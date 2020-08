FC Schalke 04, alle News und Gerüchte: Andersson bleibt wohl bei Union, McKennie angeblich auch von Hertha umworben

Weston McKennie steht beim FC Schalke 04 angeblich vor dem Absprung. Nun ist auch Hertha BSC interessiert. Indes gewann S04 ein Testspiel. Alle News!

Beim hat die Vorbereitung auf die neue Saison 2020/21 längst begonnen. Und es ging gut los für die Mannschaft von David Wagner: Man gewann das erste Testspiel gegen Zweitligist Osnabrück klar und deutlich.

Gerüchte kursieren indes rundum Mittelfeldspieler Weston McKennie, der sich noch in dieser Transferperiode einen neuen Klub suchen könnte. Zuletzt wurde die als Interessent genannt, nun kommt auch die Berliner Hertha ins Spiel.

Und: Fährmann und Schubert sprechen über den Kampf um die Nummer eins im Tor der Knappen. Außerdem: Sebastian Anderssons Transfer nach Gelsenkirchen ist wohl geplatzt.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 an diesem Montag: Hier findet Ihr alles, was Ihr rund um Königsblau wissen müsst.

FC Schalke 04: Klarer Testspielsieg gegen Osnabrück - Skrzybski trifft doppelt

Mit einem Doppelpack hat sich Rückkehrer Steven Skrzybski beim Bundesligisten Schalke 04 zum Start in die neue Saison zurückgemeldet. Der zuletzt an ausgeliehene Stürmer steuerte zwei Tore (46. und 60.) zum 5:1 (1:0)-Sieg der Königsblauen gegen den Zweitligisten bei.

Die weiteren Treffer im ersten Vorbereitungsspiel der Gelsenkirchener im Rahmen ihres Trainingslagers in Herzlake erzielten Verteidiger Ozan Kabak (15.), Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf (66.) und Angreifer Ahmed Kutucu (89.). Für Osnabrück traf Bryan Henning (55.). Ihr Comeback im Schalker Trikot gaben nach abgelaufenen Leihgeschäften auch Torhüter Ralf Fährmann, Mittelfeldspieler Sebastian Rudy und Stürmer Mark Uth. Bislang haben die hochverschuldeten Königsblauen noch keinen externen Neuzugang verpflichtet.

FC Schalke 04: hat offenbar gute Chancen auf Transfer von Weston McKennie

Schalke-Leistungsträger Weston McKennie ist bei -Konkurrent Hertha BSC offenbar heiß begehrt. Dem TV-Sender Sky zufolge soll sich der Hauptstadtklub in einer "aussichtsreichen Position" befinden.

Die Bild schreibt sogar, dass es zwischen beiden Klubs bereits Verhandlungen gibt. Gegen Osnabrück kam McKennie nicht zum Einsatz. Sein Vertrag in der Veltins Arena läuft noch bis Ende der Saison 2023/24.

FC Schalke 04: Fährmann und Schubert wollen fairen Kampf

Beim FC Schalke 04 ist der Kampf um den Platz zwischen den Pfosten neu entbrannt. Dennoch wollen sich die beiden Torhüter Ralf Fährmann und Markus Schubert ein faires Duell liefern.

"Jeder von uns möchte gerne spielen. Trotzdem gehen wir respektvoll miteinander um und unterstützen uns gegenseitig", sagte Fährmann in einem am Sonntag gemeinsam mit Schubert geführten Videointerview auf der Schalke-Homepage.

"Wer es am besten in der Vorbereitung macht, hat es auch verdient zu spielen", sagte Fährmann im Rahmen des Kurztrainingslagers der Schalker im niedersächsischen Herzlake. "Wir helfen uns gegenseitig, um uns jeden Tag zu verbessern", so Schubert.

Zwei Keeper, ein Ziel: als Nummer eins in die Saison 2020/21 gehen 🧤



FC Schalke 04: Sebastian Andersson bleibt wohl bei

Angreifer Sebastian Andersson von Bundesligist Union Berlin wechselt wohl nicht zum FC Schalke 04. Dies berichtet der kicker am Montag.

Demnach bleibt der Schwede vorerst beim Aufsteiger der Vorsaison, weil keiner der Interessenten - zu denen auch der FC Schalke zählte - die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel im mittleren einstelligen Millionenbereich gezogen hat. Diese war Ende vergangenes Woche ausgelaufen.

Neben S04 wurde auch Glasgow, , der FC sowie der französische Erstligist mit Andersson in Verbindung gebracht.

FC Schalke 04: Mika Hanraths trainiert mit den S04-Profis im Trainingslager

Schalke 04 hat sich am Freitag ins Trainingslager im beschaulichen Herzlake in Niedersachen begeben. Ein Spieler, dessen Nominierung für Überraschung sorgte, war ebenfalls dabei: U23-Spieler Mika Hanraths.

Der 21-Jährige war erst Anfang Juli von Gladbach nach Schalke gewechselt, dort aber für die zweite Mannschaft in der Regionalliga eingeplant gewesen. Schneller als gedacht darf der Innenverteidiger schon mit den Profis trainieren.