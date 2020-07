Schalke 04: Bleiben Mark Uth, Sebastian Rudy und Nabil Bentaleb? - alle News und Gerüchte

Abschiedsgerüchten ranken sich um Weston McKennie, während ein zuletzt verliehenes Trio noch eine Perspektive haben könnte. Alle S04-News.

Der plant nach der verkorksten Rückrunde in der die kommende Saison. Keine leichte Aufgabe für den Sportchef, da die Vereinskassen aktuell ziemlich leer sind.

Schneider erklärte, wie er nun auf dem Transfermarkt vorgehen möchte und welche Perspektive die Rückkehrer Mark Uth ( ), Nabil Bentaleb ( ) und Sebastian Rudy ( ) haben könnten.

Außerdem gibt es weiter Wechselgerüchte um Mittelfeldmann Weston McKennie. Ein Verkauf des US-Nationalspielers könnte Schalke einige Millionen einbringen.

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Schalke 04: Bleiben Uth, Rudy und Bentaleb?

Ein Abschied der Transferflops Mark Uth, Sebastian Rudy und Nabil Bentaleb vom FC Schalke in diesem Sommer ist keineswegs beschlossene Sache. Im Gegenteil: S04-Sportvorstand Jochen Schneider betonte in einem Interview mit dem SID, dass das zuletzt verliehene Trio eine sportliche Perspektive bei den Königsblauen hat.

Schneider führte aus: "Mark Uth hat eine großartige Rückrunde in Köln gespielt, Sebastian Rudy eine starke Saison in Hoffenheim, und Nabil Bentaleb kommt jetzt in der Premier League auch wieder regelmäßig zum Einsatz. Es kehren also richtig gute Fußballer zurück, die wir gut gebrauchen können."

Uth, Rudy und Bentaleb gehöre bei den finanziell angeschlagenen Schalkern zu den Top-Verdienern. Auch deshalb sollen sie trotz Schneiders Lob zu den Verkaufskandidaten gehören.

S04: Wolverhampton bei Schalkes Weston McKennie offenbar Favorit

Die Wolverhampton Wanderers haben im Rennen um Mittelfeldspieler Weston McKennie von Schalke 04 offenbar die besten Karten. Das berichtet jedenfalls CBS.

Der US-Amerikaner soll auch bei anderen englischen Klubs sowie Vereinen aus , und auf dem Zettel stehen.

Schalke-Sportchef Jochen Schneider muss "in anderen Regalen schauen"

Schalke 04 fehlen die finanziellen Mittel, um in diesem Sommer teure Neuzugänge zu verpflichten Sportvorstand Jochen Schneider, der im vergangenen Jahr noch für 15 Millionen Euro Ablöse Ozan Kabak vom holte, ist sich dessen bewusst.

Dem SID erklärte er, wie er die neue Situation meistern will: "Indem man in anderen Regalen schaut, kreativ sein muss. Es ist schwieriger, man muss noch genauer prüfen, an anderen Stellen suchen, aber es ist möglich. Es bringt nichts, im Traumland zu leben."

Schalke 04 sichert sich US-Talent Evan Rotundo

Bundesligist Schalke 04 hat mit dem US-amerikanischen U17-Nationalspieler Evan Rotundo ein weiteres Talent für die Knappenschmiede unter Vertrag genommen. Der offensive Mittelfeldspieler, der am Donnerstag seinen 16. Geburtstag feierte, gab am gleichen Tag seinen Wechsel in die Jugendabteilung des Vereins bekannt.

"Ich bin sehr aufgeregt, dass ich an meinem Geburtstag den ersten Profivertrag beim FC Schalke 04 unterschrieben habe. Für mich ist das der größte Moment in meinem bisherigen Leben", schrieb Rotundo, der zuletzt für San Diego Surf gespielt hatte, auf Instagram . Auf Schalke ist der Angreifer wohl zunächst für die U17 vorgesehen.