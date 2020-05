Schalke 04, News und Gerüchte: Düsseldorfs Stöger im S04-Visier, Trainer Wagner setzt weiter auf Schubert im Tor

Schalke muss im Sommer auf dem Transfermarkt wohl auf ablösefreie Spieler als Neuzugänge setzen. Einer davon soll Kevin Stöger sein. Alle S04-News.

Der muss sparen - so viel ist allen Beteiligten jetzt schon klar. Die Königsblauen treffen die Auswirkungen der Corona-Krise mit voller Wucht.

Deshalb sind für S04 im Sommer wohl nur ablösefreie Spieler drin, wie etwa Düsseldorfs Kevin Stöger.

Auf der anderen Seite wollen und müssen die Schalker wohl ihren Kader deutlich verkleinern. Vor allem die Leihspieler werden einem Bericht zufolge nicht mehr in der kommenden Spielzeit in Gelsenkirchen auflaufen.

Mehr Teams

Der FC Schalke 04 am Mittwoch: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte zu S04.

Auch in den vorangegangenen Tagen haben wir alle Nachrichten zu S04 für Euch gesammelt.

Schalke an Düsseldorfs Kevin Stöger dran?

Schalke ist einem Bericht der Bild zufolge an Düsseldorfs Kevin Stöger dran. Der Vertrag des 26-Jährigen in Düsseldorf läuft im Sommer aus, sodass er ablösefrei zu haben wäre.

Damit Schalke den Österreicher aber unter Vertrag nehmen kann, müssten wohl zuvor einige Großverdiener von der Gehaltsliste gestrichen werden.

Schalke will und muss angeblich elf Spieler abgeben

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage auf Schalke ist der Verein gezwungen, zahlreiche Spieler im Sommer abzugeben. Nach einem Bericht der Sport Bild sollen bis zu elf Akteure die Königsblauen verlassen.

Dabei sollen vor allem die Leihspieler wie Steven Skrzybski (Foto) betroffen sein. Auch Mark Uth, Nabil Bentaleb, Sebastian Rudy und Cedric Teuchert sollen von ihren Leihstationen nicht mehr zu S04 zurückkehren.

Die festen Verpflichtungen der ausgeliehenen Jonjoe Kenny und Juan Miranda muss sich Schalke aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel dem Bericht zufolge aus dem Kopf schlagen.

FC Schalke: Wagner setzt weiterhin auf Schubert im S04-Tor

Schalke-Trainer David Wagner baut auch nach der Corona-Pause auf Markus Schubert im S04-Tor und damit nicht auf Alexander Nübel. "Ich habe vor Wochen gesagt, dass Markus Schubert – wenn er gesund bleibt – die restlichen Spiele in dieser Saison für uns bestreitet. Dabei bleibt es", erklärte Wagner in der Sport Bild.

Beide Torhüter hatten in dieser Saison bereits für Schalke schwer gepatzt, Nübel war allerdings durch seinen bereits verkündeten Wechsel zum FC Bayern im Sommer bei den S04-Fans in Ungnade gefallen.

Ex-S04-Profi van Hoogdalem: " ohne Schalke 04 ist unvorstellbar"

Marco van Hoogdalem, ehmaliger Profi von Schalke 04, kann sich eine Zukunft der Bundesliga ohne Beteiligung der Knappen nicht ausmalen. Sein früher Klub ist durch die finanziellen Einbußen während der Corona-Krise unter Druck geraten.

"Eine Bundesliga ohne Schalke ist unvorstellbar", sagte der Niederländer im Gespräch mit der dpa und fügte an: "Es scheint so zu sein, dass ein Saisonabbruch Schalke finanziell besonders hart treffen würde. Aber eines kann ich sagen: Auch für diesen Fall muss es für S04 eine Lösung geben. Schalke 04 ist so ein großer Verein, der so viele Menschen berührt, der geht nicht verloren. Das hoffe und glaube ich."

Van Hoogdalem stand von 1997 bis 2006 bei Königsblau unter Vertrag und absolvierte dort wettbewerbsübergreifend 151 Spiele für den Klub.

FC Schalke 04: Verdient S04 bei einem Wechsel von Leroy Sane?

Der FC Schalke 04 könnte von einem Transfer von Manchester Citys Leroy Sane finanziell profitieren. Dies berichtet die Bild .

Offenbar soll beim Abschied Sanes aus Gelsenkirchen im Jahr 2016 für 50 Millionen Euro nach Manchester eine Weiterverkaufsklausel in Sanes Vertrag verankert worden sein. Diese besagt, dass S04 zehn Prozent des Ablösegewinns kassiert.

Das bedeutet in Zahlen, dass Schalke bei einem Sane-Transfer für 85 Millionen Euro 3,5 Millionen Euro (zehn Prozent von 35 Millionen Euro) verdienen würde. Sollte Sane für 70 Millionen Euro verkauft werden, wären es nur zwei Millionen Euro.

Sane wird derzeit mit dem in Verbindung gebracht.