmerischer Sicht durchaus Sinn", erklärte der 49-Jährige weiter. Bei , einem Konkurrenten aus der , existieren solche coronabedingte Klauseln bereits.

Schalke 04: DAZN startet mit Bayern vs. S04 in die Saison

Der Streamingdienst DAZN beginnt seine Übertragungen der Livespiele in der Bundesliga zum Auftakt am 18. September (20.30 Uhr) Uhr mit dem Spiel zwischen Triple-Gewinner Bayern München und Schalke 04 (auch live im ZDF).

Wie in der vergangenen Saison wird DAZN auch 2020/21 alle Spiele am Freitag um 20.30 Uhr, am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag um 20.30 Uhr zeigen. Zusätzlich können die Fans auf DAZN live den Supercup FC Bayern - (30. September, 20.00 Uhr) und die Relegation sowie auf Abruf die Highlights aller Spiele sehen.

Der Streamingdienst wird damit mindestens die nächsten fünf Spielzeiten die Bundesliga live übertragen, denn ab der übernächsten Saison können Fans 106 Bundesliga-Spiele pro Saison live und dazu fast die komplette live verfolgen.

Quelle: Getty Images

Schalke 04: Auch zweite Covid-19-Testreihe durchweg negativ

Beim Bundesligisten Schalke 04 sind auch die Ergebnisse der zweiten zusätzlichen Corona-Testreihe durchweg negativ ausgefallen. Das teilten die Königsblauen am Mittwoch mit.

Nach einem positiven Fall im Umfeld der Lizenzspielerabteilung wurden zwei zusätzliche Testungen im Trainingslager im österreichischen Längenfeld durchgeführt, das geplante Testspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers am Montag war vorsichtshalber abgesagt worden. Bereits in der ersten zusätzlichen Testreihe gab es aber keine weiteren positiven Fälle.