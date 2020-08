Schalke 04: Jochen Schneider reagiert auf Drittligisten-Spott, Dennis Aogo beendet Karriere - alle S04-News und Gerüchte

Jochen Schneider reagiert auf den Spott der beiden Drittligisten KFC Uerdingen und SC Verl und Dennis Aogo beendet seine Karriere. Alle Schalke-News.

Nach den blamablen Niederlagen gegen den SC Verl und den KFC Uerdingen steht für Schalke 04 am heutigen Montag erneut ein Testspiel gegen einen Drittligisten an: Es geht gegen die Würzburger Kickers. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Unterdessen reagierte Sportdirektor Jochen Schneider auf den Spott der Verler und Uerdinger.

Außerdem: Ex-Schalker Dennis Aogo beendet seine aktive Karriere, S04 verlängert den Sponsorenvertrag mit Coca Cola und die Zukunft von Mark Uth bleibt weiterhin ein Streitthema.

Mehr Teams

Der am heutigen Montag: In diesem Artikel findet Ihr alle relevanten News und Gerüchte zu S04 heute.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

KFC Uerdingen und SC Verl spotten über Schalke 04 - Sportdirektor Jochen Schneider reagiert

Nach dem Spott der beiden Drittligisten KFC Uerdingen und SC Verl auf Twitter hat Schalkes Sportdirektor Jochen Schneider reagiert.

"In den Sozialen Medien darf man auch mal übers Ziel hinausschießen. Das muss man dann abkönnen", erklärte der 49-Jährige im Gespräch mit dem kicker.

Die beiden Vereine hatten die Testspielniederlagen (4:5 gegen Verl und 1:3 gegen Uerdingen) zum Anlass genommen, um sich unter der Frage des offiziellen Twitter-Accounts der 3.Liga, welche Gegner sich Fans und Klub gerne zum Auftakt wünschen, über die Königsblauen lustig zu machen.

Quelle: Getty Images

FC Schalke 04 vs. Würzburger Kickers: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird das Testspiel übertragen

Am Montag trifft Schalke 04 im vierten Testspiel auf die Würzburger Kickers.

Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Quelle: imago images / Horstmüller

S04: Ex-Schalker Dennis Aogo beendet Spielerkarriere

Ex-Nationalspieler Dennis Aogo hat seine Karriere als Fußballprofi mit 33 Jahren beendet. Dies verkündete der langjährige -Profi bei Instagram.

"Die Zeit für einen Schnitt und dann auch nächsten Schritt ist gekommen", schrieb der gebürtige Karlsruher, der zuletzt bis Januar beim Zweitligisten gespielt hatte: "Ich habe schon noch mit mir gerungen, dieses oder jenes Angebot vielleicht doch noch anzunehmen - aber es fühlt sich jetzt einfach super und vor allem richtig an, selbst die Entscheidung getroffen zu haben."

Seine ersten Schritte im Profigeschäft machte Aogo 2004 beim , danach ging es für den Linksfuß beim weiter. Auch Schalke 04 und der stehen in Aogos Vita mit insgesamt 257 Bundesligaspielen und drei Toren. In der Nationalmannschaft kam Aogo in zwölf Partien, darunter das Spiel um Platz drei bei der WM 2010 gegen (3:2), zum Einsatz. Mit der U21 hatte er zuvor 2009 den EM-Titel gewonnen.

"Ich möchte dem Fußball DANKE sagen für so viele lehrreiche Momente, so viele Augenblicke und Freundschaften, die für immer bleiben werden", schrieb Aogo. Was er nun beruflich plant, will der Familienvater demnächst bekannt geben.

Quelle: SID

Quelle: Getty Images

Schalke 04 und Coca Cola verlängern Sponsorenvertrag

Bundesligist Schalke 04 und das US-amerikanische Getränkeunternehmen Coca Cola haben ihren seit 2013 bestehenden Sponsorenvertrag verlängert. Das gaben die Königsblauen offiziell bekannt, ohne auf die genaue Vertragsdauer einzugehen.

"Wir freuen uns, den Verein auch in bewegten Zeiten zukunftsorientiert zu unterstützen und wünschen einen erfolgreichen Start in die Saison“, wird Andreas Laub, Head of Partnerships & Asset Management bei Coca-Cola auf der Homepage der Schalker zitiert.

Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst schlug in die gleiche Kerbe: "Die Fortsetzung unserer Partnerschaft ist für uns Ausdruck unserer gemeinsamen erfolgreichen Zusammenarbeit – gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die auch für große Unternehmen eine Herausforderung darstellt. Daher freuen wir uns besonders, dass sich Coca-Cola weiter an uns bindet.“

Quelle: Getty Images

"Ich bin nicht doof" - Streit zwischen Schalke 04 und dem wegen Mark Uth

Auch zwei Monate nach dem Leihende von Stürmer Mark Uth geht es zwischen den Bundesligisten Schalke 04 und dem 1. FC Köln hoch her. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider erteilte dem Wechsel des ehemaligen Nationalspielers zu seinem Heimatklub am Samstag eine klare Absage und kritisierte zudem das Verhalten der Kölner.

"Ich finde, dass man es auch mal akzeptieren muss, dass es da keine Möglichkeit mehr geben wird", sagte der 49-Jährige dem kicker : "Die Kölner hatten ja die Chance, eine Option zu ziehen. Das haben sie nicht." Zudem monierte Schneider, dass Trainer Markus Gisdol am Freitag noch einmal öffentlich sein Interesse am 28-Jährigen kundtat: "Es gibt einen Ehrenkodex, dass man nicht über Spieler anderer Vereine spricht. Das gehört sich nicht."



Bild: Imago Images

FC-Geschäftsführer Heldt entgegnete den Aussagen von Schneider: "Er hat ja grundsätzlich Recht. Aber es bleibt dabei, dass wir den Spieler haben wollen." Es sei "kein Geheimnis", dass sich Uth einen Wechsel nach Köln vorstellen könne. "Ich bin nicht doof. Schalke hat einen Vertrag mit Mark, und am Ende vom Tag haben sie alles zu entscheiden", sagte Heldt dem kicker.

Quelle: SID