Schalke 04: Papadopoulos bietet sich bei Ex-Klub an, Rudy spricht über Umschulung zum Rechtsverteidiger - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Papadopoulos liebäugelt mit einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Schalke und Rudy spricht über seine Umschulung zum Rechtsverteidiger. Alle S04-News.

Mit einem Heimspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt startet Schalke 04 am Wochenende in die neue Saison.

Kyriakos Papadopoulos würde seinen Ex-Verein bei den anstehenden Aufgaben gerne unterstützen und hat dem finanziell angeschlagenen Bundesligisten seine Hilfe angeboten.

Zudem spricht Sebastian Rudy über seine Umschulung zum Rechtsverteidiger und Ralf Fährmann ist wieder die Nummer eins im Schalker Tor.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Donnerstag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke: Rudy spricht über seine Umschulung zum Rechtsverteidiger

Sebastian Rudy hat sich verhalten zur Entscheidung von Schalke-Trainer David Wagner geäußert, ihn vom Mittelfeldspieler zum Rechtsverteidiger umzuschulen. "Das Mittelfeld ist meine Lieblingsposition", sagte der deutsche Nationalspieler dem kicker , betonte allerdings: "Ich spiele da, wo mich der Trainer braucht."

Bild: Imago Images / RHR-Foto

Für Rudy ist die neue Position eine Möglichkeit, sich nach seiner enttäuschenden ersten Saison doch noch auf Schalke durchzusetzen. Trotzdem sei ihm wichtig, dass er "nicht hin- und hergeschoben wird, sondern sich dann auch auf die Rolle fokussieren kann".

Er ist entschlossen, die zweite Chance zu nutzen: "Ich will nicht mehr zurückschauen, sondern versuchen, die Spielweise anzunehmen, die vorgegeben wird", so Rudy, der mit Blick auf seine neue Aufgabe erklärte: "Ich bin zwar keiner, der die Linie rauf und runter sprintet, aber auch niemand, der hinten stehen bleibt."

Papadopoulos liebäugelt mit Schalke-Rückkehr: "Wer will nicht dorthin?"

Kyriakos Papadopoulos hat sich bei seinem Ex-Verein Schalke 04 als Neuzugang angeboten. "Ich hatte meine besten Jahre auf Schalke. Ich war dort so glücklich wie nie. Schalke ist ein riesiger Klub und wer will nicht dorthin?", sagte der 28-Jährige bei Sport1 : "Ich würde Schalke gerne helfen - sehr gerne sogar - und bin davon überzeugt, dass ich das auch noch kann."

Bild: Getty Images

Papadopoulos hatte zwischen 2010 und 2014 in Gelsenkirchen unter Vertrag gestanden. Beim wurde der griechische Innenverteidiger vergangene Saison ausgemustert und ist seitdem ohne neuen Verein. Um erneut in der spielen zu können, würde Papadopoulos auch auf ein hohes Gehalt verzichten.

"Ich will keine zwei Millionen, würde natürlich auch für weniger Geld nach Schalke kommen. Ich wäre glücklich, wenn Herr Schneider (Schalker Sportvorstand, Anm. d. Red.) mich anrufen würde", so Papadopoulos, der hinzufügte: "Ich denke gerne an meine Jahre im Schalke-Trikot zurück, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, wir hatten eine gute Zeit zusammen. Ich habe Schalke geliebt."

Umfrage: Schalke-Fans befürchten Niederlage gegen Schweinfurt

Der FC Schalke 04 startet am Sonntag im gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) in die neue Saison. Laut einer Umfrage von bundesligabarometer.de glauben jedoch 14,6 Prozent der Fans an ein Ausscheiden in der ersten Runde.

Ähnlich gering sind auch die Erwartungen an die neue Saison: Demnach glauben 12,2 Prozent der Schalke-Fans, dass in der zweiten Runde Endstation ist. 36,6 Prozent rechnen mit einem Scheitern im Achtelfinale. Nur 8,5 Prozent glauben an den Einzug ins Halbfinale und lediglich 3,7 Prozent an eine Finalteilnahme.

Schalke 04: Fährmann ist wieder die Nummer eins im Tor

Rückkehrer Ralf Fährmann wird wieder die Nummer eins im Tor des Fußball-Bundesligisten Schalke 04. "Die Trainingseinheiten und die Testspiele in der Vorbereitung haben gezeigt, dass Ralle zu alter Stärke zurückgefunden hat. Seit seiner Rückkehr nach Gelsenkirchen vor fünf Monaten hat er sich - nach einem für ihn persönlich schwierigen Jahr mit wenig Spielzeit - kontinuierlich gesteigert", begründete Trainer David Wagner am Mittwoch seine Entscheidung: "Gerade in den vergangenen Wochen hat Ralle bewiesen, dass auf ihn zu 100 Prozent Verlass ist."

Damit muss sich U21-Nationaltorwart Markus Schubert wieder mit der Rolle des Ersatzmannes abfinden. Der 22-Jährige hatte in der vergangenen Saison gepatzt, als er für den mittlerweile zu Bayern München gewechselten Alexander Nübel zwischen die Pfosten gerückt war. Der Ex-Dresdner hatte in der Vorbereitung Pech: Zunächst fiel er wegen Krankheit aus, dann musste er als Kontaktperson eines Coronafalls während des Trainingslagers in Quarantäne.

Bild: Getty Images

Fährmann hatte im Januar 2019 seinen Posten als Stammkeeper an Nübel verloren. In der vergangenen Saison wurde er an ausgeliehen, kam in der englischen Premier League allerdings nur ein einziges Mal zum Einsatz. Deshalb ließ er sich nach an Brann Bergen weiter verleihen, doch die Corona-Pandemie stoppte den Spielbetrieb. Deshalb kehrte Fährmann früher als geplant zu seinem Heimatklub zurück.

Entscheidung in der #S04 -Torwartfrage: Ralf #Fährmann wird die Nummer 1 🧤🥅



Mehr Details hier ⬇️ — FC Schalke 04 (@s04) September 9, 2020

Schalke hatte zunächst überlegt, den Freiburger Alexander Schwolow als neue Nummer eins zu verpflichten, konnte sich die Ablöse aufgrund seiner wirtschaftlichen Probleme aber nicht leisten.