Schalke 04: Wagner äußert sich zu Harit-Gerüchten, Pokalspiel nach Klage abgesetzt - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Nach der Klage von Türkgücü wurde das Schalker Pokalspiel abgesetzt und Trainer Wagner äußert sich zu den Gerüchten um Harit. Alle S04-News.

Unter normalen Umständen wäre Schalke 04 am Wochenende gegen den 1. FC Schweinfurt in die neue Saison gestartet. Doch der Bundesligist machte die Rechnung ohne Türkgücü München und den Bayerischen Fußball-Verband (BFV), denn der Drittliga-Aufsteiger hat per Einstweiliger Verfügung seine Teilnahme am erwirkt.

Die für Sonntag geplante Begegnung wurde inzwischen durch den DFB abgesagt, über die Neuansetzung werde man entscheiden, "sobald die juristische Klärung herbeigeführt ist". Für alle Beteiligten eine ärgerliche Situation. Entsprechend verärgert äußerte sich auch der Schalker Sportvorstand Jochen Schneider.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir alle Entwicklungen rund um das abgesagte DFB-Pokalspiel zusammengefasst. Außerdem: Trainer David Wagner äußert sich zu den Gerüchten um Amine Harit, der beim italienischen Erstligisten auf dem Zettel stehen soll.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Samstag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: David Wagner äußert sich zu Gerüchten um Amine Harit

Schalke-Trainer David Wagner wollte sich am Freitag nicht an den Gerüchten um Amine Harit beteiligen. Der 23-Jährige war in den letzten Tagen mit einem Transfer zu Atalanta Bergamo in Verbindung gebracht werden.

Ob Schalke den marokkanischen Nationalspieler im laufenden Transferfenster abgeben wird, wollte Wagner nicht verraten: "Das ist völlig spekulativ, daher möchte ich diese Frage nicht beantworten", wird der 48-Jährige von Der Westen zitiert.

Bild: Getty Images

"Die Frage hat sich in zwei Tagen vielleicht auch schon wieder in Luft aufgelöst, und dann wird der nächste Name ins Spiel gebracht", so Wagner, der hinzufügte: "Ich kann dann etwas zu solchen Dingen sagen, wenn sie spruchreif sind – wie zum Beispiel bei Weston McKennie."

Dieser hatte sich zunächst auf Leihbasis dem italienischen Rekordmeister angeschlossen: "Da habe ich ganz klar gesagt: Das tut weh, dass wir diesen Spieler verloren haben. Aber ich kann es aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen, dass wir als Verein diese Entscheidung getroffen haben", betonte Wagner.

Nach Klage von Türkgücü München: DFB-Pokalspiel von Schalke 04 abgesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das für Sonntag geplante Pokal-Erstrundenspiel von Schalke 04 gegen Schweinfurt 05 nach juristischer Intervention von Türkgücü München vorerst abgesetzt. Das teilte der Verband am Freitagabend mit. Über die Neuansetzung wird der DFB entscheiden, "sobald die juristische Klärung herbeigeführt ist".

Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü hatte per Einstweiliger Verfügung beim Landgericht München I seine Teilnahme an der ersten Runde erwirkt. Ursprünglich hatte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) den Regionalligisten Schweinfurt gemeldet, der am Sonntag Schalke herausfordern sollte.

Bild: Getty Images

Nach der Absetzung der Begegnung hat Schalke den BFV scharf kritisiert. "Das ist sehr ärgerlich", sagte Jochen Schneider, Sportvorstand des Bundesligisten. "Man kann nur den Kopf über die Vorgehensweise des BFV schütteln, der über Wochen und Monate hinweg offensichtlich nicht in der Lage war, den rechtmäßigen Vertreter am DFB-Pokal zu bestimmen."

Schalke will es nehmen, wie es kommt. "Wenn Türkgücü nach Ansicht des Landgerichts München der rechtmäßige Teilnehmer ist, dann respektieren wir diese Entscheidung und freuen uns auf das Spiel gegen Türkgücü - wann immer es stattfinden wird", betonte Schneider. "Gleiches gilt selbstverständlich, wenn wir doch noch gegen Schweinfurt spielen sollten."

Türkgücü München erstreitet sich DFB-Pokal-Kracher gegen Schalke 04

DFB-Pokal-Chaos um den Schalke-Gegner: Keine 48 Stunden vor seinem geplanten Erstrundenspiel musste der Fußball-Bundesligist seine Planung über den Haufen werfen. Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München hat beim Münchner Landgericht I laut Vereinsmitteilung vom Freitag per Einstweiliger Verfügung seine Teilnahme erwirkt. Dies ginge zulasten des 1. FC Schweinfurt, der am Sonntag eigentlich die Schalker herausfordern sollte.

Es geht nicht nur um die Chance, als David gegen Goliath anzutreten, sondern auch um die 180.000 Euro Antrittsprämie, die jeder Teilnehmer erhält. "Das Urteil ist noch ganz frisch. Wir warten jetzt auf weitere Informationen seitens des DFB", sagte Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny dem SID .

Der Verband konferierte nach SID -Informationen am Abend mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV), um eine Lösung zu finden. Schalke wollte sich auf Anfrage zunächst nicht äußern und eine offizielle Ansage abwarten. Auf der Homepage der Königsblauen stand noch der Vorbericht unter der Überschrift: "Gegen Schweinfurt den ersten von vielen positiven Schritten machen." Nach einem Heimrechttausch war das Spiel in der Gelsenkirchener Arena geplant.

Bild: Getty Images

Der BFV hatte dem früheren Zweitligisten Schweinfurt bei der Pokal-Nominierung in komplizierter Lage den Vorzug vor Türkgücü gegeben. Die Münchner waren nach dem Abbruch der Regionalliga-Saison aufgrund der Corona-Pandemie als klarer Tabellenführer zum Aufsteiger ernannt worden. Anschließend gab es eine Kontroverse darum, wie mit dem Pokal-Einzug zu verfahren ist. Gemäß Gerichtsbeschluss müsse der BFV "die Meldung von Schweinfurt widerrufen und Türkgücü zum Pokal melden", teilte Türkgücü mit: "Der DFB muss diese Maßnahmen zulassen." Das Gericht war am Freitagabend nicht mehr zu erreichen, der Beschluss zunächst nicht öffentlich.

Schweinfurt will seine weiteren Schritte sorgsam prüfen. "Wir sind am frühen Abend informiert worden und haben uns umgehend mit dem BFV in Verbindung gesetzt, können aber noch nicht sagen, wie unser Vorgehen sein wird", sagte Pressesprecherin Jessica Oldenburger dem SID . Der bayrische Verband wolle sich gegenüber dem Verein spätestens am Samstagmorgen erklären.

Kothny zeigte sich "zufrieden, dass wir dieses Ergebnis vor dem Landgericht München erzielen konnten". Es sei seit Jahren "gelebte Praxis des Bayerischen Fußball-Verbandes", die beste bayerische Amateurmannschaft am DFB-Pokal teilnehmen zu lassen.

"Die kurzfristige Satzungsänderung des BFV, die Schweinfurt 05 zum DFB-Pokal zugelassen hätte, zeigt, dass die ursprüngliche und stets von Türkgücü München verteidigte Position rechtmäßig ist", erklärte Kothny. "Unsere Teilnahme an der war von Anfang an auch mit der geplanten Teilnahme am DFB-Pokal verbunden."