Schalke 04 - Kaderplanung: Abstiegsmannschaft zu verscherbeln - nur sieben Spieler fix für die 2. Liga

Für den FC Schalke 04 geht es im Sommer höchstwahrscheinlich in die 2. Liga. Wer ist in der neuen Saison auch noch in Königsblau mit dabei?

Der erste Bundesliga-Abstieg des FC Schalke 04 seit 1988 scheint besiegelt. Für den Traditionsklub bedeutet die beispiellose sportliche Krise des vergangenen Jahres nicht nur Umwälzungen in der Vereinsführung. Auch die Mannschaft wird in der 2. Liga vermutlich ein komplett neues Gesicht zeigen.

Der Kader muss entschlackt, Hochverdiener und bisherige Leistungsträger müssen wenn möglich verkauft werden. Gleichzeitig soll - bei deutlich geringerem Budget - der sofortige Wiederaufstieg angepeilt werden. Wie das Team aussehen wird, das im kommenden Jahr in der Veltins Arena aufläuft? So wirklich weiß das noch niemand.

Goal und SPOX geben einen Überblick über den aktuellen Stand der Kaderplanung der Schalker für die kommende Saison.

Fix - Diese Spieler werden auch 2021/22 bei Schalke 04 spielen:

Timo Becker

Innenverteidiger, 24 Jahre, Vertrag bis 2021, 22 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Im vergangenen Juli hatte Becker seinen ersten Profivertrag unterschrieben, das Eigengewächs quittierte den Kontrakt damals mit den Worten: "Heute ist einer der schönsten Tage in meinem Leben." Bei den Profis hat sich der hochgewachsene Blondschopf längst etabliert, Christian Gross bescheinigte ihm im Februar "absolut internationales Potenzial". Würde Becker für seinen Herzensklub in die 2. Liga gehen? Er hat womöglich gar keine andere Wahl: Auch wenn bisher noch keine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags kommuniziert wurde, kann ihn Schalke offenbar per Option für ein weiteres Jahr binden. Ziel ist jedoch eine langfristige Einigung.

Malick Thiaw

Innenverteidiger, 19, Vertrag bis 2024, 18 Spiele, 1 Tor, 0 Assists

Thiaw, der neben der prestigeträchtigen Schalke-Akademie in den Jugendabteilungen von Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde, zählt zu den wenigen Lichtblicken einer königsblauen Seuchensaison. Seine Leistungen animierten den DFB dazu, Thiaw erstmals für die U21 zu nominieren, auch Schalke-Coach Dimitrios Grammozis baut auf ihn. Er könnte eines der Gesichter des Neuaufbaus werden, ist körperlich schon sehr weit.

Kerim Calhanoglu

Linker Mittelfeldspieler / Linksverteidiger, 18, Vertrag bis 2024, 3 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Der U19-Kapitän unterschrieb im September seinen ersten Profivertrag, Nachwuchstrainer Norbert Elgert verglich ihn bereits mit Sead Kolasinac und Weston McKennie. Am 5. März debütierte er gegen Mainz 05 bei den Profis, weil er zuvor im Training "sehr frech aufgetrumpft" habe (Zitat Grammozis). Ihm gehört die Zukunft.

Nassim Boujellab

Zentraler Mittelfeldspieler, 21, Vertrag bis 2022, 13 Spiele, 1 Tor, 0 Assists

Der marokkanische Nationalspieler durfte im Laufe der Saison bereits auf fast jeder Position im Mittelfeld ran, auch die falsche Neun gab er unter Manuel Baum. Boujellab kommt über Einsatz und Kampfgeist - Qualitäten, die im Unterhaus gefragt sein werden. Fehlt seit Ende Februar mit einer Bänderverletzung, zuvor sorgte er bei Jochen Schneider für Wutanfälle: Der FIFA-Streamer eröffnete mitten in der Krise einen eigenen YouTube-Kanal, was Schneider wie folgt kommentierte: "Das ist auf Deutsch gesagt zum Kotzen, wenn wir 18. sind, wenn wir so eine Grütze spielen, dann sollte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren." Resultat: Seit einem Monat hat Boujellab nichts mehr hochgeladen.

