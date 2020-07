Schalke 04: Rabbi Matondo trainiert im BVB-Trikot, Guido Burgstaller reagiert auf Kritik - alle News und Gerüchte

Rabbi Matondo provoziert die Schalke-Fans im BVB-Trikot und Guido Burgstaller nimmt Stellung zur Kritik an seiner Person. Alle S04-News am Dienstag.

Nach einer enttäuschenden Saison heißt es für den , wieder zur Ruhe zu kommen und Kräfte für die neue Spielzeit zu sammeln.

Rabbi Matondo sorgt dabei mit einer unbedachten Aktion für Aufsehen - und zog den Unmut der Fans auf sich.

Unterdessen äußert sich Guido Burgstaller zur Kritik und spricht über seine Zukunft auf Schalke. Außerdem: Sportvorstand Jochen Schneider hat einen neuen Aufgabenbereich.

FC Schalke 04: Rabbi Matondo trainiert in BVB-Trikot - S04-Fans stinksauer

Rabbi Matondo (19) vom FC Schalke 04 hat mit einer unbedachten Aktion den Zorn der S04-Anhänger auf sich gezogen.

Der junge Waliser trug laut einem Bericht von derwesten.de beim Training in einem Fitnessstudio in Cardiff ein Trikot seines Kumpels Jadon Sancho vom Erzrivalen . Dabei ließ sich der Flügelflitzer ablichten und das Bild auf Instagram veröffentlichen. Der Post wurde mittlerweile allerdings wieder gelöscht.

Die Fans der Königsblauen reagierten in den sozialen Netzwerken wütend auf die Aktion des Youngsters: "In so einer Lage sich im Trikot des Erzrivalen aufnehmen lassen? Finde ich widerlich!", "Rabbi Matondo mit BVB-Trikot im Gym. Kannste dir nicht ausdenken", oder: "Da ist die Tür!", waren nur einige der vielen Kommentare.

FC Schalke 04 - Guido Burgstaller über Kritik an seiner Person: "Völlig angebracht"

Schalke-Stürmer Guido Burgstaller vom FC Schalke 04 hat auf die aufkommende Kritik an seiner Person reagiert und Verständnis gezeigt.

"Ich hatte wohl die schlechteste Phase meiner Karriere. Kritik ist da völlig angebracht“, sagte der 31-Jährige, der in der abgelaufenen Bundesligasaison ohne Torerfolg blieb, im Gespräch mit der Kronen-Zeitung: "Man wird aber schnell vom Helden zum Buhmann.“

Als Knackpunkt für diese "schlechte Phase" sieht der Österreicher die Partie gegen aus der Hinrunde, als er eine große Möglichkeit ausließ. "Aus sechs Metern das halbleere Tor nicht getroffen – dann war das Selbstvertrauen weg, ich war unsicher, hätte sonst vier bis acht Treffer am Konto. So eine mentale Blockade hatte ich noch nie“, erklärte er.

Ob seine Zukunft weiterhin in Gelsenkirchen liegt, ließ der Angreifer offen. "Wenn der Klub sagt, es wird hart für mich, muss man reden“, meinte Burgstaller: "Bis dato gab es kein Gespräch. Ich bin immer noch der Stürmer, der in den vergangenen Jahren die meisten Tore hier geschossen hat. Ich will bleiben!“

Zuletzt hieß es, dass Burgstaller auf der Streichliste der Knappen stehen würde.

Schalke 04: Sportvorstand Jochen Schneider übernimmt Ressort Kommunikation

Jochen Schneider vom Bundesligisten Schalke 04 muss sich beim krisengeschüttelten Revierklub um ein weiteres Aufgabenfeld kümmern. Wie die Königsblauen am Dienstag mitteilten, übernimmt der 49-Jährige das Ressort Kommunikation von Alexander Jobst und fungiert nun als Vorstand Sport & Kommunikation - zuvor war Schneider Sportvorstand.

Dies hatte der Aufsichtsrat der Schalker auf einer Klausurtagung am vergangenen Freitag beschlossen.

Jobst wurde zum Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation ernannt. Zudem teilte der Klub mit, dass Peter Lange zum Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Buchta gewählt worden ist.

