Schalke 04: McKennie vor Juventus-Wechsel in Turin gelandet, Schneider stärkt Wagner den Rücken - alle News und Gerüchte zu S04

Der Wechsel von Weston McKennie zu Juventus ist offenbar beschlossen. Am Donnerstag landete der Mittelfeldspieler in Turin. Alle News zu Schalke 04.

Bei Schalke 04 wird derzeit auf Hochtouren am Kader für die anstehende Saison gebastelt. Ein Spieler, der den Bundesligisten offenbar verlassen könnte, ist Weston McKennie. Den 21-Jährigen soll es zum italienischen Rekordmeister ziehen.

Zudem werden auch die kommenden Schalker Heimspiele vor leeren Rängen stattfinden. Wie die Regierung am Donnerstag beschlossen hat, wird die als Folge der Corona-Pandemie bis mindestens Ende Oktober im Grundsatz ohne Besucher auskommen müssen.

Sportvorstand Jochen Schneider hat dem in die Kritik geratenen David Wagner außerdem den Rücken gestärkt. Der 48-Jährige sei trotz einer enttäuschenden Rückrunde in der vergangenen Saison weiterhin der richtige Mann für Schalke.

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Freitag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Weston McKennie vor Juventus-Wechsel in Turin gelandet

Der Wechsel des US-Nationalspielers Weston McKennie von Bundesligist Schalke 04 zu Juventus Turin steht unmittelbar bevor. Der Rekordmeister der Serie A veröffentlichte am Donnerstagabend auf seinem offiziellen Twitter-Account ein Video, das den Mittelfeldmann bei dessen Ankunft am Turiner Flughafen zeigt.

Zu den Modalitäten kursieren noch unterschiedliche Versionen. Am wahrscheinlichsten ist aktuell, dass die Bianconeri McKennie für eine Saison und eine Gebühr von drei Millionen Euro ausliehen. Anschließend haben sie eine Kaufoption, die bei 18 Millionen Euro liegen soll. Absolviert McKennie 60 Prozent der Pflichtspiele, wird aus der Kaufoption eine Kaufpflicht. Diese Zahlen meldet Sky Italia.

Am Freitag soll McKennie bei Juve die sportmedizinische Untersuchung absolvieren und der Transfer anschließend offiziell über die Bühne gebracht werden. McKennie galt seit Wochen als Verkaufskandidat bei den wirtschaftlich angeschlagenen Schalkern. Als Wunschziel des US-Nationalspielers (19 Einsätze) wurde aber eigentlich stets die Premier League genannt, von wo es seitens des Interesse gegeben haben soll.

Schalke 04 - Politik entscheidet: Keine Rückkehr der Fans bis mindestens Ende Oktober

Die Hoffnungen des Fußballs und der anderen Sportarten auf eine nennenswerte Zuschauer-Rückkehr in die Arenen haben sich zerschlagen. Der Profisport in Deutschland wird als Folge der Corona-Pandemie bis mindestens Ende Oktober im Grundsatz ohne Besucher auskommen müssen. Diesen Beschluss haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag gefasst. Bei Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, sind Zuschauer sogar mindestens bis Jahresende untersagt.

Eine Arbeitsgruppe mit den Chefs der Staatskanzleien soll nach Aussage Merkels bis Ende Oktober Vorschläge erarbeiten, wie anschließend mit Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen umgegangen werden kann. "Beim Fußball ist es nicht sinnvoll, jetzt im September mit Zuschauern zu starten", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dies wäre "bei steigenden Infektionszahlen ein falsches Signal". Der Profifußball startet am 11. September mit der ersten Runde des DFB-Pokals in die neue Saison. Ob schon vor Ende Oktober zumindest einige Hundert Zuschauer in die Stadien dürfen, blieb am Donnerstag offen.

Schalke 04: David Wagner erhält Rückendeckung von Sportvorstand Jochen Schneider

Sportvorstand Jochen Schneider vom Bundesligisten Schalke 04 hat Trainer David Wagner abermals sein Vertrauen ausgesprochen. "Ich unterstütze ihn zu 100 Prozent. Wichtig ist, dass wir die Situation rational beurteilen und uns nicht von den Emotionen und Schlagzeilen leiten lassen. Sondern sehen, wie gearbeitet wird, und dass es in die richtige Richtung geht", sagte der 49-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Wagner hatte den finanziell gebeutelten Bundesligisten vor der abgelaufenen Saison übernommen. Auf eine starke Hinrunde folgte allerdings der Absturz mit 16 sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge. Auch in den bisherigen Testspielen gegen unterklassige Mannschaften konnte Schalke nicht überzeugen. Schneider betont allerdings: "Wir müssen aus Überzeugung handeln. David Wagner ist der richtige Trainer für Schalke 04."

Schalke 04 testet gegen Aris Saloniki: Die Begegnung im LIVE-STREAM sehen

Zum Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Längenfeld testet Schalke 04 am Freitag um 13 Uhr gegen den griechischen Erstligisten Aris Saloniki.

Im TV wird die Begegnung nicht übertragen, dafür wird der Verein einen kostenlosen LIVE-STREAM auf seinem Youtube-Kanal anbieten.

In den bisherigen Testspielen gegen die beiden Drittligisten aus Verl und Uerdingen setzte es für Schalke jeweils eine Niederlage.

Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison ist der Verein gegen den gefordert (am 18. September um 20.30 Uhr im LIVE-TICKER).