Can Bozdogan

Offensiver / Linker Mittelfeldspieler, 19, Vertrag bis 2024, 11 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Als eines der "größten Mittelfeldtalente in der Bundesliga" lobte Schneider den Youngster, als er dessen Vertrag im vergangenen Herbst vorzeitig bis 2024 verlängerte. Nach guter Phase zum Saisonbeginn drückt Bozdogan aber hauptsächlich die Bank, in der Rückrunde kam er nur gegen Mainz 45 Minuten zum Einsatz. Aber auch er passt natürlich in den "jung, billig, Potenzial"-Fahrplan der klammen Königsblauen.

Levent Mercan

Offensiver / Zentraler Mittelfeldspieler, 20, Vertrag bis 2023, 0 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Dass noch keiner der bisher fünf Trainer in der laufenden Saison auf Mercan setzte, ist angesichts der mehr als 30 eingesetzten Spieler etwas verwunderlich. Kurzfristig scheint er für die Knappen noch keine Hilfe zu sein. Dennoch für die kommende Saison fest eingeplant.

Matthew Hoppe

Mittelstürmer, 20, Vertrag bis 2023, 18 Spiele, 5 Tore, 0 Assists

So kometenhaft sein Stern beim einzigen Saisonsieg gegen Hoffenheim aufging, so schnell verblasste er auch wieder. Dennoch ist Hoppe (seit neun Spielen ohne Tor) weiterhin bester Schalker Schütze der laufenden Spielzeit. Ist er auf Schalke glücklich? Schwer zu sagen. Bei einem entsprechenden Angebot dürfte er gehen, aber das gilt eigentlich für den ganzen Kader. Am wahrscheinlichsten ist, dass er im kommenden Jahr helfen soll, S04 wieder in die Bundesliga zu schießen.

Schalke 04, Kaderplanung: Mögliche Optionen aus der Jugend

In der aktuellen U19 der Königsblauen finden sich einige vielversprechende Talente, auch weil im Sommer Spieler wie Luca Campanile oder Elias Kurt (von Eintracht Frankfurt) verpflichtet wurden. Das Problem: Aufgrund der Pandemie wurden in der in der U19-Bundesliga West gerade mal vier Spieltage absolviert, seit November liegt die Liga auf Eis. Schwierig, sich unter solchen Umständen für die Profis zu empfehlen.

Luca Campanile

Rechtsverteidiger, 18, Vertrag bis 2023

Im vergangenen Sommer aus Hoffenheim gekommen, soll Mitte März Medienberichten zufolge bis 2023 unterschrieben haben. Elgert sieht ihn angeblich aber noch ein weiteres Jahr in der A-Jugend.

Mehmet Can Aydin

Rechtsverteidiger, 19, Vertrag bis 2022

Stand gegen Wolfsburg und Gladbach im Kader, auf sein Debüt bei den Profis wartet der deutsche U19-Nationalspieler noch.

Mikail Maden

Offensives Mittelfeld, 19, Vertrag bis 2022, 1 Spiel, 0 Tore, 0 Assists

Feierte beim Stand von 0:5 gegen den VfL Wolfsburg sein Bundesliga-Debüt. Schalke hatte den Norweger im Februar 2020 aus der Jugend von Brann Bergen geholt.

Luca Schuler

Mittelstürmer, 22, Vertrag bis 2021, 2 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Schnupperte bislang 38 Minuten Bundesliga-Luft, in der zweiten Mannschaft Stammkraft (23 Einsätze, 4 Tore, 4 Assists). Schalke würde ihn sicherlich gern halten, muss sich mit Schuler aber noch auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Wackelkandidaten - Diese Spieler könnten Schalke 04 im Sommer verlassen:

Ralf Fährmann

Torhüter, 32, Vertrag bis 2023, 18 Spiele, 38 Gegentore

Vieles spricht dafür, dass er mit in die 2. Liga geht: Fährmann identifiziert sich mit dem Klub, hat ein Haus in Recklinghausen gebaut und fühlt sich im Ruhrgebiet heimisch. Soll derzeit aber 2,5 Millionen Euro jährlich kassieren - zu viel für das Unterhaus. Und: Einigt man sich nicht auf eine Reduzierung der Bezüge, müsste erst einmal ein Abnehmer gefunden werden.

Benjamin Stambouli

Defensiver Mittelfeldspieler / Innenverteidiger, 30, Vertrag bis 2023, 20 Einsätze, 0 Tore, 2 Assists

Wäre eigentlich die ideale Stütze einer jungen Zweitligamannschaft, liegt gehaltstechnisch aber außerhalb des gesteckten Rahmens. Akzeptiert er eine Kürzung, könnte er "asozialer Schalker" bleiben. Aber auch für ihn gilt: Flattert ein gutes Angebot rein, lässt ihn der Klub gern ziehen.

