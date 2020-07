Schalke 04: Rabbi Matondo trainiert in BVB-Trikot von Jadon Sancho - Fans verärgert

Schalkes Rabbi Matondo sorgt für Aufsehen: Der Youngster trainierte in einem Fitnessstudio im Dress des Erzrivalen BVB und ließ sich darin ablichten.

Offensivspieler Rabbi Matondo hat die Fans des kriselnden Bundesligisten Schalke 04 mit einer unbedachten Aktion verärgert.

Der 19-jährige Waliser trug beim Training in einem Fitnessstudio in Cardiff ein Trikot des englischen Jungstars Jadon Sancho vom Erzrivalen und ließ ein Bild davon auf Instagram veröffentlichen. Darüber berichtete derwesten.de.

S04: Rabbi Matondo im Trikot von Erzrivale BVB - Schalke-Fans sauer

Die Reaktionen der verärgerten Schalker Fans ließen in den Sozialen Netzwerken nicht lange auf sich warten: "In so einer Lage sich im Trikot des Erzrivalen aufnehmen lassen? Finde ich widerlich!", "Rabbi Matondo mit BVB-Trikot im Gym. Kannste dir nicht ausdenken", oder: "Da ist die Tür!", waren nur einige der vielen Kommentare.

Der Beitrag wurde mittlerweile vom Studio wieder gelöscht.