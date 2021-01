FC Arsenal: Mesut Özil angeblich mit Fenerbahce einig

Mesut Özil hat nach seiner Aussortierung bei Arsenal angeblich einen neuen Klub gefunden. Der 32-Jährige steht wohl vor einem Wechsel zu Fenerbahce.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil vom steht angeblich vor einem Wechsel zum türkischen Erstligisten . Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur DHA hat sich der 32-Jährige mit dem Klub aus Istanbul auf einen Vertrag bis Sommer 2024 geeinigt.

Özil steht bei den Gunners nur noch bis Saisonende unter Vertrag und wurde in der laufenden Saison nicht in den Premier-League-Kader berufen. Cheftrainer Mikel Arteta erklärte jüngst, dass die Entscheidung über einen möglichen Abgang bei Özil liege.

Rennen um Mesut Özil: Fenerbahce sticht offenbar Juventus und DC United aus

Neben Fenerbahce wurden zuletzt auch der MLS-Klub DC United und der italienische Serienmeister Juventus mit dem Linksfuß in Verbindung gebracht. Nun sollen jedoch die Türken das Rennen für sich entschieden haben. Özil winkt dabei dem Bericht zufolge ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro zuzüglich Boni.

Im Jahr 2013 wechselte der Linksfuß für 47 Millionen Euro von zum FC Arsenal, für den er seitdem in 254 Einsätzen an 121 Toren beteiligt war. Spätestens seit Oktober stehen für Özil in Nord-London die Zeichen auf Abschied, nachdem er nicht für den 25 Mann starken Liga-Kader der Gunners gemeldet worden war.