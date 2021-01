FC Schalke 04: Norbert Elgert warnt wegen Matthew Hoppe, Sead Kolasinac könnte Kapitän bleiben - alle News zu S04 heute

Schalke wittert im Abstiegskampf Morgenluft. Zwei Spieler dominieren dabei aktuell die Schlagzeilen. Alle News zu S04.

Schalke 04 hat den Bann gebrochen und mit dem 4:0-Sieg gegen den ersten Saisonsieg eingefahren. Nach dem Spiel standen bei den Königsblauen vor allem zwei Spieler im Fokus.

Zum einen richteten sich die Blicke auf Linksverteidiger Sead Kolasinac, der nach seiner Rückkehr aus London prompt Kapitän der Schalker war.

Außerdem sorgte Youngster Matthew Hoppe mit seinen drei Toren für Schlagzeilen.

Schalke 04, alle News und Gerüchte heute: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke 04: Norbert Elgert warnt vor Hype um Matthew Hoppe

Teenager Matthew Hoppe ist auf Schalke in aller Munde. Der junge US-Amerikaner feuerte die Königsblauen mit drei Toren zum ersten Saisonsieg (4:0 gegen Hoffenheim). Sein ehemaliger Trainer Norbert Elgert aber warnt davor, dem Angreifer zu viel Druck zu machen.

In der WAZ sagte der Coach der Knappenschmiede, man müsse "aufpassen, dass der Schalke-typische Hype jetzt nicht zu groß wird, nach drei Toren in einem Spiel ist die Fallhöhe groß. Man darf die Erwartungshaltung an ihn jetzt nicht zu hoch schrauben."



Bild: Getty Images

Hoppe hatte in Elgerts U19 nicht unbedingt als Torjäger von sich reden gemacht. Elgert mutmaßte, der Stürmer habe sich "wahrscheinlich zu viel Druck gemacht". Die Explosion bei den Profis nun aber stimmt ihn glücklich: "Ich habe mich wahnsinnig für den Jungen gefreut, aber ich werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen: Das habe ich schon immer gewusst. Das Potenzial bei Matthew war zwar immer zu erkennen, aber diese Leistungsexplosion und diese Kaltschnäuzigkeit im Abschluss waren so nicht zu erwarten."

Bleibt Sead Kolasinac Kapitän von Schalke 04?

Beim ersten Spiel nach seiner Rückkehr zum FC Schalke lief Sead Kolasinac prompt mit der Kapitänsbinde auf. Das kam durchaus überraschend, denn zwar fehlte der etatmäßige Spielführer Omar Mascarell beim 4:0-Sieg gegen Hoffenheim, doch dessen Stellvertreter Benjamin Stambouli stand in der Startformation der Knappen.

S04-Trainer Christian Gross erklärte die Bindenmaßnahme mit Kolasinac anschließend gemäß kicker so: "Ich wollte mit der Kapitänsbinde nochmals ein Zeichen setzen, er hat das sofort angenommen und mit Freude akzeptiert."

Dabei setzt der Schweizer darauf, dass Kolasinac bei den Königsblauen sofort wieder eine hohe Akzeptanz hat. Gross sagte: "Ich bin überzeugt, dass Kolasinac ein hohes Standing innerhalb der Mannschaft hat und auch während des Spiels großen Einfluss nehmen kann auf seine Mitspieler. Sie schätzen und achten ihn, was er für Schalke bis jetzt und auch im Ausland geleistet hat. So etwas hilft, wie jeder Spieler, der mit viel Persönlichkeit zu uns kommt."

So ist es durchaus möglich, dass Arsenal-Leihgabe Kolasinac auch nach Mascarells Rückkehr weiter Kapitän der Schalker bleibt. Man werde dies in der nächsten Woche "intern diskutieren".

