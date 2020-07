Schalke 04: McKennie-Verkauf nicht geplant, neuer Interessent für Mendyl - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke geht von einem Verbleib von Weston McKennie aus, Hamza Mendyl würde man weiterhin gerne von der Gehaltsliste bekommen. Alle S04-News.

Beim richtet sich der Blick bereits voll auf die Spielzeit 2020/21, in der aus Sicht von Königsblau einiges besser laufen soll.

Im Kader wird es zu Veränderungen kommen. Die Leihspieler Michael Gregoritsch (Augsburg), Juan Miranda, Jean-Clair Todibo (beide ) und Jonjoe Kenny (Everton) sind bereits weg, außerdem verließen Alexander Nübel (FC Bayern) und Daniel Caligiuri (Augsburg) den Klub ablösefrei.

Weston McKennie hingegen soll bei S04 bleiben. Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider. Ob Rückkehrer Hamza Mendyl eine Zukunft in Gelsenkirchen hat, scheint fraglich. Es scheint einen neuen Interessenten zu geben.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Montag findet Ihr in diesem Artikel.

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Schalke 04: Schneider geht "stark" von McKennie-Verbleib aus

Der FC Schalke 04 hat offenbar nicht vor, Mittelfeldspieler Weston McKennie im Sommer zu verkaufen. Das bekräftigte Sportvorstand Jochen Schneider. "Er ist unser Spieler. Ich gehe stark davon aus, dass er bei uns bleibt", sagte der 49-Jährige im Sport1-"Doppelpass".

Auf Schalke steht der US-Amerikaner noch bis 2024 unter Vertrag. Zuletzt wurde Hertha BSC mit einem Transfer des 21-Jährigen in Verbindung gebracht .

Bild: Getty Images

Findet Schalke 04 in der einen Abnehmer für Hamza Mendyl?

Nach dem Ende seiner Leihe zum FCO in die Ligue 1 ist Hamza Mendyl seit dem 1. Juli offiziell wieder Spieler von Schalke 04. denkt aber offenbar darüber nach, in zurück nach zu holen.

Wie Girondins33 berichtet, würde Bordeaux den 22-Jährigen gerne für die kommende Spielzeit ausleihen. S04 hingegen strebt einen Verkauf des Marokkaners an, der 2018 für sechs Millionen Euro aus Lille kam.

In der abgelaufenen Saison kam Mendyl für Dijon auf 18 Einsätze in der Ligue 1, dabei gelang ihm ein Treffer.

Bild: Getty Images

Schalke 04 - Schneider: "Top-Spieler werden wir uns in den nächsten Jahren nicht leisten können"

Jochen Schneider hat noch einmal klargestellt, dass der FC Schalke 04 in Zukunft kleinere Brötchen backen muss. "Die gestandenen Top-Spieler werden wir uns in den nächsten Jahren nicht leisten können", sagte der Sportvorstand der "Königsblauen" im Sport1 -Doppelpass .

TV-Tipp: #S04 -Sportvorstand Jochen Schneider ist morgen (05.07., 11 Uhr) im @SPORT1_Dopa zu Gast ℹ️ pic.twitter.com/EB3wWFQAzH — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) July 4, 2020

Die Finanzlage auf Schalke hat sich durch die Corona-Krise noch einmal deutlich verschärft. "Ich kann nicht ständig im Traumland leben, so funktioniert das Geschäft nicht", meinte Schneider. Stattdessen müssten sich die Schalker darauf konzentrieren, verstärkt auf den Nachwuchs zu setzen, betonte der 49-Jährige.

foppt Schalke 04 bei Verkündung von Soares-Verlängerung

Danilo Soares hat seinen Vertrag beim VfL Bochum bis 2024 verlängert. Zuvor war der Brasilianer mit einem ablösefreien Wechsel zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden. Bei der Ankündigung der Verlängerung ließ Bochum die Gerüchte nicht auf sich sitzen und baute in einem Video auf Twitter einen Seitenhieb in Richtung Gelsenkirchen ein.

Untermalt von melancholischer Musik hielt Soares, was nach einer Abschiedsrede klang. "Die letzten drei Jahre hier in Bochum waren eine sehr schöne Zeit. Ich habe hier viele schöne Momente erlebt. Ich habe hier viele Freunde gefunden. Ich war hier sehr glücklich", sagte der Linksverteidiger in der Botschaft, die unter dem Hashtag #DankeDanilo gepostet wurde.

Während der vermeintlichen Abschiedsworte tauchte für einen kurzen Moment die Veltins-Arena am Horizont auf. Der Wechsel zu Schalke schien perfekt, doch dann lieferte Soares mit einem breiten Grinsen die Auflösung: "Deswegen habe ich meinen Vertrag verlängert. Bis 2024".

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge über Schalke 04: "Hätten Deutscher Meister werden können"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur Situation beim sportlich und finanziell kriselnden FC Schalke 04 geäußert und dessen gute Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren gelobt . "Der FC Schalke hätte in der Zwischenzeit wahrscheinlich Deutscher Meister werden können, wenn sie diese und viele weitere Spieler, die sie in ihrer Nachwuchsabteilung erstklassig ausgebildet haben, hätten halten können", sagte Rummenigge im Sport1 -Interview.

"Der Fundus ihrer Nachwuchsarbeit ist einer der besten in ganz . Fakt ist: Sie haben immer wieder sehr hoffnungsvolle Spieler verkauft, wie etwa Leroy Sane 2016 zu , um ihren Finanzbedarf zu decken", ergänzte der zum Jahresende scheidende Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.



Bild: Getty Images