Omar Mascarell

Defensiver Mittelfeldspieler, 28, Vertrag bis 2022, 23 Einsätze, 1 Tor, 1 Assist

Der frühere Schalker Kapitän wollte das sinkende Schiff im Winter nicht verlassen. Im Sommer wird es so weit sein: Es sei sein "größter Wunsch, woanders ein neues Abenteuer zu suchen", verriet Mascarell der AS. Da der frühere Spieler von Real Madrid in der 2. Liga ohnehin nicht bezahlbar ist, wird sich Schalke bemühen, noch ein paar Millionen Euro ablöse einzustreichen. Die Wolverhampton Wanderers sollen Interesse haben.

Amine Harit

Offensiver Mittelfeldspieler, 23 Jahre, Vertrag bis 2024, 20 Spiele, 1 Tor, 6 Assists

Schon lange ein Verkaufskandidat. Viele Klubs würden den extrem talentierten Spielmacher mit Handkuss nehmen, doch wer zahlt die entsprechende Ablöse? Angesichts eines kolportierten Gehalts in Höhe von 3,5 Millionen Euro pro Jahr muss ihn Schalke eigentlich abgeben - was die eigene Position am Verhandlungstisch nicht gerade stärkt.

Suat Serdar

Zentraler Mittelfeldspieler, 23 Jahre, Vertrag bis 2022, 21 Spiele, 1 Tor, 2 Assists

Ähnliche Situation wie bei Harit: Viel zu teuer und eigentlich auch viel zu gut - und ambitioniert (vier A-Länderspiele!) für die 2. Liga. Im besten Fall bringt er Schalke eine hohe einstellige Millionensumme ein, aber das wissen natürlich auch interessierte Klubs. Diese dürften mit ernsthaften Angeboten bis zur letzten Sekunde warten - für die Schalker Planungen natürlich der Super-GAU.

Steven Skrzybski

Offensiv-Allrounder, 28 Jahre, Vertrag bis 2021, 11 Einsätze, 0 Tore, 4 Assists

Fehlt derzeit verletzt, aber ein paar gute Einsätze im Saison-Endspurt könnten noch zu einer Verlängerung führen. Skrzybski bringt schließlich eine Menge Zweitliga-Erfahrung mit: Für Union Berlin schoss er 2017/18 in 29 Einsätzen stolze 14 Tore.

Mark Uth

Mittelstürmer / hängende Spitze, 29, Vertrag bis 2022, 17 Spiele, 2 Tore, 1 Assist

Würde in der 2. Liga angeblich so viel verdienen wie derzeit, also bis zu vier Millionen Euro jährlich. Der Hoffnungsschimmer: Der 1. FC Köln hat offenbar Interesse an einer Rückholaktion. Das berichtet die Bild. In der vergangenen Rückrunde spielte Uth leihweise für den Effzeh, zehn Millionen Euro Ablöse waren den Kölnern damals zu viel. Nun würde ihn Schalke laut Bild sogar ablösefrei ziehen lassen, nur um ihn von der Gehaltsliste streichen zu können. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf zwei Treffer in 16 Bundesliga-Einsätzen.

Matija Nastasic

Innenverteidiger / linker Verteidiger, 28, Vertrag bis 2022, 18 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Will man für ihn noch eine Ablöse kassieren, muss sich Schalke von ihm trennen. Mit 3,5 Millionen Euro jährlich zählt er zudem zu den Top-Verdienern, angeblich bliebe das Gehalt im Abstiegsfall genauso hoch. Auch deshalb soll sein Name auf einer internen Streichliste weit oben stehen.

Salif Sane

Innenverteidiger / defensiver Mittelfeldspieler, 30, Vertrag bis 2022, 10 Einsätze, 0 Tore, 0 Assists

Siehe Nastasic: gleiches Gehalt, gleiche vertragliche Situation, in den letzten Jahren zudem sehr verletzungsanfällig. Immerhin würde sich sein Gehalt in der 2. Liga reduzieren.

Hamza Mendyl

Linksverteidiger, 23, Vertrag bis 2023, 5 Einsätze, 0 Tore, 0 Assists

Ein weiterer Kandidat auf besagter Streichliste. Hat keine Zukunft mehr auf Schalke, sollte sich kein zahlender Abnehmer finden, könnte der Vertrag auch aufgelöst werden.

