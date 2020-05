Schalke 04: S04 angeblich mit besten Karten im Sarr-Poker, BVB fehlen Leistungsträger im Derby - alle News und Gerüchte zu S04

Bei Schalke 04 richtet sich der Blick immer mehr auf das Derby gegen den BVB. Dennoch wird wohl am S04-Kader gearbeitet: Kommt ein Frankreich-Talent?

Für den steht am Wochenende beim Neustart der sofort das prestigeträchtige Revierderby gegen den BVB auf dem Programm. Während bei Königsblau viele Spieler wieder einsatzbereit sind, fallen bei den Dortmundern wichtige Spieler aus.

Außerdem: S04 soll sich im Poker um ein begehrtes -Talent angeblich in der Pole Position befinden.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Mittwoch.

Mehr Teams

Alle Neuigkeiten aus den vergangenen Tagen findet Ihr unter folgenden Links:

Poker um Nizzas Malang Sarr: Sticht Schalke 04 den BVB, Gladbach und Co. aus?

Der FC Schalke 04 hat im Poker um das Abwehrtalent Malang Sarr von offenbar die besten Karten. Das berichtet Le10Sport .

Der 21-Jährige Innenverteidiger ist im Sommer ablösefrei zu haben und deutete zuletzt bereits an, sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen zu können.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, den Vertrag in Nizza nicht zu verlängern", sagte er Telefoot . "Die Bundesliga wird stärker und junge Spieler bekommen die Möglichkeit, zu spielen. Ich kenne ehemalige Mitspieler, die in der Bundesliga quasi explodiert sind. Das lässt einen aufhorchen und führt dazu, dass man gerne gegen sie spielen will", so der Franzose.

Bei S04 könnte er den Platz von Jean-Clair Todibo einnehmen, den die Königsblauen sich nach seiner Leihe wohl nicht leisten können. Aus der Bundesliga sollen auch , , und interessiert sein.

BVB: Axel Witsel und Emre Can fallen im Derby gegen Schalke 04 wohl aus

Bundesligist Borussia Dortmund muss im Revierderby gegen Schalke 04 wohl ohne seine Schaltzentrale im Mittelfeld auskommen. Nach Informationen des kicker befinden sich sowohl Emre Can als auch Axel Witsel nicht mit der Mannschaft in Quarantäne und kommen damit nicht für einen Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) infrage . Die beiden zentralen Mittelfeldspieler haben mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Sicher fehlen wird dem BVB zudem Kapitän Marco Reus. Der Offensivspieler trainiert nach seiner am 4. Februar erlittenen Muskelverletzung weiter individuell, peilt aber eine Comeback noch im Mai an. Der verletzte Dan-Axel Zagadou steht Trainer Lucien Favre ebenfalls nicht zur Verfügung.

Schalke 04: Oczipka engagiert sich für Gastronomie

Abwehrspieler Bastian Oczipka vom FC Schalke 04 setzt sich während der Corona-Krise für die lokale Gastronomie ein und engagiert sich bei der Aktion #helpGelsen.

"Für die Gastronomie ist die Lage sehr schwierig. Restaurants und Kneipen sind seit Wochen geschlossen und nur durch kreative Konzepte kommen die Inhaber überhaupt zu Einnahmen", sagte der 31-Jährige im Interview mit der Funke Mediengruppe . "Als ich davon gehört habe, habe ich mich bei den Organisatoren gemeldet und gefragt, wie ich anpacken kann. Die Aktion hat es verdient, noch breitere Unterstützung zu finden."

Konkret unterstützt Oczipka die Aktion mit der Reichweite, die er als Profi-Fußballer generieren kann. "Das alles habe ich in den sozialen Medien geteilt. Was bei den Jungs von #helpGelsen geleistet wird, ist großartig. Deshalb habe ich direkt einige T-Shirts gekauft, die ich an meine Teamkollegen verteilt habe."

Wer mehr über die Aktion erfahren möchte, findet weitere Informationen auf der Homepage der Initiative .

Schalke 04: Die Personallage entspannt sich vor dem Revierderby

Schalke 04 kann im Revierderby am Samstag wieder auf die Dienste von Suat Serdar, Daniel Caligiuri und Salif Sane zurückgreifen. "Es war für mich wohltuend zu sehen, dass lange Zeit verletzt ausgefallene Spieler beim Training wieder mitmischen", sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Definitiv nicht mit von der Partie sein werden Benjamin Stambouli, der an einer Fußverletzung laboriert, und Omar Mascarell, der mit Beschwerden an den Adduktoren ausfällt.

Seit Sonntag befindet sich das komplette Team von Schalke 04 in einem Hotel in Quarantäne, um die Fortsetzung der Bundesliga während der Corona-Krise nicht zu gefährden.

FC Schalke 04 gegen BVB: Kehl erwartet "ungewöhnlichstes Derby der Geschichte"

Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird für Sebastian Kehl nur im Kopf entschieden. "Eines ist nach meiner Überzeugung für den Bundesliga-Endspurt entscheidend: Es wird nicht darauf ankommen, wer die größere Qualität im Kader hat, sondern darauf, wem es am besten gelingt, sich auf das Spiel und die ungewohnte Situation einzulassen und die größte Teamdynamik zu entwickeln", sagte der Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung im Interview mit der Welt.

Für Kehl wird es angesichts der Umstände am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das "ungewöhnlichste Derby der Geschichte". Normalerweise lebe das Spiel "von den Fans, von ihren Emotionen, von der Begeisterung im Stadion". Daher werde es den Spielern "sehr stark fehlen, sich von den Fans und der Atmosphäre zusätzlich motivieren zu lassen".

Der BVB hat vor dem Neustart der Fußball-Bundesliga vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. "Wir sind Tabellenzweiter und werden alles versuchen, um unsere Chance noch zu nutzen. Aber dafür benötigen wir die bedingungslose Akzeptanz der Situation und die maximale Bereitschaft alles auf dem Platz zu geben", sagte Kehl, der es als "skurrile Vorstellung" bezeichnete, "einen Meistertitel nicht mit unseren Fans feiern zu können". Trotzdem könne man "ihnen damit eine Freude machen. Das sollte unser Antrieb sein".

Quelle: SID