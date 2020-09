Schalke 04: Holt S04 Arsenal-Keeper Emiliano Martinez? - alle News und Gerüchte

Ein Argentinier ist überraschend auf Schalke im Gespräch und für Markus Schubert gibt es Zuspruch. Alle S04-News.

Bei Schalke 04 wird derzeit auf Hochtouren am Kader für die anstehende Saison gebastelt. Die Torwartposition galt dabei lange nicht als mögliches Betätigungsfeld, aber das könnte sich nun ändern.

Emiliano Martinez, Bernd Lenos Vertreter beim hat angeblich das königsblaue Interesse geweckt.

Zwei andere namhafte Spieler sollen zudem auf dem Sprung nach Gelsenkirchen sein: Sead Kolasinac (FC Arsenal) und der vereinslose Ex-Herthaner Vedad Ibisevic wollen laut Berichten jeweils unbedingt das königsblaue Trikot tragen.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Dienstag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Wechselt Arsenal-Torwart Emiliano Martinez zum FC Schalke?

Holt der FC Schalke noch einen neuen Torhüter? Sky Sports berichtet, der Bundesligist zeige Interesse an Emiliano Martinez vom FC Arsenal. Der Argentinier könnte doch noch ein namhafter Nachfolger des zu Bayern München abgewanderten Alexander Nübel werden.

Martinez ist bei den Gunners hinter Bernd Leno die Nummer zwei, überzeugte aber als dessen Vertreter. Der 27-Jährige stand unter anderem am vergangenen Samstag beim Sieg gegen Premier-League-Meister FC Liverpool im Community Shield (6:5 n.E.) zwischen den Pfosten.

Martinez wechselte 2010 von CA Independiente nach London. Seitdem war er mehrfach verliehen, unter anderem an die , den und den FC Reading. Der Vertrag des 1,95 Meter großen Schlussmanns bei Arsenal läuft noch bis 2022.

Wahrscheinlich ist ein Wechsel nach Gelsenkirchen allerdings nicht. Zum einen wäre Martinez mit einer geschätzten Ablöse im zweistelligen Millionenbereich zu teuer für die klammen Schalker und zum anderen hatten die Klubverantwortlichen zuletzt mehrfach betont, mit den Keepern Ralf Fährmann und Markus Schubert in die kommende Saison gehen zu wollen.

FC Schalke: Zuspruch von Stefan Kuntz für Markus Schubert

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat U21-Nationaltorhüter Markus Schubert nach dessen schwieriger Rückrunde bei Schalke 04 Mut gemacht. "Ganz spurlos geht so etwas an einem jungen Spieler nicht vorbei. Aber alle jungen Torhüter haben irgendwann ein Tief, bei dem man drei Dinger durch die Hosenträger geschossen bekommt", sagte Kuntz.

Schubert hatte in der Rückrunde mehrfach gepatzt und seinen Platz an den inzwischen zu Bayern München gewechselten Alexander Nübel verloren. Auf Schalke kämpft Schubert (22) nun mit Ralf Fährmann (31) um die Position zwischen den Pfosten. Für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele der U21 verzichtete Kuntz daher auf Schubert.



Bild: Getty Images

"Wer am schnellsten wieder aufsteht und die nächsten Dinger wieder hält, wird sich auf Dauer durchsetzen. Genau diese Möglichkeit wollten wir Markus geben. Wenn er dann bei Schalke wieder in den Vordergrund tritt, ist das auch für uns super", sagte Kuntz.

Quelle: SID

Sead Kolasinac für Schalke-Wechsel zu Gehaltsverzicht bereit

Der ehemalige Schalker Linksverteidiger Sead Kolasinac will offenbar um jeden Preis zu den Königsblauen zurückkehren und nimmt dazu auch kräftige Gehaltseinbußen in Kauf.

Wie die Bild berichtet, soll der Bosnier 2,5 Millionen Euro seines Gehalts von S04 kassieren und die gleiche Summe auch von seinem Noch-Arbeitgeber FC Arsenal. Auf die restliche Gage (eigentlich neun Millionen) will Kolasinac verzichten - er soll im Falle einer wirtschaftlichen Gesundung der Schalker eine Kompensation erhalten. Der Deal sieht eine Leihe mit anschließender Kaufoption vor.

Wie ernst Kolasinac die Rückkehr zu seinem Herzensklub ist, will die Bild von einem Vertrauten des Spielers erfahren haben, der folgende Nachricht erhielt: "Alles, was geht, versuchen - einfach alles! Ich will nur nach Hause und dass das Stadion explodiert, wenn wir es bekannt geben."



Bild: Getty Images

Dreimal habe sich Kolasinac bereits mit Sportvorstand Jochen Schneider getroffen, dabei soll der 27-Jährige auch eine klare Forderung gestellt haben: Er will zukünftig als Kapitän der Knappen auflaufen. Eigentlich läuft sein Vertrag bei den Gunners noch bis 2022.

Vedad Ibisevic wird für Schalke 04 zum Schnäppchen

Stürmer Vedad Ibisevic steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Schalke 04. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, darunter der kicker. Er schreibt auch, dass die Verpflichtung des 36 Jahre alten Torjägers für die Königsblauen zum Schnäppchen wird.

Demnach habe Ibisevic deutlich lukrativere Offerten ausgeschlagen, weil er unbedingt zu Schalke wolle. Dort soll er ein vergleichsweise geringes Jahresgehalt von 100.000 Euro kassieren. Ein Salär, das auch nicht in Form von hohen Prämien aufgestockt werde.



Bild: Getty Images

Ibisevic ist ablösefrei auf dem Markt, nachdem sein Vertrag bei Schalkes Bundesligarivale vor wenigen Wochen auslief.