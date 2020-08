Schalke 04, News und Gerüchte: Bentaleb freigestellt, um Zukunft zu klären - alle Infos zu S04

Nabil Bentaleb könnte den FC Schalke 04 schon bald verlassen. Mesut Özil feierte vor 14 Jahren sein Buli-Debüt. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Der befindet sich inmitten der Vorbereitung auf die neue Saison 2020/21. Rund um die Mannschaft von Trainer David Wagner kursieren aber weiter Gerüchte.

Aus Gelsenkirchen verabschieden könnte sich schon bald Nabil Bentaleb, der aktuell auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist. Ein möglicher Neuzugang ist der Verteidiger Rick Karsdorp.

FC Schalke 04 am heutigen Mittwoch - alle News und Gerüchte. Goal liefert alle Informationen zu S04.

FC Schalke 04: Nabil Bentaleb offenbar freigestellt, um Zukunft zu klären

Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb (25) wird den FC Schalke 04 allem Anschein nach verlassen. Nach Informationen von Sky ist der Algerier derzeit freigestellt, um sich in den nächsten Tagen einen neuen Klub suchen zu können.

Demnach nimmt der 25-Jährige nicht an der Mittwochseinheit von S04 teil, wie auch Funke Sport bestätigte. Jedoch gibt es noch keine Informationen, wohin es den Mittelfeldmann ziehen könnte.

Zuletzt war der Linksfuß an Premier-League-Klub verliehen, auf Schalke spielt er nach seiner Rückkehr wohl keine große Rolle mehr.

FC Schalke 04 - Rückblick: Mesut Özil feierte vor 14 Jahren sein -Debüt

FC Schalke 04 an Rick Karsdorp von der Roma dran

Schalke 04 ist auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger offenbar auf Rick Karsdorp gestoßen. Voetbal International zufolge haben die Königsblauen Interesse am 25-jährigen Niederländer.

S04 habe sich genauso wie und Southampton bezüglich Karsdorp bei der Roma erkundigt. Der ,, , die und werden als weitere potenzielle Abnehmer genannt.

Die möchte den Rechtsverteidiger loswerden. In der vergangenen Saison war Karsdorp bereits an seinen ehemaligen Klub ausgeliehen, eine feste Verpflichtung im Sommer scheiterte jedoch an den finanziellen Modalitäten.

Karsdorp war im Sommer 2017 aus der für 16 Millionen Euro nach gewechselt. Bei der Roma kam er auch aufgrund einiger Verletzungen nicht zum Zug. Sein Marktwert wird daher lediglich auf 3,2 Millionen Euro taxiert.

S04-Trainer Wagner freut sich über Stambouli-Comeback

Nach langer Verletzungspause ist Benjamin Stambouli wieder ins Schalke-Training eingestiegen. "Benji tut uns auf dem Feld und in der Kabine sehr gut", sagte S04-Trainer David Wagner. "Er hat nach der langen Pause eine sehr gute Form angeboten", ergänzte er mit Blick auf die ersten Einheiten des Mittelfeldspielers.

Stambouli hatte sich Ende Oktober einen Bruch des Fußwurzelknochens im Derby gegen zugezogen und seitdem gefehlt.



