FC Schalke 04: Mesut Özil und Julian Draxler kehren nicht zurück, Omar Mascarell vor Wechsel nach Spanien - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Sportlich atmet der nach dem 4:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim erstmal durch. Nach dem ersten Saisonsieg in der stehen aktuell beim Tabellenschlusslicht mögliche Transfers im Fokus.

Dabei geht es unter anderem um Kapitän Omar Mascarell, der offenbar vor einer Rückkehr in seine Heimat steht.

Dagegen werden zwei verlorene Söhne ihren Weg nicht zurück nach Gelsenkirchen finden.

Schalke 04, alle News und Gerüchte heute: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil vom hat eine Rückkehr zum abstiegsbedrohten Bundesliga-Klub FC Schalke 04 im Winter ausgeschlossen .

"Ich will Sead Kolasinac nicht die Schau stehlen", scherzte Özil bei einem Q&A auf Twitter. Kolasinac war erst vor wenigen Tagen auf Leihbasis von Arsenal zu Schalke gewechselt .

Don’t want to steal @seadk6 the show😎 No, to be honest I will always have sympathy for @s04 and I wish them all the best from the bottom of my heart. But it’s not really an option for me right now... https://t.co/VjYTtzr3lo