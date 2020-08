Schalke 04: Sebastian Anderssons Klausel läuft ab, Königsblau am ersten Spieltag gegen Bayern München - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 eröffnet die kommende Saison mit einem Auswärtsspiel in München und bei Sebastian Andersson dürfte bald Klarheit herrschen.

Schalke 04 bestreitet das Eröffnungsspiel der Bundesligasaison 2020/21, das ist seit Freitag klar. Im traditionsreichen Duell müssen die Knappen in der Allianz Arena bei Titelverteidiger Bayern München ran.

Ob dann Sebastian Andersson für die Schalker stürmt? Gerüchte um ein Interesse an dem von halten sich hartnäckig und an diesem Wochenende schon könnte es Gewissheit geben, ob Schalke ihn sich leisten kann und möchte.

Doch die Schalker Verantwortlichen treiben auch die Suche nach einem neuen Torhüter mit Hochdruck voran: Während Alexander Schwolow (28) nächste Saison nicht das Schalke-Trikot tragen wird, scheint Bayerns Ersatztorhüter Sven Ulreich erneut ein Thema zu sein.

Sebastian Andersson zu Schalke 04? Klausel des Union-Stürmers läuft aus

Die Entscheidung über einen Wechsel von Stürmer Sebastian Andersson zu Schalke 04 fällt wahrscheinlich noch an diesem Wochenende. Der kicker berichtet, dass anschließend die festgeschriebene Ablöse des Angreifers von Union Berlin nicht mehr gilt. Mutmaßlich wäre er dann zu teuer für die Königsblauen.

In Anderssons bis 2022 datiertem Vertrag bei den Eisernen ist jene Ausstiegsklausel verankert, dank der er in diesem Sommer für fünf Millionen Euro zu haben ist. Eine höhere Summe dürfte Schalke für den 29-Jährigen nicht stemmen können beziehungsweise wollen.

Der Schwede er zielte in der abgelaufenen Saison 13 Tore in 36 Pflichtspielen für Union, dazu lieferte er noch drei Assists. Mit Neuzugang Max Kruse bekommt er in der kommenden Spielzeit Konkurrenz in der Berliner Offensive.

Schalke 04 trifft am ersten Spieltag 2020/21 auf den FC Bayern

Titelverteidiger Bayern München startet mit einem Heimspiel gegen Schalke 04 in die 58. Saison der Fußball- . Sollte der Meister und Pokalsieger nicht das Champions-League-Finale am 23. August erreichen, eröffnet er am 18. September die Spielzeit. Bei einem Endspieleinzug in Lissabon würde die Partie erst am 21. September ausgetragen, das Eröffnungsspiel würden Vizemeister und bestreiten.

Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die 1. und bekannt. Wegen der Corona-Pandemie war der Saisonstart vom 21. August um vier Wochen verschoben worden. Die vergangene Spielzeit war wegen einer neunwöchigen Zwangspause erst am 27. Juni beendet worden.

Schalke: Bayern-Torhüter Sven Ulreich wohl erneut bei S04 im Gespräch

Nachdem das Werben um Alexander Schwolow (28) erfolglos blieb, sucht Schalke 04 weiter nach einem neuen Torhüter. Ein Name, der nun wieder in der Verlosung zu sein scheint, ist Sven Ulreich (32), derzeit Ersatz von Manuel Neuer beim FC Bayern.

"Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden", hatte Ulreich zuletzt gegenüber Sport1 gesagt. Mit dem Transfer von Alexander Nübel (23) droht ihm künftig sogar ein Platz auf der Tribüne. Einem Bericht des kicker zufolge soll er deshalb nun bei Schalke im Gespräch sein.

Das aber wohl zu wesentlich geringeren Bezügen als derzeit beim Rekordmeister. Ob Ulreich zu Gehaltseinbußen bereit wäre, ist unklar. Mögliche Alternativen wären laut Sport1 Julian Pollersbeck vom und der Leipziger Ersatztorhüter Yvon Mvogo.

Allerdings will man bei Schalke auch nicht vorschnell handeln, wie Geschäftsführer Jochen Schneider (49) erklärte: "Wir haben mit Ralf Fährmann und Markus Schubert zwei Torhüter unter Vertrag, die den Anspruch haben, die Nummer eins zu werden. Wir unterliegen hier also keinerlei Handlungszwängen."

Weitere Kandidaten auf ein Engagement von Ulreich sollen derweil auch der und der Hamburger SV sein - rein sportlich könnte Schalke die attraktivste Option für ihn sein.