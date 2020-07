Schalke 04: Gosens zweifelt an S04-Wechsel, Ex-NRW-Innenminister kritisiert geplante Bürgschaft - alle News und Gerüchte

Linksverteidiger Robin Gosens bezweifelt, dass einen Wechsel zu seinem Herzensklub Schalke 04 derzeit "sportlich Sinn ergeben würde". Alle S04-News.

Der plant nach der verkorksten Rückrunde in der die kommende Saison. Keine leichte Aufgabe für Sportchef Jochen Schneider, da die Vereinskassen aktuell ziemlich leer sind.

Um die finanzielle Situation etwas zu entspannen, beantragten die Königsblauen zuletzt beim Land NRW eine Bürgschaft in Höhe von 31,5 Millionen Euro. Ex-Innenminister Ralf Jäger kritisiert dies scharf.

Derweil erklärte Jochen Schneider, wie er nun auf dem Transfermarkt vorgehen möchte und welche Perspektive die Rückkehrer Mark Uth ( ), Nabil Bentaleb ( ) und Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) haben könnten.

Mehr Teams

Zudem könnte mit Kaan Ayhan ein Eigengewächs nach Schalke zurückkehren. Robin Gosens kann sich hingegen einen Wechsel zu seinem Herzensklub derzeit nur schwer vorstellen.

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Robin Gosens über Schalke 04: "Weiß nicht, ob es sportlich Sinn ergeben würde"

Der deutsche Profi Robin Gosens vom italienischen Erstligisten kann sich einen Wechsel zu seinem kriselnden "Herzensverein" Schalke 04 momentan nur schwer vorstellen. Es sehe aktuell so aus, "dass es für Schalke finanziell schwierig wäre, einen Transfer zu stemmen, und ich weiß auch nicht, ob es sportlich Sinn ergeben würde. So ehrlich muss ich sein", sagte der 26-Jährige bei Sport1 .

Die finanziell angeschlagenen Königsblauen hatten zuletzt massive Einsparungen angekündigt. Die vergangene Bundesliga-Saison hatte das Team um Trainer David Wagner nach 16 Spielen ohne Sieg auf Platz zwölf beendet. Gosens betonte zwar, dass Schalke trotz der Schwierigkeiten "keine kleine Adresse" sei, für ihn sei im Fall eines Wechsels aber wichtig, "ein sportliches Projekt" zu finden, "das zu mir passt".

Der Außenspieler, der in Bergamo noch einen Vertrag bis 2022 besitzt und schon häufiger mit einem Wechsel nach Gelsenkirchen geliebäugelt hat, war zuletzt auch mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden. Seine erste Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft war im März aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

Quelle: Getty Images

NRW-Innenminister Jäger kritisiert geplante S04-Bürgschaft: "Das muss Schalke jetzt selber regeln"

Aufgrund der anhaltenden finanziellen Probleme, die durch die Corona-Pandemie verstärkt wurden, hat der FC Schalke 04 zuletzt beim Land Nordrhein-Westfalen eine Bürgschaft in Höhe von 31,5 Millionen Euro beantragt. Ex-NRW-Innenminister Ralf Jäger kritisierte dies scharf.

"Der Steuerzahler sollten auf keinen Fall für einen Fußballverein bürgen", betonte der SPD-Politiker in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Zwar habe es früher bereits Bürgschaften für Profiklubs gegeben, diese wären jedoch genutzt worden, um beispielsweise den Bau der Veltins-Arena mitzufinanzieren und diese 2006 als WM-Stadion zu nutzen.

Bei der geplanten Bürgschaft würden hingegen nur laufende Betriebskosten gedeckt. Jäger, der Bestandteil des Sportausschusses im NRW-Landtag ist, erklärte: "Das bedeutet schlichtweg für den Fall, falls Schalke den Kredit nicht zurückzahlen kann, dass der Steuerzahler die Millionengehälter von Spielern und Trainern finanzieren muss. Ich finde das geht nicht!"

Für den 59-Jährigen sei es zudem eine Wettbewerbsverzerrung, wenn der Bund oder das Land den Gelsenkirchenern unter die Arme greife, nachdem sie in der Vergangenheit schlecht gewirtschaftet haben. Er betonte: "Das muss Schalke jetzt für sich selbst regeln." Der Klub müsse seine Kosten reduzieren und dürfe nicht den Steuerzahler für seine Misswirtschaft aufkommen lassen.

Quelle: Imago Images

Kaan Ayhan vor Rückkehr zum FC Schalke 04?

Wie der Express berichtet, hat Schalke 04 Interesse an einer Verpflichtung Kaan Ayhans. Der Verteidiger von , der bereits bis 2016 bei den Königsblauen unter Vertrag stand, soll laut des Berichts in einem Tauschgeschäft mit Steven Skrzybski verrechnet werden.

Skrzybski war in der letzten Saison von Schalke an Düsseldorf verliehen, eine Kaufoption in Höhe von 1,9 Millionen Euro wird der Bundesliga-Absteiger aber wohl nicht zahlen können.

Der Express schreibt auch, dass Schalke zunächst Spieler verkaufen muss, um auf dem Transfermarkt zuschlagen zu können. Ayhan besitzt nach dem Abstieg angeblich eine fixe Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro.

Quelle: Getty Images

Ex-Schalke-Stürmer Franco Di Santo hat einen neuen Klub

Ex-Bundesligaprofi Franco Di Santo hat einen neuen Arbeitgeber. Der Stürmer, der einst für Schalke 04 und im deutschen Oberhaus auf Torejagd gegangen war, unterschrieb beim argentinischen Erstligisten CA San Lorenzo einen bis Ende 2023 datierten Vertrag.

"Ich komme zu einem großen Verein. Ich bin glücklich, aufgeregt und freue mich darauf, viele Tore zu schießen und Titel zu gewinnen", sagte Di Santo. Er kommt ablösefrei, zuletzt stand er in bei Atletico Mineiro unter Vertrag.

Noch vor wenigen Wochen hatte der 31 Jahre alte Argentinier selbst eine Rückkehr in die Bundesliga ins Gespräch gebracht.

😇 #DiSantoDeBoedo 💙❤️



💻 El presidente Marcelo Tinelli presenta al flamante refuerzo de #SanLorenzo en una charla vía Zoom.



💬 "Llego a un club grande; estoy feliz, emocionado y con ganas de que gritemos muchos goles juntos", se ilusiona Franco.



¡Bienvenido a CASLA! 🤗 pic.twitter.com/orz8GMOb5T — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 10, 2020

Schalke 04: Bleiben Uth, Rudy und Bentaleb?

Ein Abschied der Transferflops Mark Uth, Sebastian Rudy und Nabil Bentaleb vom FC Schalke in diesem Sommer ist keineswegs beschlossene Sache. Im Gegenteil: S04-Sportvorstand Jochen Schneider betonte in einem Interview mit dem SID , dass das zuletzt verliehene Trio eine sportliche Perspektive bei den Königsblauen hat.

Schneider führte aus: "Mark Uth hat eine großartige Rückrunde in Köln gespielt, Sebastian Rudy eine starke Saison in Hoffenheim, und Nabil Bentaleb kommt jetzt in der Premier League auch wieder regelmäßig zum Einsatz. Es kehren also richtig gute Fußballer zurück, die wir gut gebrauchen können."

Uth, Rudy und Bentaleb gehöre bei den finanziell angeschlagenen Schalkern zu den Top-Verdienern. Auch deshalb sollen sie trotz Schneiders Lob zu den Verkaufskandidaten gehören.

Foto: Getty Images