Bastian Oczipka

Linksverteidiger / Innenverteidiger, 32, Vertrag bis 2023, 25 Einsätze, 0 Tore, 2 Assists

Der Routinier ist mit zwei Millionen Euro per annum kein Top-Verdiener, aber dennoch zu teuer für Liga zwei. Ein Fingerzeig, dass Grammozis ihn gegen Mainz und Wolfsburg nur von der Bank brachte? Stimmt er einer Gehaltskürzung zu, könnte er womöglich bleiben.

Benito Raman

Offensiv-Allrounder, 26, Vertrag bis 2024, 25 Einsätze, 5 Tore, 0 Assists

Das Gehalt wäre mit kolportierten 1,2 Millionen Euro wohl auch noch im Abstiegsfall zu stemmen. Wie so viele andere Spieler würde ihn Schalke am liebsten verkaufen, dürfte aber mit in die 2. Liga gehen, wenn sich kein vernünftiges Angebot ergibt.

Neuzugänge und Abgänge: Diese Wechsel sind fix

Danny Latza

Zentraler Mittelfeldspieler, 31, kommt ablösefrei von: Mainz 05, Vertrag bis 2023

Die Verpflichtung des 31-Jährigen vom Noch-Bundesligarivalen Mainz 05 soll mit ein Grund dafür gewesen sein, dass Ralf Rangnick den Schalkern schließlich als Sportchef absagte. Dem Manager und Ex-Trainer des Revierklubs soll nicht gefallen haben, dass Schalke als ersten Neuzugang für den Wiederaufbau einen Routinier verpflichtete.

Weston McKennie

Zentraler Mittelfeldspieler, 22, Juventus hat Kaufoption gezogen

Auch wenn der 22-Jährige zuletzt wegen einer Coronaparty für Aufsehen sorgte, gehört er zu den wenigen Gewinnern der bisher auch nicht gerade wohlgeratenen Spielzeit von Juventus. Als Rollenspieler zunächst für eine Saison ausgeliehen, entwickelte er sich zum Stammspieler bei der Alten Dame, die schon Anfang März die Kaufoption über 18,5 Millionen Euro zog.

Sead Kolasinac

Linksverteidiger / Innenverteidiger, 27, ausgeliehen vom FC Arsenal, 12 Spiele, 1 Tor, 0 Assists

Der Herzens-Schalker kam als Hoffnungsträger in der Winterpause, als es eigentlich schon keinen Anlass zur Hoffnung mehr gab. Riss er während seiner ersten Einsätze die Mannschaft noch mit, ging er in der Folge mit der Mannschaft unter. Verlässt seinen Herzensclub als Absteiger wieder.

William

Rechtsverteidiger, 25, ausgeliehen vom VfL Wolfsburg, 11 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Die nächste Winter-Leihe, die Schalke im Grunde nur Geld kostete, das der Klub längst nicht mehr hatte. Sorgte zuletzt für Aufsehen, als er nach einer frühen Auswechslung angeblich ein Mannschaftstreffen schwänzte.

Goncalo Paciencia

Mittelstürmer, 26, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, 9 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Fehlt den Schalkern seit November mit einer Knieverletzung. Immerhin: Durch den Abstieg entfällt die Kaufplicht über 9,5 Millionen Euro.

Frederik Rönnow

Torhüter, 28, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, 10 Spiele, 22 Gegentore

Unter David Wagner auf der Bank, unter Manuel Baum gesetzt, unter Christian Gross auf der Bank und verletzt, unter Grammozis jetzt wieder gesetzt: Die Saison des Keepers gleicht einer Achterbahnfahrt. Sein Leihvertrag läuft aus, jedoch signalisierte der Däne zuletzt, dass er sich auch einen Verbleib auf Schalke vorstellen könnte.

Kilian Ludewig

Rechtsverteidiger, 21, ausgeliehen von RB Salzburg, 8 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Durfte er unter Trainer Baum zunächst noch spielen, fällt er seit Januar mit einem Mittelfußbruch aus. Lief nicht für ihn.

Klaas-Jan Huntelaar

Mittelstürmer, 37, Vertrag bis Saisonende, 2 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Hätte bequem Meister mit Ajax Amsterdam werden können, wollte stattdessen lieber Schalke retten. Tja.

Shkodran Mustafi

Innenverteidiger, 28, Vertrag bis Saisonende, 6 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Kam im Winter ablösefrei vom FC Arsenal, dürfte im Sommer ablösefrei wieder gehen. Inter Mailand soll interessiert sein.

