Schalke 04: Monaco nimmt wohl McKennie ins Visier, Schneider äußert sich zu Transferplanungen - alle News und Gerüchte zu S04

Die AS Monaco soll Interesse an Weston McKennie bekunden und Jochen Schneider äußert sich zu Schalkes Transferplanungen. Alle S04-News am Sonntag.

Der befindet sich derzeit im Trainingslager in Herzlake. Die Kaderplanungen spielen bei den Königsblauen währenddessen eine große Rolle.

Alles, was Ihr zum FC Schalke 04 am Sonntag an Neuigkeiten wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Schalke 04: AS Monaco nimmt angeblich Weston McKennie ins Visier

Die AS Monaco hat offenbar konkretes Interesse an einem Transfer von Weston McKennie. Das berichtet die französische L'Equipe . Demnach soll sich der Verein bereits in Gesprächen mit Schalke 04 befinden. Beim Bundesligisten besitzt der Mittelfeldspieler einen bis 2024 datierten Vertrag.

Neben der AS Monaco wird McKennie auch mit dem und dem in Verbindung gebracht. Nach Informationen der L'Equipe sollen die interessierten Vereine in den letzten Stunden "einen Gang höher" geschaltet haben und McKennie das Trainingslager in Herzlake bereits verlassen haben.

Stattdessen soll sich der 21-Jährige in Gelsenkirchen für den Fall bereit halten, dass er schnell zu einem potenziellen neuen Verein fliegen muss. Diesen Infos widerspricht Sky : McKennie sei weiterhin vor Ort, auch ein Angebot aus Monaco gebe es bisher nicht.

S04 - Überraschung im Trainingslager: Mika Hanraths trainiert mit den Schalke-Profis

Schalke 04 hat sich am Freitag ins Trainingslager im beschaulichen Herzlake in Niedersachen begeben. Ein Spieler, dessen Nominierung für Überraschung sorgte, war ebenfalls dabei: U23-Spieler Mika Hanraths.

Der 21-Jährige war erst Anfang Juli von Gladbach nach Schalke gewechselt, dort aber für die zweite Mannschaft in der Regionalliga eingeplant gewesen. Schneller als gedacht darf der Innenverteidiger schon mit den Profis trainieren.

Schalke 04: Viele Spieler vor dem Absprung? Das sagt Sportvorstand Schneider

Sportvorstand Jochen Schneider hat einen personellen Umbruch bei Schalke 04 ausgeschlossen: "Der Kader wird nicht groß anders aussehen, wenn wir Mitte September mit den Pflichtspielen beginnen. Es wird weitgehend dieser Kader sein, der jetzt hier trainiert", sagte Schneider im Sky -Interview.

Trotz der "wirtschaftlich schwierigen Situation" seien Transfers aber nicht generell ausgeschlossen: "Vielleicht gibt es noch ein, zwei Veränderungen auf der Zugangsseite, vielleicht geht auch noch ein Spieler weg", so Schneider, der zudem durchblicken ließ, dass die Schalker Profis wohl erneut auf Geld verzichten müssen.

"Ein Thema, das wir wieder angehen werden. Das haben wir im Frühjahr so besprochen", bestätigte Schneider. Die Spieler sollen zuletzt auf 15 Prozent ihres Gehaltes verzichtet haben, weitere 15 Prozent seien gestundet worden: "Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder harmonische Gespräche haben und zu einer guten Lösung kommen werden", betonte Schneider.