Nach Türkgücü-Klage: DFB-Pokalspiel von Schalke 04 abgesetzt

Eigentlich hätte Schalke im DFB-Pokal gegen Schweinfurt antreten sollen. Eine Klage aus München verändert aber nun alles.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das für Sonntag geplante Pokal-Erstrundenspiel von Schalke 04 gegen Schweinfurt 05 nach juristischer Intervention von Türkgücü München vorerst abgesetzt. Das teilte der Verband am Freitagabend mit. Über die Neuansetzung wird der DFB entscheiden, "sobald die juristische Klärung herbeigeführt ist".

Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü hatte per Einstweiliger Verfügung beim Landgericht München I seine Teilnahme an der ersten Runde erwirkt. Ursprünglich hatte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) den Regionalligisten Schweinfurt gemeldet, der am Sonntag Schalke herausfordern sollte.