Nabil Bentaleb

Zentraler Mittelfeldspieler, 26, Vertrag bis Saisonende, 10 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Fünfmal war der Mittelfeldspieler seit 2016 suspendiert bei Schalke, fünfmal wurde er begnadigt. Seine letzte Begnadigung soll die Kabine gespalten haben, sein vergebener Elfmeter beim 1:5 beim VfB Stuttgart Ende Februar leitete den Tabula-Rasa-Tag ein. Seitdem mit Leistenproblemen abgemeldet.

Alessandro Schöpf

Rechter Mittelfeldspieler, 27, Vertrag bis Saisonende, 19 Einsätze, 2 Tore, 1 Assist

Wurde von Christian Gross "Massimo" genannt, was mit ein Grund für den Aufstand gegen den Coach gewesen sein soll. Für eine Vertragsverlängerung dürfte dieses Zeichen der Solidarität seiner Mitspieler aber nicht mehr reichen.

Michael Langer

Torhüter, 36, Vertrag bis Saisonende, 3 Einsätze, 12 Gegentore

Das Bundesliga-Comeback des Keepers nach 13 Jahren im Dezember gegen Leverkusen war eine der netteren Geschichten dieser Schalker Bundesligasaison. Dass er in seinen drei Einsätzen zwölf Gegentore kassierte, für die er in der Mehrzahl nichts konnte, ist aber eben auch: typisch Schalke.

Die Situation der Ausgeliehenen:

Markus Schubert

Torhüter, 22, Vertrag bis 2023, ausgeliehen an Eintracht Frankfurt

Der Torhüter-Tausch mit Rönnow hat sich für Schubert nicht ausgezahlt, bei der Eintracht bislang ohne Einsatz. Er kehrt zurück, seine Zukunft auf Schalke hängt aber auch von Fährmann ab.

Ozan Kabak

Innenverteidiger, 21, Vertrag bis 2024, ausgeliehen an FC Liverpool

Nach seinem Horrorstart bei den Reds zuletzt deutlich stabiler, spielte fünf der letzten sechs Premier-League-Spiele durch. Auf Schalke wird man hoffen, dass Jürgen Klopp die Kaufoption zieht und so rund 20 Millionen Euro in die eigene Kasse spült. Derzeit sieht es aber so aus, als würde sich Liverpool anderweitig orientieren.

Jonas Carls

Linksverteidiger, 24, Vertrag bis 2022, ausgeliehen an Vitoria Guimaraes

Machte nach seinem Wechsel genau ein Spiel über 90 Minuten - bei seinem Debüt am 18. September. Seitdem außen vor, erst auf der Bank, dann nicht mehr im Kader. So wird ihn der portugiesische Erstligist auf keinen Fall halten wollen.

Sebastian Rudy

Defensiver Mittelfeldspieler, 31, Vertrag bis 2022, ausgeliehen an TSG Hoffenheim

Bei seinem alten Klub läuft es für Rudy, unter Trainer Sebastian Hoeneß ist er gesetzt. Eine Rückkehr zu Schalke ist kaum vorstellbar, sein Vertrag gilt nicht für die 2. Liga und er wäre ohnehin zu teuer.

Rabbi Matondo

Rechtsaußen, 20, Vertrag bis 2023, ausgeliehen an Stoke City

Wurde im Januar nach England verliehen, dort bislang ohne Torbeteiligung und mittlerweile vor allem auf der Bank. Stoke soll eine Kaufoption über sechs Millionen Euro besitzen - derzeit extrem unwahrscheinlich.

Bernard Tekpetey

Rechtsaußen, 23, Vertrag bis 2023, ausgeliehen an Ludogorets

Die Leihe nach Düsseldorf machte beide Seiten nicht glücklich, in Bulgarien läuft es für Tekpetey deutlich besser. Der Ghanaer ist Stammspieler, sammelte in seinen letzten fünf Ligaspielen fünf Scorerpunkte. Zieht der Tabellenführer der Efbet Liga seine Kaufoption, spielt Tekpetey nächstes Jahr international. Rückkehr: äußerst unwahrscheinlich.

Ahmed Kutucu

Mittelstürmer / offensiver Mittelfeldspieler, 21, Vertrag bis 2022, ausgeliehen an Heracles Almelo

Im Januar für ein halbes Jahr in die Eredivisie abgegeben, dort in zehn Einsätzen noch torlos. Heracles besitzt ohnehin keine Kaufoption.