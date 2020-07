Schalke 04: Kein Geldregen durch Leroy Sanes Bayern-Transfer, kommt ein Talent aus Hoffenheim? Alle News und Gerüchte zu S04

Schalkes Beteiligung am Sane-Wechsel nach München fällt minimal aus und ein TSG-Talent rückt in den Fokus. Alle S04-News.

Nach der Aufarbeitung der enttäuschenden -Saison steht beim fest, dass David Wagner Trainer bleibt. Im Kader wird es zu einigen Veränderungen kommen: Einige Spieler wurden bereits verabschiedet, ist Weston McKennie der nächste Abgang?

Aufgrund der finanziell prekären Situation will Schalke demnächst vorwiegend auf junge Spieler setzen. Ein Talent mit Perspektive spielt dabei aktuell noch für .

Ein geldregen, wie ihn Leroy Sanes Transfer im vergangenen Jahr gebracht hätte, bringt der Wechsel des Ex-Schalkers nach München im Sommer 2020 derweil nicht.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Freitag findet Ihr in diesem Artikel.

Schalke 04 profitiert kaum von Leroy Sanes Transfer zum

Schalke 04 profitiert kaum vom Transfer seines Ex-Stürmers Leroy Sane zum FC Bayern München. Der Wechsel des Nationalspielers von Manchester City an die Isar ist seit Freitag perfekt. Die Modalitäten allerdings haben sich nicht zu Gunsten der Königsblauen entwickelt.

Als Sane 2016 für 52 Millionen Euro zu den Citizens wechselte, sicherten sich die Schalker gemäß tz eine Beteiligung am Gewinn bei einem möglichen Weiterverkauf. Dieser Anteil soll zehn Prozent betragen. Da Sane nach Informationen von Goal und SPOX nun für einen Sockelbetrag von 49 Millionen Euro nach Bayern wechselt, bekommt Schalke lediglich die obligatorische Ausbildungsentschädigung, die bei 75.000 Euro liegt.

Eine Summe, über die sich die finanzielle schwer angeschlagenen Knappen kaum groß freuen werden. Vor seinem Kreuzbandriss im Sommer 2019 und der Corona-Pandemie soll City für Sane 100 Millionen Euro aufgerufen haben. Bei einer solchen Ablöse hätte Schalke fünf Millionen Euro kassiert.



Bild: Imago Images

Schalke 04: Hoffenheims Talent Nick Breitenbücher soll kommen

Nick Breitenbücher von der TSG Hoffenheim war einer der auffälligsten Spieler der vergangenen B-Jugend-Bundesligasaison und hat damit das Interesse des FC Schalke 04 geweckt. Aber auch Top-Klubs aus England sind am 17-jährigen Allrounder interessiert.

Er ist mit seinen 1,67 Metern zwar 13 Zentimeter kleiner als Arjen Robben und hat sicherlich mindestens mehr als 13-mal so viele Haare auf dem Kopf, aber egal: Von seinen Mitspielern wird Nick Breitenbücher trotzdem "Robben" gerufen. Ihre Bewegungsabläufe sind so ähnlich, dass die Vergleiche einfach unvermeidbar sind.

In der vergangenen Saison spielte der Linksfuß Breitenbücher für Hoffenheims U17 zwar meist auf dem linken Flügel, am wohlsten fühlt er sich aber auf der gegenüberliegenden Seite. "Er bevorzugt die Position rechts vorne, damit er in die Mitte ziehen und mit links abschließen kann", erzählt einer, der ihn bestens kennt. Wie Robben eben. "Nick hat einen guten Torabschluss, ist sehr wendig und sehr schnell."

Nach Informationen von Goa l und SPOX hat Schalke bereits wegen Breitenbücher, der in Hoffenheim noch bis 2022 unter Vertrag steht, angefragt. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage will der Klub wieder vermehrt Nachwuchsspieler entwickeln. Doch Schalke ist beim Buhlen um Breitenbücher nicht alleine, auch die beiden Premier-League-Topklubs und beobachten ihn.

Oliver Bierhoff lobt Ex-Schalke-Trainer Ralf Rangnick

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat den vom umworbenen Ralf Rangnick (62) in höchsten Tönen gelobt. "Er macht stets neue Pläne, er lernt Neues und trotz seines Alters hat er immer noch eine riesige Motivation und Erfolgshunger", sagte Bierhoff im Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Spannend könnte laut Bierhoff die Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Trainer von und dem schwedischen Topstar Zlatan Ibrahimovic werden. "Sie sind starke Persönlichkeiten mit klaren Ideen. Sollte Rangnick kommen, muss Ibrahimovic die Lage prüfen. Rangnick ist konkret, klar. Wer nicht seinen Vorgaben folgt, ist draußen. Es wird interessant zu sehen, ob zwei solch starke Persönlichkeiten zusammenarbeiten werden", sagte Bierhoff.



Quelle: Getty Images

Bayerns neuer Superstar: Wie aus Schalke-Juwel Leroy Sane ein Superstar wurde

Schalke an Union-Knipser Sebastian Andersson interessiert?

Der FC Schalke bemüht sich nach Informationen des kicker um Torjäger Sebastian Andersson (28) von . Dieser schoss die Eisernen mit zwölf Treffern zum Klassenerhalt und hat sich damit auf den Zettel von zahlreichen Teams im In- und Ausland gespielt.

Neben Schalke nennt der kicker den schottischen Meister , das neureiche , den FC sowie , West Bromwich und den FC Brentford, das Spitzentrio aus der englischen .

Ein Wechsel nach wäre für Union wohl lukrativer: Die Ausstiegsklausel im mittleren einstelligen Millionenbereich wäre für Klubs von der Insel bis zu 30 Prozent höher.

Da die Saison in England noch nicht beendet ist, könnte ein Wechsel innerhalb der Bundesliga den Berliner allerdings früher Planungssicherheit geben. "Wenn solch ein Spieler auf einmal am 1. Oktober aus dem Kader fliegen würde, dann wird es schwierig", sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.



Bild: Getty Images

FC Schalke 04: Weston McKennie vor Wechsel zu ?

Weston McKennie hat wohl das Interesse von Hertha BSC auf sich gezogen und könnte sich noch im Sommer von Schalke verabschieden. Dies berichten Sky und Sport1 . Da es keine Ausstiegsklausel im Vertrag des 21-Jährigen gibt, müsste die Hertha nach Sport1 -Infos bis zu 25 Millionen Euro bezahlen - Geld, das den Berlinern nach dem erneuten Millionen-Investment von Lars Windhorst zur Verfügung steht.

Hertha-Coach Bruno Labbadia, der McKennie bereits in seiner Zeit als Wolfsburg-Trainer verpflichten wollte, soll sich für einen Transfer des Mittelfeldspielers ausgesprochen haben. McKennie selbst will Schalke zwar offenbar verlassen, bevorzuge allerdings einen Wechsel in die Premier League.

Zu einem möglichen Verkauf McKennies sagte Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch: "Ein Abgang ist nicht ausgeschlossen. Ich kann das zurzeit nicht zu 100 Prozent sagen. Fakt ist, dass wir mit Weston vor einem Jahr bis 2024 verlängert haben." McKennie kam 2016 aus der Dallas Academy in die Knappenschmiede und lief bisher 91-mal für S04 auf.



Bild: Getty Images