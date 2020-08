FC Schalke 04, alle News und Gerüchte: Rechtsverteidiger Karsdorp im Visier, Wagner schwärmt von Stambouli

Auf der Suche nach Verstärkungen ist Schalke bei Rick Karsdorp gelandet, der bei seinem Arbeitgeber Roma auf dem Abstellgleis steht. Alle S04-News.

Der befindet sich mitten in der der Vorbereitung auf die neue Saison 2020/21. Im ersten Testspiel gegen den Zweitligisten feierten die Königsblauen einen 5:1-Sieg - auch ohne Neuzugänge.

Ein für die Schalker interessanter Name ist angeblich Rick Karsdorp: Der Niederländer kommt bei der AS Roma nicht mehr zum Zug, allerdings gibt es noch viele weitere Klubs, die an dem 25-Jährigen dran sind.

Ein gefühlter Neuzugang ist Benjamin Stambouli, der nach seiner langen Verletzungspause zurück im Schalker Kader ist. Darüber freut sich Trainer David Wagner sehr, für den der Franzose ein echter Führungsspieler ist.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 an diesem Dienstag: Hier findet Ihr alles, was Ihr rund um Königsblau wissen müsst.

FC Schalke 04 an Rick Karsdorp von der Roma dran

Schalke 04 ist auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger offenbar auf Rick Karsdorp gestoßen. Voetbal International zufolge haben die Königsblauen Interesse am 25-jährigen Niederländer.

S04 habe sich genauso wie und Southampton bezüglich Karsdorp bei der Roma erkundigt. Der ,, , die und werden als weitere potenzielle Abnehmer genannt.

Die möchte den Rechtsverteidiger loswerden. In der vergangenen Saison war Karsdorp bereits an seinen ehemaligen Klub ausgeliehen, eine feste Verpflichtung im Sommer scheiterte jedoch an den finanziellen Modalitäten.

Karsdorp war im Sommer 2017 aus der für 16 Millionen Euro nach gewechselt. Bei der Roma kam er auch aufgrund einiger Verletzungen nicht zum Zug. Sein Marktwert wird daher lediglich auf 3,2 Millionen Euro taxiert.

S04-Trainer Wagner freut sich über Stambouli-Comeback

Nach langer Verletzungspause ist Benjamin Stambouli wieder ins Schalke-Training eingestiegen. "Benji tut uns auf dem Feld und in der Kabine sehr gut", sagte S04-Trainer David Wagner. "Er hat nach der langen Pause eine sehr gute Form angeboten", ergänzte er mit Blick auf die ersten Einheiten des Mittelfeldspielers.

Stambouli hatte sich Ende Oktober einen Bruch des Fußwurzelknochens im Derby gegen zugezogen und seitdem gefehlt.



FC Schalke 04: Klarer Testspielsieg gegen Osnabrück - Skrzybski trifft doppelt

Mit einem Doppelpack hat sich Rückkehrer Steven Skrzybski beim Bundesligisten Schalke 04 zum Start in die neue Saison zurückgemeldet. Der zuletzt an ausgeliehene Stürmer steuerte zwei Tore (46. und 60.) zum 5:1 (1:0)-Sieg der Königsblauen gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück bei.

Die weiteren Treffer im ersten Vorbereitungsspiel der Gelsenkirchener im Rahmen ihres Trainingslagers in Herzlake erzielten Verteidiger Ozan Kabak (15.), Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf (66.) und Angreifer Ahmed Kutucu (89.). Für Osnabrück traf Bryan Henning (55.). Ihr Comeback im Schalker Trikot gaben nach abgelaufenen Leihgeschäften auch Torhüter Ralf Fährmann, Mittelfeldspieler Sebastian Rudy und Stürmer Mark Uth. Bislang haben die hochverschuldeten Königsblauen noch keinen externen Neuzugang verpflichtet.

FC Schalke 04: hat offenbar gute Chancen auf Transfer von Weston McKennie

Schalke-Leistungsträger Weston McKennie ist bei -Konkurrent Hertha BSC offenbar heiß begehrt. Dem TV-Sender Sky zufolge soll sich der Hauptstadtklub in einer "aussichtsreichen Position" befinden.

Die Bild schreibt sogar, dass es zwischen beiden Klubs bereits Verhandlungen gibt. Gegen Osnabrück kam McKennie nicht zum Einsatz. Sein Vertrag in der Veltins Arena läuft noch bis Ende der Saison 2023/24.

FC Schalke 04: Fährmann und Schubert wollen fairen Kampf

Beim FC Schalke 04 ist der Kampf um den Platz zwischen den Pfosten neu entbrannt. Dennoch wollen sich die beiden Torhüter Ralf Fährmann und Markus Schubert ein faires Duell liefern.

"Jeder von uns möchte gerne spielen. Trotzdem gehen wir respektvoll miteinander um und unterstützen uns gegenseitig", sagte Fährmann in einem am Sonntag gemeinsam mit Schubert geführten Videointerview auf der Schalke-Homepage.

"Wer es am besten in der Vorbereitung macht, hat es auch verdient zu spielen", sagte Fährmann im Rahmen des Kurztrainingslagers der Schalker im niedersächsischen Herzlake. "Wir helfen uns gegenseitig, um uns jeden Tag zu verbessern", so Schubert.

FC Schalke 04: Sebastian Andersson bleibt wohl bei

Angreifer Sebastian Andersson von Bundesligist Union Berlin wechselt wohl nicht zum FC Schalke 04. Dies berichtet der kicker am Montag.

Demnach bleibt der Schwede vorerst beim Aufsteiger der Vorsaison, weil keiner der Interessenten - zu denen auch der FC Schalke zählte - die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel im mittleren einstelligen Millionenbereich gezogen hat. Diese war Ende vergangenes Woche ausgelaufen.

Neben S04 wurde auch Glasgow, , der FC sowie der französische Erstligist mit Andersson in Verbindung gebracht.

