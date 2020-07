Schalke 04: Liverpool buhlt wohl um McKennie, Stegner fordert Haftstrafe für Clemens Tönnies - alle News und Gerüchte

Der FC Liverpool will sich offenbar beim FC Schalke 04 bedienen. Und: Hat Clemens Tönnies eine Haftstrafe verdient? Alle S04-News an diesem Montag.

Beim steht natürlich aktuell die Sommerpause an oberster Stelle, doch intern laufen die Planungen für die neue Saison 2020/21.

Möglich ist allerdings, dass die Gelsenkirchener diese ohne Mittelfeldspieler und Leistungsträger Weston McKennie bestreiten müssen. Offenbar hat der den US-Amerikaner auf dem Zettel stehen.

Zudem ist auch die Torhüterposition bei S04 vakant. Zwei Bundesligaschlussmänner stehen bei den Knappen angeblich ganz oben auf der Wunschliste.

Und: Ein SPD-Politiker fordert eine Haftstrafe für Clemens Tönnies.

Schalke 04: FC Liverpool offenbar an Weston McKennie dran

Der amtierende Champions-League-Sieger FC Liverpool interessiert sich angeblich für Weston McKennie. Dies berichten der Telegraph und der US-Sender CBS Sport s.

Demnach soll der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 schon lange von einem Engagement in der Premier League träumen. Liverpool ist neben der Berliner Hertha einer der beiden Interessenten an dem US-Nationalspieler.

McKennies Kontrakt beim Bundesligisten läuft noch bis 2024. Dem Telegraph zufolge fordert der Tabellenzwölfte der abgelaufenen -Saison einen Betrag von rund 28 Millionen Euro.

Schalke 04: SPD-Politiker Stegner fordert Haftstrafe für Clemens Tönnies

SPD-Politiker Ralf Stegner hat drastische Konsequenzen für den ehemaligen Schalke-Boss Clemens Tönnies gefordert. "So jemand braucht nicht staatliche Hilfe durch Steuergelder, der sollte zur Verantwortung gezogen werden. Vielleicht kommt er irgendwann in staatliche Kost und Logis", sagte Stegner in einem Bild -Talk.

Der Schlachterbetrieb Tönnies steht wegen seiner Arbeitsbedingungen und dem Corona-Ausbruch massiv in der Kritik. "Da findet richtige Ausbeutung statt. Er hat eine Menge damit zu tun, dass wir da einen Corona-Hotspot hatten", sagte Stegner.

Tönnies hat nun sogar die Erstattung der Lohnkosten durch das Land Nordrhein-Westfalen in der Coronakrise erbeten. Stegner tat dies als "unverschämt" ab.

Schalke 04: Zwei Kandidaten für die Torhüterposition

Auf der Torhüterposition wird es beim FC Schalke 04 aller Voraussicht nach ebenfalls Veränderungen geben. Laut dem kicker ist S04 sowohl an Alexander Schwolow als auch an Mark Flekken (beide ) interessiert.

Schwolow ist dabei die präferierte Option der S04-Verantwortlichen. Schalke hat dabei jedoch Konkurrenz aus der Bundesliga. Unter anderem die Hertha wird mit Schwolow in Verbindung gebracht.

Im Zuge dessen dürfte sich auch die Zukunft von Ralf Fährmann entscheiden. Ein Wechsel könnte sich ergeben, sofern eine Nummer eins verpflichtet wird. In diesem Fall würde zudem Markus Schubert ausgeliehen.

Robin Gosens über Schalke 04: "Weiß nicht, ob es sportlich Sinn ergeben würde"

Der deutsche Profi Robin Gosens vom italienischen Erstligisten kann sich einen Wechsel zu seinem kriselnden "Herzensverein" Schalke 04 momentan nur schwer vorstellen. Es sehe aktuell so aus, "dass es für Schalke finanziell schwierig wäre, einen Transfer zu stemmen, und ich weiß auch nicht, ob es sportlich Sinn ergeben würde. So ehrlich muss ich sein", sagte der 26-Jährige bei Sport1 .

Die finanziell angeschlagenen Königsblauen hatten zuletzt massive Einsparungen angekündigt. Die vergangene Bundesliga-Saison hatte das Team um Trainer David Wagner nach 16 Spielen ohne Sieg auf Platz zwölf beendet. Gosens betonte zwar, dass Schalke trotz der Schwierigkeiten "keine kleine Adresse" sei, für ihn sei im Fall eines Wechsels aber wichtig, "ein sportliches Projekt" zu finden, "das zu mir passt".

Der Außenspieler, der in Bergamo noch einen Vertrag bis 2022 besitzt und schon häufiger mit einem Wechsel nach Gelsenkirchen geliebäugelt hat, war zuletzt auch mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden. Seine erste Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft war im März aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

NRW-Innenminister Jäger kritisiert geplante S04-Bürgschaft: "Das muss Schalke jetzt selber regeln"

Aufgrund der anhaltenden finanziellen Probleme, die durch die Corona-Pandemie verstärkt wurden, hat der FC Schalke 04 zuletzt beim Land Nordrhein-Westfalen eine Bürgschaft in Höhe von 31,5 Millionen Euro beantragt. Ex-NRW-Innenminister Ralf Jäger kritisierte dies scharf.

"Der Steuerzahler sollten auf keinen Fall für einen Fußballverein bürgen", betonte der SPD-Politiker in einem Interview mit dem Deutschlandfunk . Zwar habe es früher bereits Bürgschaften für Profiklubs gegeben, diese wären jedoch genutzt worden, um beispielsweise den Bau der Veltins-Arena mitzufinanzieren und diese 2006 als WM-Stadion zu nutzen.

Bei der geplanten Bürgschaft würden hingegen nur laufende Betriebskosten gedeckt. Jäger, der Bestandteil des Sportausschusses im NRW-Landtag ist, erklärte: "Das bedeutet schlichtweg für den Fall, falls Schalke den Kredit nicht zurückzahlen kann, dass der Steuerzahler die Millionengehälter von Spielern und Trainern finanzieren muss. Ich finde das geht nicht!"

Für den 59-Jährigen sei es zudem eine Wettbewerbsverzerrung, wenn der Bund oder das Land den Gelsenkirchenern unter die Arme greife, nachdem sie in der Vergangenheit schlecht gewirtschaftet haben. Er betonte: "Das muss Schalke jetzt für sich selbst regeln." Der Klub müsse seine Kosten reduzieren und dürfe nicht den Steuerzahler für seine Misswirtschaft aufkommen lassen.

Kaan Ayhan vor Rückkehr zum FC Schalke 04?

Wie der Express berichtet, hat Schalke 04 Interesse an einer Verpflichtung Kaan Ayhans. Der Verteidiger von , der bereits bis 2016 bei den Königsblauen unter Vertrag stand, soll laut des Berichts in einem Tauschgeschäft mit Steven Skrzybski verrechnet werden.

Skrzybski war in der letzten Saison von Schalke an Düsseldorf verliehen, eine Kaufoption in Höhe von 1,9 Millionen Euro wird der Bundesliga-Absteiger aber wohl nicht zahlen können.

Der Express schreibt auch, dass Schalke zunächst Spieler verkaufen muss, um auf dem Transfermarkt zuschlagen zu können. Ayhan besitzt nach dem Abstieg angeblich eine fixe Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro.

