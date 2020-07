Schalke 04: Bochum mit Seitenhieb bei Soares-Verlängerung, Jobst spricht über Finanzprobleme - alle News und Gerüchte zu S04

Danilo Soares wird nicht zu Schalke 04 wechseln. Bei der Verkündung seiner Verlängerung in Bochum foppte der VfL die Knappen. Alle S04-News.

Nach der Aufarbeitung der enttäuschenden -Saison steht beim fest, dass David Wagner Trainer bleibt. Im Kader wird es zu einigen Veränderungen kommen.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Torhüter Alexander Nübel sollen sich die Schalker mit Alexander Schwolow vom einig sein. Auch Kevin Stöger soll ein Angebot aus Schalke vorliegen.

Danilo Soares wird derweil nicht nach Schalke wechseln. Der Brasilianer verlängerte am Samstag seinen Vertrag in Bochum bis 2024. Dabei teilte der VfL auch einen Seitenhieb in Richtung Schalke aus.

Zudem machte Marketingvorstand Alexander Jobst die verpasste Europapokal-Qualifikation in den vergangenen Jahren als einen Grund für die Geldsorgen aus. Und: Karl-Heinz Rummenigge lobt die Knappenschmiede.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Sonntag findet Ihr in diesem Artikel.

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

foppt Schalke 04 bei Verkündung von Soares-Verlängerung

Danilo Soares hat seinen Vertrag beim VfL Bochum bis 2024 verlängert. Zuvor war der Brasilianer mit einem ablösefreien Wechsel zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden. Bei der Ankündigung der Verlängerung ließ Bochum die Gerüchte nicht auf sich sitzen und baute in einem Video auf Twitter einen Seitenhieb in Richtung Gelsenkirchen ein.

Untermalt von melancholischer Musik hielt Soares, was nach einer Abschiedsrede klang. "Die letzten drei Jahre hier in Bochum waren eine sehr schöne Zeit. Ich habe hier viele schöne Momente erlebt. Ich habe hier viele Freunde gefunden. Ich war hier sehr glücklich", sagte der Linksverteidiger in der Botschaft, die unter dem Hashtag #DankeDanilo gepostet wurde.

Während der vermeintlichen Abschiedsworte tauchte für einen kurzen Moment die Veltins-Arena am Horizont auf. Der Wechsel zu Schalke schien perfekt, doch dann lieferte Soares mit einem breiten Grinsen die Auflösung: "Deswegen habe ich meinen Vertrag verlängert. Bis 2024".

FC Schalke 04 – Alexander Jobst über Geldsorgen: "Haben Wette in die Zukunft mehrfach verloren"

Marketingvorstand Alexander Jobst hat über die großen finanziellen Probleme des FC Schalke 04 gesprochen und machte dabei vor allem das mehrfache Verpassen des europäischen Wettbewerbs als Ursache aus.

"Schalke hat in den vergangenen Jahren sehr stark in die Zukunft investiert. Immer mit der Prämisse, dass der sportliche Erfolg sich einstellt – bestenfalls im europäischen Geschäft. Fakt ist aber auch, dass Schalke in den vergangenen vier Jahren dreimal Europa verpasst hat", erklärte der 46-Jährige.

In der Zukunft müsse man deshalb die Erwartungen zurückschrauben: "Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir sportlich nicht mehr in der Form in die Zukunft investieren können, dass wir davon ausgehen können, Europa zu erreichen. Die Wette in die Zukunft haben wir in den vergangenen Jahren mehrfach verloren."

Dabei machen S04 vor allem die durch die Corona-Pandemie wegbrechenden Einnahmen zu schaffen. "Man hat uns in den vergangenen Jahren immer vorgeworfen, wir hätten kein Einnahme-Problem, sondern ein Ausgaben-Problem. Das kann man so sehen. Nur Fakt ist: Durch die Corona-Krise fallen bei uns enorme Einnahmen weg – vor allem durch die fehlenden Zuschauer", sagte Jobst.

Durch den ausbleibenden sportlichen Erfolg sind die Knappen auch für Sponsoren weniger attraktiv. So führe man derzeit Gespräche, "weil wir durch die Entwicklungen der vergangenen Monate einen Image-Verlust zu verkraften haben."

Jobst stellte klar: "Das hat zur Folge, dass wir unsere sportlichen Ziele für die kommenden ein, zwei, drei Saisons anpassen werden. Das schließt ja nicht aus, dass wir es bei einer Super-Performance auch nach Europa schaffen können. Aber wir müssen unsere Ziele kurz- und mittelfristig anpassen."

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge über Schalke 04: "Hätten Deutscher Meister werden können"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur Situation beim sportlich und finanziell kriselnden FC Schalke 04 geäußert und dessen gute Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren gelobt . "Der FC Schalke hätte in der Zwischenzeit wahrscheinlich Deutscher Meister werden können, wenn sie diese und viele weitere Spieler, die sie in ihrer Nachwuchsabteilung erstklassig ausgebildet haben, hätten halten können", sagte Rummenigge im Sport1 -Interview.

"Der Fundus ihrer Nachwuchsarbeit ist einer der besten in ganz . Fakt ist: Sie haben immer wieder sehr hoffnungsvolle Spieler verkauft, wie etwa Leroy Sane 2016 zu , um ihren Finanzbedarf zu decken", ergänzte der zum Jahresende scheidende Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.

FC Schalke: Kevin Stöger liegt wohl Angebot von S04 vor

Mittelfeldspieler Kevin Stöger liegt offenbar ein Angebot von Schalke 04 vor. Das berichtet der Express . Der 26-Jährige stand zuletzt beim Absteiger unter Vertrag und ist ablösefrei zu haben, nachdem sein Kontrakt bei F95 am 30. Juni endete.

Im Werben um Stöger muss sich S04 jedoch gegen mehrere Konkurrenten durchsetzen. Demnach sollen unter anderem und Interesse an dem Österreicher angemeldet haben.

FC Schalke 04 wohl mit Alexander Schwolow vom SC Freiburg einig

Torhüter Alexander Schwolow vom SC Freiburg steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Schalke 04. Nach der Bild vor einigen Tagen berichtet nun auch die Badische Zeitung , der 28-Jährige sei sich mit den Knappen grundsätzlich einig. Trainer David Wagner bestätigte zuletzt nach dem Bundesliga-Spiel gegen die Freiburger, dass Schwolow "ein Kandidat" auf die Nachfolge von Bayern-Abgang Alexander Nübel sei.

Bereits jetzt sollen die Freiburger an einem Ersatz für Schwolow arbeiten. Laut einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur soll Torhüter Benjamin Uphoff vom nach Freiburg kommen. Der 26-Jährige könnte im Team von Christian Streich die neue Nummer zwei hinter dem Niederländer Mark Flekken werden.

Schwolow stammt aus der Jugend des SC und steht in Freiburg noch bis 2022 unter Vertrag. Dabei verfügt er angeblich über eine Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro. In der abgelaufenen stand der Schlussmann in 24 Bundesliga-Spielen auf dem Platz und blieb fünfmal ohne Gegentor.

