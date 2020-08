Schalke 04: Mckennies Juventus-Wechsel verzögert sich, Testpiel gegen Ciktoria Köln abgesagt - alle News und Gerüchte zu S04

Der Transfer von Weston McKennie zur Alten Dame ist weiter nicht fix und S04 gehen langsam die Spieler aus. Die Schalke-News am Samstag.

Bei Schalke 04 wird derzeit auf Hochtouren am Kader für die anstehende Saison gebastelt. Ein Spieler, der den Bundesligisten wohl verlässt, ist Weston McKennie. Zwar ist der US-Nationalspieler bereits in Turin angekommen, sein Wechsel zu Juventus verzögert sich allerdings.

Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft derweil weiterhin nicht rund. So fällt ein für die kommende Woche geplantes Testspiel gegen Viktoria Köln aus, weil den Knappen aus unterschiedlichen Gründen zu wenig Spieler zur Verfügung stehen.

Ein Freundschaftsspiel gegen den griechischen Klub Aris Saloniki endete derweil mit einem knappen Sieg.

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Samstag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Zu wenig Spieler: Schalke 04 sagt Testspiel gegen Viktoria Köln ab

Schalke 04 gehen in der Länderspielpause die Spieler aus. Die Knappen mussten ein für Mittwoch gegen den Drittligisten Viktoria Köln geplantes Testspiel aus Personalmangel absagen, dies teilte der Verein am Freitag mit. Grund dafür sind mehrere Faktoren.

Wegen der Coronainfektion eines Teammitglieds müssen vier Spieler aus dessen sogenannter Kontaktgruppe eins ein paar Tage länger im Trainingslager im österreichischen Längenfeld bleiben, da sie gemäß der behördlichen Vorgaben in nicht zurückreisen dürfen. Außerdem müssen die Königsblauen einige Profis wie Suat Serdar für ihre Nationalmannschaften abstellen. Omar Mascarell und Salif Sane fehlen weiter verletzungsbedingt.

Das für Mittwoch (2.9.) im Parkstadion geplante Testspiel des #S04 gegen @viktoria1904 ist abgesagt worden. Zu den Hintergründen ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) August 28, 2020

Das Testspiel am 5. September gegen den soll nach jetzigem Stand planmäßig stattfinden. Am gleichen Wochenende soll als Ersatz für die ausgefallene Begegnung gegen Viktoria Köln womöglich ein weiterer Test anberaumt werden.

Schalke 04: Verzögerung bei McKennies Juventus-Transfer

Mittelfeldspieler Weston McKennie muss nach dem überstandenen Medizincheck noch auf seine Vertragsunterzeichnung beim italienischen Rekordmeister warten. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, fehlen noch einige Dokumente. Es wird damit gerechnet, dass der Kontrakt Anfang nächster Woche unterzeichnet wird.

Nach Informationen des kicker soll McKennie zunächst für ein Jahr und eine Gebühr von sechs Millionen Euro ausgeliehen werden. Die Kaufoption beinhaltet angeblich eine Ablöse von weiteren 18 Millionen Euro.



McKennie nahm am Freitagnachmittag an einem Training der Bianconeri teil. Dabei traf er auf den neuen Juve-Coach Andrea Pirlo und schrieb Autogramme für die Fans.

Schalke 04 gewinnt Testspiel gegen Aris Saloniki - Kutucu trifft

Bundesligist Schalke 04 hat in der Vorbereitung auf die neue Saison seinen zweiten Sieg eingefahren. Vier Tage nach einem positiven Coronatest eines Teammitglieds gewannen die Knappen im österreichischen Kematen einen kurzfristig anberaumten Test gegen den griechischen Spitzenklub Aris Saloniki mit 1:0 (0:0). Youngster Ahmed Kutucu (47.) sorgte im einzigen Spiel im Rahmen des Trainingslagers in Tirol für den knappen Erfolg.

Der ursprünglich für vergangenen Montag geplante Test gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers war wegen des Coronafalls ausgefallen. Zwischenzeitlich befand sich die gesamte Schalker Mannschaft in Quarantäne. Erst nach zwei komplett negativen Testreihen durften die Königsblauen das Mannschaftstraining wieder aufnehmen, mit Saloniki wurde für den letzten Tag des Trainingslagers doch noch ein Testgegner gefunden.

Mittelfeldspieler Weston McKennie fehlte da bereits. Der US-Amerikaner absolvierte am Freitag den Medizincheck beim italienischen Meister Juventus Turin. Vor dem Erfolg gegen Saloniki hatten sich die Schalker in der Vorbereitung nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Team von Trainer David Wagner blamierte sich mit Niederlagen gegen die Drittligisten SC Verl (4:5) und KFC Uerdingen (1:3), nur gegen den gab es einen Erfolg (5:1).

Schalke 04 - Politik entscheidet: Keine Rückkehr der Fans bis mindestens Ende Oktober

Die Hoffnungen des Fußballs und der anderen Sportarten auf eine nennenswerte Zuschauer-Rückkehr in die Arenen haben sich zerschlagen. Der Profisport in Deutschland wird als Folge der Corona-Pandemie bis mindestens Ende Oktober im Grundsatz ohne Besucher auskommen müssen. Diesen Beschluss haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag gefasst. Bei Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, sind Zuschauer sogar mindestens bis Jahresende untersagt.

Eine Arbeitsgruppe mit den Chefs der Staatskanzleien soll nach Aussage Merkels bis Ende Oktober Vorschläge erarbeiten, wie anschließend mit Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen umgegangen werden kann. "Beim Fußball ist es nicht sinnvoll, jetzt im September mit Zuschauern zu starten", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dies wäre "bei steigenden Infektionszahlen ein falsches Signal". Der Profifußball startet am 11. September mit der ersten Runde des DFB-Pokals in die neue Saison. Ob schon vor Ende Oktober zumindest einige Hundert Zuschauer in die Stadien dürfen, blieb am Donnerstag offen.

