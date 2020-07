Schalke 04: S04 sieht von zwei Talenten ab, Bonuszahlung für Embolo-Transfer - alle News und Gerüchte zu S04

Während Schalke 04 offenbar von der Verpflichtung von zwei Talenten absieht, gibt es eine Bonuszahlung aus Gladbach für Embolo. Alle S04-News.

Mund abputzen und weitermachen. So könnte das Motto des nach einer mehr als enttäuschenden Rückrunde lauten. Nun bleiben den Königsblauen noch gut zwei Monate bis zum Start der neuen Saison in der .

Dabei haben die Knappen offenbar einige neue Spieler im Blick. Allerdings dürfte der Kampf um Neuzugänge aufgrund der finanziellen Lage kein Selbstläufer werden.

Nachhelfen könnte ein Bonus, den S04 aus dem Transfer von Breel Embolo nach Gladbach erhält.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Mittwoch findet Ihr in diesem Artikel.

FC Schalke 04: Das sind die möglichen Neuzugänge bei S04

Der FC Schalke 04 steht vor einem personellen Umbruch. Dabei sind die Königsblauen unter anderem auf der Suche nach einem neuen Schlussmann.

Mit Freiburgs Alexander Schwolow ist sich S04 nach Bild- Informationen bereits einig. Allerdings sollen die Knappen nicht bereit sein, die für den 28-Jährigen geforderte Ablösesumme in Höhe von acht Millionen Euro zu zahlen. Die Breisgauer sollen jedoch bereit sein, den Schalkern mit Blick auf die Summe entgegen zu kommen.

Unterdessen soll das Interesse an Düsseldorfs Kevin Stöger (26) laut Bild mittlerweile abgekühlt sein. Der Mittelfeldspieler ist aktuell ablösefrei auf dem Markt.

Im Rennen um das begehrte Abwehrtalent Malang Sarr (21) von OGC Nizza wurden Schalke zuletzt die besten Chancen nachgesagt. Laut Bild sehen die Verantwortlichen allerdings keinen Bedarf an Defensivneuzugängen und wollen stattdessen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs eine Chance geben.

Auch vom vereinslosen Abwehrmann Jeremy Ngakia (19) sollen die Schalker Bosse absehen. Der Engländer war zuletzt für die U23 von West Ham aktiv und wurde vom Telegraph mit und in Verbindung gebracht.

Schalke 04 erhält Millionenbetrag wegen Embolo-Transfer

Der FC Schalke 04 erhält nachträglich noch einmal rund eine Million Euro wegen des Wechsels von Breel Embolo zu Borussia Mönchengladbach im vergangenen Sommer. Wie die Bild berichtet, sei bei dem 10 Millionen Euro schweren Transfer eine Klausel verankert worden, wonach S04 bei einer gewissen Anzahl von Pflichtspielen Embolos pro Saison für Gladbach einen Bonus erhalte.

Im Falle des Schweizer greift diese Klausel jährlich, sobald er 25 Liga-Spiele für die Elf vom Niederrhein absolviert und sich mit der Borussia für die Europa- oder die qualifiziert. "Solche Erfolgsprämien sind üblich", kommentierte Gladbachs Manager Max Eberl die Klausel.

Embolo war 2016 für 26,5 Millionen Euro zu Schalke 04 gewechselt, konnte sein Potenzial aufgrund von teils schweren Verletzungen nur selten zeigen. Unter anderem erlitt der heute 23 Jahre alte Stürmer in seiner ersten Saison auf Schalke nach einem rüden Foul von Augsburgs Konstantinos Stafylidis einen Totalschaden im linken Sprunggelenk und einen Wadenbeinbruch zu.

Ein Knochenödem sorgte anschließend für eine lange Verzögerung seines Comebacks. Auch ein Karriereende stand damals zur Diskussion. Nach seinem Wechsel an den Niederrhein fand Embolo jedoch zurück zu alter oder gar neuer Stärke. In der abgelaufenen Saison kommt er auf 28 Spiele, in denen er acht Tore und acht Vorlagen beisteuerte und so maßgeblich Anteil am Erreichen der Champions League hatte. In Gladbach läuft sein Vertrag noch bis 2023.

