Schalke 04 - News und Gerüchte zu S04: Keine weiteren Coronafälle, kommt Sead Kolasinac?

Nach einem positiven Test am Montag gibt es bei S04 keine weiteren Coronafälle. Außerden: kehrt Sead Kolasinac zurück? Alle Schalke-04-News.

Eigentlich sollte der am Montag ein Testspiel gegen die Würzburger Kickers bestreiten. Wegen eines positiven Coronafalls fiel das Duell aber kurzfristig aus. Nun haben die Königsblauen bekanntgegeben, dass es nach einer ersten Testreihe aber immerhin keine weiteren Covid-19-Fälle gegeben habe.

Was das Personal anbelangt, laufen offenbar bereits Gespräche bezüglich einer Rückholaktion von Sead Kolasinac - der ehemalige Linksverteidiger der Schalker könnte per Leihe angeblich in die Veltins Arena zurückgeholt werden.

Der FC Schalke 04 am heutigen Dienstag : In diesem Artikel findet Ihr alle relevanten News und Gerüchte zu S04 heute.

Mehr Teams

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04 vermeldet negative Coronatests

Bundesligist Schalke 04 hat nach einem positiven Coronafall in einer weiteren Testung ausschließlich negative Ergebnisse bekannt gegeben. Die gesamte Trainingslager-Delegation in Österreich sowie die Mitarbeiter des Team-Hotels, die im für Schalke reservierten Bereich gearbeitet haben, wurden nach Klubangaben getestet.

Die Königsblauen verkündeten, dass das Mannschaftstraining unter Beachtung aller behördlichen Auflagen fortgesetzt wird. "Um mögliche gesundheitliche Risiken für die Allgemeinheit zu reduzieren, werden die verbleibenden Einheiten in Längenfeld ohne Fans stattfinden", teilten die Königsblauen mit.

Schalke werde auch weiterhin auf detaillierte Angaben zur betroffenen Person verzichten, um deren Privatsphäre zu schützen, gab der Klub bekannt. Am Montag war das Testspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers aufgrund des Coronafalls bei S04 abgesagt worden.

Schalke interessiert sich angeblich für Kolasinac-Leihe von Arsenal

Schalke 04 bemüht sich angeblich um eine Leihe von Sead Kolasinac vom . Das berichtet Sky . Demnach rechnen sich die Königsblauen Chancen für eine Rückholaktion des Bosniers aus, der zwischen 2011 und 2017 bereits für Schalke spielte.

Kolasinac soll dem Bericht zufolge aus privaten Gründen eine Rückkehr nach anstreben. Es habe bereits erste Gespräche zwischen Schalke und Kolasinac gegeben.

Quelle: Getty Images

KFC Uerdingen und SC Verl spotten über Schalke 04 - Sportdirektor Jochen Schneider reagiert

Nach dem Spott der beiden Drittligisten KFC Uerdingen und SC Verl auf Twitter hat Schalkes Sportdirektor Jochen Schneider reagiert .

"In den Sozialen Medien darf man auch mal übers Ziel hinausschießen. Das muss man dann abkönnen", erklärte der 49-Jährige im Gespräch mit dem kicker .

Die beiden Vereine hatten die Testspielniederlagen (4:5 gegen Verl und 1:3 gegen Uerdingen) zum Anlass genommen, um sich unter der Frage des offiziellen Twitter -Accounts der 3.Liga, welche Gegner sich Fans und Klub gerne zum Auftakt wünschen, über die Königsblauen lustig zu machen.

Quelle: Getty Images

S04: Ex-Schalker Dennis Aogo beendet Spielerkarriere

Ex-Nationalspieler Dennis Aogo hat seine Karriere als Fußballprofi mit 33 Jahren beendet. Dies verkündete der langjährige -Profi bei Instagram .

"Die Zeit für einen Schnitt und dann auch nächsten Schritt ist gekommen", schrieb der gebürtige Karlsruher, der zuletzt bis Januar beim Zweitligisten gespielt hatte: "Ich habe schon noch mit mir gerungen, dieses oder jenes Angebot vielleicht doch noch anzunehmen - aber es fühlt sich jetzt einfach super und vor allem richtig an, selbst die Entscheidung getroffen zu haben."

Seine ersten Schritte im Profigeschäft machte Aogo 2004 beim , danach ging es für den Linksfuß beim weiter. Auch Schalke 04 und der stehen in Aogos Vita mit insgesamt 257 Bundesligaspielen und drei Toren. In der Nationalmannschaft kam Aogo in zwölf Partien, darunter das Spiel um Platz drei bei der WM 2010 gegen (3:2), zum Einsatz. Mit der U21 hatte er zuvor 2009 den EM-Titel gewonnen.

"Ich möchte dem Fußball DANKE sagen für so viele lehrreiche Momente, so viele Augenblicke und Freundschaften, die für immer bleiben werden", schrieb Aogo. Was er nun beruflich plant, will der Familienvater demnächst bekannt geben.

Quelle: SID

Quelle: Getty Images

Schalke 04 und Coca Cola verlängern Sponsorenvertrag

Bundesligist Schalke 04 und das US-amerikanische Getränkeunternehmen Coca Cola haben ihren seit 2013 bestehenden Sponsorenvertrag verlängert. Das gaben die Königsblauen offiziell bekannt, ohne auf die genaue Vertragsdauer einzugehen.

"Wir freuen uns, den Verein auch in bewegten Zeiten zukunftsorientiert zu unterstützen und wünschen einen erfolgreichen Start in die Saison“, wird Andreas Laub, Head of Partnerships & Asset Management bei Coca-Cola auf der Homepage der Schalker zitiert.

Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst schlug in die gleiche Kerbe: "Die Fortsetzung unserer Partnerschaft ist für uns Ausdruck unserer gemeinsamen erfolgreichen Zusammenarbeit – gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die auch für große Unternehmen eine Herausforderung darstellt. Daher freuen wir uns besonders, dass sich Coca-Cola weiter an uns bindet.“

Quelle: Getty Images